Pokud EU uspěje se svými plány, všechny tři nejlevnější modely Škody skončí bez nástupce

Už teď se nové škodovky dostávají zcela mimo hledáček spousty obyčejných lidí, jak ale praví klasik, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Škoda tak už otevřeně hovoří o tom, že pokud projdou záměry EU, nejlevnější auto značky bude Octavie za ještě vyšší ceny než dnes.

Kolem unijních plánů, které se týkají konce spalovacích motorů, začíná být v poslední době velmi dusno. Stále více lidí si totiž začíná uvědomovat, že zavedení normy Euro 7 nelze v tak krátkém časovém horizontu realizovat. Navíc půjde o jeden z posledních hřebíků, jenž budou zatlučeny do evropské automobilové rakve. Ta by pak následně mohla v roce 2035 zamířit pod zem, neboť Brusel požaduje konec spalovacích motorů. Něco takového by ale skutečně mohl být konec starého kontinentu, jak jej známe.

„Shodli jsme se na jednoznačném odporu a kritice stávající předlohy normy Euro 7. Je nerealistická a není akceptovatelná, jak pro Českou republiku, tak ani pro Německo,“ uvedl český ministr dopravy Martin Kupka po setkání se svým německým protějškem Volkerem Wissingem. Ten pro změnu oznámil, že „nová emisní norma nesmí ohrozit pracovní místa a ani učinit z dopravy luxusní záležitost. Jak je nyní plánována, tak by neúměrně zdražila především malé vozy. To přece nikdo nemůže vážně chtít“.

Česko i Německo tedy požadují, aby Brusel akceptoval syntetická paliva jako zelené řešení, jenž by de facto umožnilo pokračování výroby spalovacích aut. Zároveň má EU přehodnotit normu Euro 7, jenž by měla začít platit již v roce 2025. Co přesně by se stalo, kdyby k tomu nedošlo, nastínil ředitel Škody pro vnější vztahy Michal Kadera. Dle něj by se totiž modely jako Scala, Kamiq či Fabia dostaly na úroveň, kdy se pro většinu zákazníků stanou neprodejné. Značka by tak odepsala třetinu registrací.

„Zákazníci na tyto vozy nebudou mít,“ uvedl Kadera s tím, že ceny mladoboleslavských aut by nezačínaly na úrovni 300 tisíc korun, jako je tomu nyní (i když Fabia startující na 369 900 Kč je daleko od této hranice), nýbrž někde okolo 450 až 500 tisíc korun. Kromě toho by prý Škoda potřebovala alespoň čtyři roky, aby stihla zrealizovat vše, k čemu má dle požadavků EU dojít během dvou let. Je totiž třeba dostatek času nejen na vývoj, ale také na adaptaci výroby.

Environmentální přínos změn tlačených europolitiky je přitom zanedbatelný, pokud vůbec dojde na nějaký posun k lepšímu. Jakkoli totiž EU mluví o tom, že zavedení normy Euro 7 by mělo nová auta zdražit maximálně o nějakých 3 500 Kč, šéf Volkswagenu a bývalý šéf Škody Thomas Schäfer mluví až o 133 tisících korun v případě Pola. To je sesterský model Fabie, její základní provedení by tedy skutečně startovalo na půl milionu Kč. V té chvíli jej ale skutečně skoro nikdo nekoupí a automobilka jej sama „dobrovolně” přestane nabízet.

Pokud lidé nebudou kupovat nová auta, lze jen stěží počítat s poklesem emisí, neboť jednoduše budou dál provozovat ta stávající, která mají emise jen vyšší. A dalším důsledkem bruselského tlaku bude zhoršení bezpečnosti na silnicích, neboť po těch budou jezdit vozy, které budou majitelé držet zuby nehty při životě. Nejspíše i proto se ostatně tlačí také na změny v rámci kontrol STK, které mohou udržování starších aut v provozu zkomplikovat.

Zas a znovu je tak třeba připomenout, že EU svými nerealistickými plány výrazným způsobem nahlodává stěžejní ekonomický pilíř Evropy. Jakmile by přitom ten padl, budeme i na stávající situaci ještě vzpomínat jako na období blahobytu.

Pokud projde emisní norma Euro 7 v podobě, jakou tlačí EU, pak Škoda Fabia skončí. Musela by totiž startovat někde okolo půl milionu korun, tolik peněz by ovšem za 4,1metrový hatchback s atmosférickým litrovým tříválcem moc normálních lidí nedalo. A pro ty bohatší nepůjde o vůz, o který by měli zájem, proto by ho škodovka odpískala. Foto: Škoda Auto



Stejný osud má podle odborů stihnout model Scala... Foto: Škoda Auto



...i nejmenší SUV Kamiq. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ČTK

