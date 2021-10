Pokud Ford opravdu vzkřísí svůj největší propadák, auto jinak než takto vypadat nebude před 6 hodinami | Petr Miler

Zájem o něj je tragicky malý a automobilka už se opakovaně nechala slyšet, že se stejně pojatým autem nebo stejně pojmenovaným autem nepřijde. Může ale přijít s něčím jiným a takto by nástupce Mondea mohl vypadat.

Ford Mondeo svého času dominoval evropským prodejním statistikám aut střední třídy. Stála za tím jeho schopnost vyhovět všem klíčovým požadavkům za rozumnou cenu, neboť vlajková loď modrého oválu byla jak velmi praktická, tak řidičsky zajímavá, navíc ani s výkonnými motory nestála příliš. Jenže to všechno odnesl čas. Po kdysi úspěšném modelu zůstala po příchodu stávající generace jen pachuť. Ford v rámci své mylné globální strategie zkoušel nabídnout všem zákazníkům z celého světa jeden a tentýž vůz a až příliš pozdě mu došlo, že lidé na každém kontinentu čekají od stejného auta něco jiného.

Poslední Mondeo je dnes totální propadák, a tak snad ani nepřekvapí, že Ford už oficiálně potvrdil, že s tímto modelem nemá žádné další plány. Neměli jsme tedy dostat ani nové Mondeo, ani jinak pojatý vůz stejného jména. A byť Ford v dubnu na autosalonu v Šanghaji představil nový crossover Evos, který by mohl za Mondeo zaskočit aspoň nepřímo (jde o rádoby módní kombinaci SUV, fastbacku a kombíku), i k tomuto stroji Ford řekl, že jde pouze o čínskou záležitost a v Evropě s ním počítat nemáme.

Vypadalo to jako úplný konec Mondea či jakéhokoli jiného auta stejného jména, jednu věc ale Ford nevyloučil - že přijde se stejně koncipovaným vozem s jiným označením. A právě to se stát může. Jakkoli na tomto poli nemáme žádnou oficiální informaci, testovací prototypy maskovaného, klasicky střiženého vozu střední třídy už dříve naznačily, že právě to by se mohlo stát.

Tahle auta se podařilo nafotit hned několikrát a můžeme bezpečně říci, že nešlo jen o maskovaný Evos, prototypy se od vozu určeného pro největší trh světa zřetelné lišily. Čelní partie sice zůstaly podobné, nicméně od středového sloupku směrem dozadu již vozy připomínaly spíše sedany, než aby měly stejně jako Evos blíže k SUV. A šlo také o viditelně nižší automobily.

Nejsme jediní kdo si myslí, že by mohlo jít o evropskou novinku Fordu, která by byla přímým nástupcem Mondea, akorát by se tak nejmenovala. Kolegové z ruského magazínu Kolesa jsou stejného názoru a nachytaná auta se pokusili digitálně odmaskovat. Výsledek stále připomíná Evos, je to ale zkrátka naděje na přežití Mondea - nebo něčeho jako Mondea - na starém kontinentu.

Podívejte se na něj sami a srovnejte si jej se současným Mondeem a čínským Evosem, fotky obou aut přikládáme též. Jisté je v tuto chvíli jediné - Ford by v Evropě potřeboval úspěšný vůz konvenčnějšího ražení, rozhodně s konvenčním pohonem. Jinak bude čekat jen na svůj elektrický zázrak, který ale zvlášť vzhledem k současné situaci v Evropě i ve světě stěží přijde tak brzy, jak by potřeboval. Pokud tedy vůbec někdy přijde.

Stávající generace Fordu Mondeo už jen čeká na svůj skon, jeho prodeje jsou minimální.



V Číně za něj nově zaskakuje Evos a právě podobně - nikoli však úplně stejně - pojatý vůz by podle letošní špionáže mohla dostat i Evropa. Níže se můžete podívat, jak by měl v takovém případě vypadat.

