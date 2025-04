Pokud chce Kia s tímhle autem skutečně porazit Teslu Model 3 v její vlastní hře, může Elon Musk zůstat v klidu včera | Petr Prokopec

Nešálí vás zrak, tohle mimořádně nevzhledné a neforemné auto je naprosto vážně míněným pokusem Kie zabodovat ve třídě Tesly Model 3. Nedokážeme si představit, že by model EV4 mohl uspět, a to už kvůli tomu, jak s karoserií sedan vypadá.

Kia rozšiřuje svou nabídku o další elektrický model jménem EV4. Už jsme vám ho ukazovali, v tuto chvíli si o něm ale můžeme říci více - a také si jej lépe prohlédnout -, neboť už míří do prodeje v USA. Zatímco Evropané si v jeho případě budou moci vybírat mezi hatchbackem a sedanem, v zámoří bude k dispozici pouze druhá zmíněná karosářská varianta jako přímá konkurence Tesly Model 3. Kia to s tímto záměrem myslí smrtelně vážně, i proto bude vůz bude vyrábět v Georgii, aby obešla nová americká automobilová cla. To zní slibně, přesto o úspěchu vozu silně pochybujeme. Proč? Protože vypadá naprosto příšerně, řečeno diplomaticky.

EV4 totiž kráčí ve stopách mimořádně ošklivého pick-upu Tasman. Reakce na jeho design jsou natolik negativní, že Korejci pomalu prosí klientelu, aby dorazila do showroomů a s vozem se alespoň projela, což by její názor mohlo změnit. V případě elektrického sedanu tomu možná nebude jinak, neboť jeho vzhled je podobně odpudivý. A to říkáme s vědomím toho, že názor na design je vždy subjektivní - některým se i tohle auto jistě líbit bude, davy ale tomuto nemohou dávat palec nahoru ani náhodou.

Kia navíc ani nemá šanci oslnit technikou, neboť základní verze užívá jeden elektromotor roztáčející přední kola 204 koňmi. Spíš než to je ale u ní větší potíží paket baterií o kapacitě jen 58,3 kWh, který vystačí jen na 378 km dojezdu. U výše položených úrovní Wind a GT-Line pak sice bude možné počítat s 81,4 kilowatthodinami, ovšem ani 531 km není číslem, ze kterého by se podlamovala kolena. Byť jde o realističtější odhad EPA než pokřivenou metodiku WLTP.

Korejci neupřesnili dobíjecí výkon, zmiňují však, že u menšího paketu se lze dostat z 10 na 80 procent kapacity za 29 minut, zatímco u toho většího lze počítat s časem o dvě minuty delším. EV4 je pak osazena portem NACS, načež je možné stavět u sítě Superchargerů. To je v zámoří výhoda, ovšem ani ta daný vzhled nepřebije. Což ostatně platí i o rozměrech (délka 4 730 mm, rozvor 2 820 mm) či 490litrovém zavazadelníku. O mnohém tak rozhodne cena, tu ale zatím neznáme.

