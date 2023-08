Pokrytectví státu při vnucování elektromobilů nezná mezí, nová auta nizozemské policie jsou výsměch obyčejným lidem před 6 hodinami | Petr Miler

Bývaly doby, kdy by už takový projev arogance moci vedl k sérii defenestrací, dnes se to nejspíš přejde mlčky. I když Nizozemsko léta tlačí všechny do elektrických aut, policie při volbě aut pro roky 2025 až 2029 odmítla i plug-in hybridy.

Nedokážu si představit okolnosti, za kterých bych se chtěl angažovat v politice, ale když už by se to stalo, dával bych si v prvé řadě pozor na to, abych nerozčiloval lidi. K tomu vede v prvé řadě to, když po nich něco chcete, ale sami to neděláte. Třeba voláte třeba po tom, abychom si všichni utáhli opasky v zájmu boje za něco ušlechtilého, sami si ale létáte po světě na drahé dovolené převlečené za služební cesty.

Snad každý politik s IQ přesahující kvocient houpacího koně musí vědět, že podobné pokrytecké jednání je sebezničující. Nedopouštět se ho přitom nechce zase takové úsilí - stačí po tom či onom nevolat, popř. opak nedělat. Přesto jsme dnes a denně svědky toho, pak politici dělají pravý opak. Je to buď nějaká nemoc, nebo to naznačuje cosi o jejich IQ, lepší odpovědi nemám.

Další díl něčeho, co by mohlo dát na seriál „Pokrytectví - nemoc mocných”, se právě teď odehrává v mém druhém domově v Nizozemsku. Společenská atmosféra v této zemi je obecně velmi zaměřena proti spalovacím autům, někteří vás snadno odsoudí za to, že jste si nějaké pořídili. Přesto si je kupuje naprostá většina lidí, protože na žádné jiné nemají (popř. si nemohou dovolit jiné používat), a to navzdory tomu, že jim politici naházeli pod nohy milion klacků, aby tak nečinili - registrační daně, silniční daně, spotřební daně, dotace, daňové úlevy a další výhody i nevýhody jsou nastaveny silně ve prospěch elektrických aut a v neprospěch těch spalovacích. Přesto lidé kupují hlavně (asi 70 procent) spalovací vozy, za které platí nesmyslné ceny způsobené hlavně daněmi. A pak jdou a ve volbách zvolí někoho, kdo jim zase nařizuje elektromobily.

Proč tomu tak je, netuším, ale to není podstatou dnešního článku. Jeho podstatou je, že i když Nizozemsko své původní plány na rozmach elektromobilů nevyhnutelně nedodrží, pořád tlačí obyčejné lidi k tomu, aby si koupili jen takové vozy. Budiž, za takové situace by ale člověk čekal, že pokud si někdo bude kupovat elektrická auta v první řadě, půjde o státní orgány - aby zvýšily jejich prodeje a penetraci, aby šly příkladem, aby... samy pily vodu, kterou kážou. Ale ne, ono se to nejenže neděje, děje se dokonce pravý opak.

Už dříve jsme psali o volbě nových stíhacích vozů tamní policie, kterými se stala dieselová Audi. Už to tahalo za různé tělesné orgány, diesely jsou v Nizozemsku skoro zapovězeným zbožím s téměř nulovým podílem na trhu. A bum, policie jde a koupí si jako stíhací vozy dieselové A6? To skutečně podporuje teze o výjimečnosti elektrických modelů. Ale dobře, tohle je relativně nevýznamný počet aut, jakkoli i ten cosi naznačuje o praktické použitelnosti elektromobilů. Nyní si ale nizozemská policie vybrala nové vozy pro běžné služební účely. A hádejte, co zvolila.

Tesly? Audi e-tron? Volkswageny ID? Aspoň nějaké plug-in hybridy? Ani omylem, vítězi tendru na dodávku 1 100 policejních vozů, které budou u „Politie” sloužit od roku 2025 do roku 2029 se staly automobilky Ford a BMW, které Nizozemcům dodají spalovací verze dvou svých menších SUV. To je až neuvěřitelné.

Ford informuje, že po dlouhém a komplexním testování se ukázalo, že požadavky policie nejlépe splňuje hybridní model Kuga. Pikantní je, že volba padla na verzi, která se dnes v Nizozemsku ani oficiálně neprodává, protože není ani dostatečně levná, ani dostatečně „zelená”. Policie si tedy nechá na zakázku dovézt hybridní Kugy a pohrdne i dvoulitrovým plug-in hybridem, který je jinak v Nizozemsku preferován. Druhým autem se stane BMW X1 v některé ze spalovacích verzí (nebylo upřesněno), i když BMW prodává elektrickou verzi iX1 a plug-in hybridní provedení. Ani jedno nebylo pro policii dost dobré.

Jak už jsme zmínili, policie těchto aut odebere 1 100, přičemž během následujícího roku je bude v omezeném počtu testovat, aby doladila případné další požadavky na vybavení, a od roku 2025 vstoupí do služby v plné parádě. Uvážíme-li, že Nizozemsko ještě nedávno pracovalo na tom, aby v roce 2030 lidé kupovali už jen elektrická auta, je naprosto mimo chápání, že si státní orgán stejné země až do roku 2029 vybere znovu jen spalovací vozy.

Ale víte co? My to chápeme, nasazení v policejní službě je dalším z asi milionu využití automobilu, pro který se elektromobil prostě nehodí. My to víme, policie to ví, politici to jistě ví také. Proč tedy do prkvančic rovnou neuznají, že elektromobily nejsou pro každého a nebudou vnucovány každému? Je to do očí bijící pokrytectví, které je naprosto zbytečné a bude dříve nebo později potrestáno. A každý jeho další projev - jako je tento nákup - ho jen dostává před oči dalších a dalších obyčejných lidí, kteří chápou, že voda je jen pro ně, pro vyvolené je tu i víno. Asi bychom si větev pod sebou samými takto nepodřezávali, ale kdo chce kam...

Ford je z nové zakázky tak nadšený, že i namaloval, jak budou policejní Kugy vypadat. Ilustrace: Ford



Jinak půjde o bílá provedení hybridní verze. Foto: Ford



Dalšími z 1 100 nových aut budou spalovací BMW X1. Elektromobilů je mezi nimi 0, plug-in hybridních variant 0. Foto: BMW

Zdroje: Ford, Nationale Politie

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.