Pokud by teď začal platil zákaz spalovacích aut tlačený EU, v Německu by si nový vůz koupilo jen 29 tisíc lidí | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Suchá čísla jasně ukazují, jak moc velkou ekonomickou ránu může nucená elektrifikace aut přinést celé Evropě. Ani v zemích s extrémně vysokými dotacemi není zájem o elektromobily takový, aby představovaly víc než malou část celého trhu, co teprve jinde?.

Před několika málo dny jsme zmínili, že Němci konečně dosáhli svého letitého cíle dostat na své silnice milion elektromobilů. Stalo se tak nejen s pomocí velkorysých dotací, ale zejména díky triku - k ryze bateriovým autům musely být připočítány také plug-in hybridy. Jak ovšem již nějaký ten pátek víme, ani s tímto pohonem Evropská unie do budoucna nepočítá A v roce 2035 chce prodej nových hybridních vozů též zakázat. Stejně jako budou „mimo zákon“ postavena i benzinová, dieselová nebo plynová auta.

Stejně jako řada expertů i my už léta poukazujeme na to, že politický tlak povede jen a pouze k destabilizaci stěžejního ekonomického pilíře. Neznamená to, že bychom na elektromobily jako takové koukali skrze prsty. Naopak chápeme, že pro někoho může jít o ideál. Stejně jako někde mohou za optimálních podmínek skutečně přispět k „ozelenění” dopravy. Nicméně to jsou spíše výjimky - pravidlem je spíše to, že pro lidi představuje elektrické auto horší řešení. A po stránce ekologické neřeší buď vůbec nic nebo jen velmi málo na to, aby mělo smysl celou tuto eskapádu podstupovat.

Nedostatky spojené s vysokou cenou, nedostačujícím dojezdem, dlouhým dobíjením či problematickou infrastrukturou si uvědomuje snad každý, kdo dokáže použít zdravý rozum. Opít rohlíkem se pak na druhou stranu nechává stále méně lidí. Zvláště když velkorysé dotace letos v Německu nejspíše skončí a přijdou citelně nižší. Ani současná objednávka nového elektromobilu tak nemusí vyplacení podpory zajistit.

Za této situace vlastně až tak nepřekvapí, že květnové prodeje elektrických aut nejsou u našich západních sousedů až tak veliké. Němci navíc ani nadále nehodlají polevit v tricích a proto uvádí, že pátý letošní měsíc bylo prodáno 90 619 aut s alternativním pohonem (mimochodem o 2 procenta méně než loni). Do této skupiny nicméně spadají i plug-in hybridy, mild-hybridy, hybridy a vozy spalující CNG či LPG. Pokud je ovšem postavíme stranou, rázem tu máme už jen 29 182 ryze bateriových aut. Elektromobily tak tvoří pouhých 14 procent na celkových registracích, jenž činily 207 199 kusů.

Příznivci elektroaut jistě neopomenou podotknout, že i takové prodeje bateriových vozů znamenají větší podíl na trhu. To je pravda, tržní podíl ale není vše. Ani tací snad nemohou nevidět, že kdyby byla jiná auta zakázána už dnes, skoro čtyři pětiny prodejů zmizí a německý trh se zmenší na dekády nevídané hodnoty - třebaže podíl elektromobilů na trhu by v tu chvíli byl stoprocentní. Navíc i současný stav je dán jak oněmi dotacemi, tak uměle upravenou nabídkou výrobců, kteří elektromobily tlačí daleko více než spalovací vozy. Důvodem jsou pochopitelně obavy z likvidačních pokut ze strany Evropské unie, kterým se lze prodeji určitého množství na oko dokonale čistých elektrických aut vyhnout. Tento stav ale logicky není dlouhodobě udržitelný.

Realitu méně „cinklou” nařízeními EU můžeme vidět z českých prodejů, kde letošní květnový podíl elektroaut na trhu činí pouze 1,51 procenta a představuje pouhých 283 aut. Z toho se nedá žít. Česko by tedy následující půlrok, kdy bude předsedat Evropské unii, mělo řádně využít k tomu, aby Bruselu otevřelo oči a ukázalo mu, jak se tady žije. To ale při servilitě Fialovy vlády směrem k EU nelze realisticky očekávat.

VW ID.3 momentálně v Německu startuje na 942 tisících Kč. Velkorysé dotace z této sumy ukrajují zhruba čtvrtinu, postupně ale mají vymizet. Poté již bude jen na lidech, aby uhradili takřka milion korun za auto, které většině z nich nikdy nemůže vyhovět tak jako spalovací vůz za poloviční sumu. Foto: Volkswagen

Zdroje: Focus, SDA

