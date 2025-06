Pokud česká armáda opravdu potřebuje mobilní kuchyně, máme pro ni řešení. Místo 5 milionů stojí 36 tisíc včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chengdu Sibaote Network Technology, tiskové materiály

Jen aby to nebylo tak, že tohle jsou ony mobilní kuchyně pro armádu. A rozdíl mezi skoro 5 miliony a 36 tisíci jde do kapes všech, kteří se na celé té nestoudnosti vědomě použila.

Vládní skvadra premiéra Petra Fialy má na kontě už tolik skandálů, že by to stihlo položit snad všechny ostatní vlády světa dohromady, Česko se ale v tuto chvíli zdá být jako nová země neomezených možností. Ve stínu aktuálně největší aféry s bitcoiny, ve které se smutně geniálně snoubí všechna nekompetence a arogance celé vládní party, poněkud zapadl neméně pochybný nákup mobilních kuchyní, které měla armádě dodat firma 4 Army bývalého senátora ODS Vlastimila Sehnala. Stát se tak mělo už loni v říjnu. Přičemž třeba za vozíkovou vývařovnu bude ministerstvo obrany v čele s Janou Černochovou, která je jistě jen shodou okolností také z ODS, platit 4,7 milionu korun.

Zatímco firma 4 Army i ministerstvo považují vozíkovou vývařovnu za asi osminásobek obvyklé ceny za levné, mnozí to vidí jinak - jako další tunel do státní kasy. A protože ministryně Černochová od opozice požadovala radu, kde by se daly kuchyně nakoupit levněji, jednu tu pro ni máme. A nepožadujeme za ni vlastně vůbec nic, tak hodní jsme.

Představit si tedy můžeme přívěs, za kterým stojí čínská společnost Chengdu Sibaote Network Technology. Ta se zabývá výrobou kempingového vybavení, stejně jako třeba stanů, které lze instalovat na střechu vašeho vozu. Nově přišla právě s mobilní kuchyní, za kterou požaduje pouze 1 850 dolarů, tedy nějakých 40 tisíc korun. Je pak sice pravdou, že nezvládne 550 jídel třikrát denně jako vládou přeplacený Kalich, pro jednu 20člennou četu by stačit mohla.

Firma navíc nabízí množstevní slevy, při objednávce 31 kusů a více tak cena klesá na 1 687 USD, tedy asi na 36 tisíc Kč. To je skutečně láce, neboť přívěs je vyroben z manganem vyztužené oceli. Váží 450 kilogramů, nosnost ovšem činí 750 kg. Vrchní víko je navíc možné osadit stanem, pročež spolu s mobilní kuchyní získáte i pojízdnou ložnici. Tu pak není třeba každé ráno balit, neboť víko je osazeno vzduchovými pružinami a dá se tak odklopit za jakékoliv situace. Vnitřek přívěsu přitom dokáže pobrat nejen vařič, ale také třeba dřez či pracovní desku.

Čínská mobilní kuchyně dostala i nezávislé zavěšení, vypořádat by se tedy měla pomalu s jakýmkoli terénem. I když v případě četných výletů mimo zpevněný asfalt bychom asi zauvažovali nad dokoupením vhodnějšího obutí. V takovém případě je ale znovu třeba doufat, že se projektu nechytne česká vláda, jinak by totiž jedna pneumatika vyšla na víc než samotná kuchyně. A víte co, ono je to vlastně jedno - kdo chce rozkrádat erár, ten si vždy cestu najde, někomu z našich čtenářů by ale tato věc mohla být k užitku. Když za ni bude platit sám, nízkou cenu jistě ocení.

Čínský přívěs slouží jako mobilní kuchyně, kterou lze navíc osadit i příplatkovým stanem. Jeho klíčovou výhodou je nízká cena. Foto: Chengdu Sibaote Network Technology, tiskové materiály

Zdroje: Chengdu Sibaote Network Technology, Auto Evolution

Petr Prokopec

