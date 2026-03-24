Pokud je tohle skutečně nové BMW M3, pak to nejhorší teprve přijde

Zdá se být téměř vyloučené, že by únik nebyl reálný, takže bůh s námi. BMW se vydalo na křižáckou výpravu a po cestě se nechalo inspirovat vozy, jako je současná Lancia Ypsilon a Opel Astra.

před 4 hodinami | Petr Miler

Foto: BMW

Je to u BMW takový kolorit v rámci budování vztahů se zákazníky na principu Stockholmského syndromu, takže to berme s nadhledem. Automobilka představí nový model, všichni si nad ním vypláchnou ústa a pak si ho většina z nich stejně koupí. A ti, co to neudělají, jsou víc než nahrazeni lidmi, kteří by o „normální BMW” jinak neměli zájem.

Takže vlastně úspěšná obchodní strategie, která tradiční fanoušky dělá šťastnými aspoň tak, že jejich starší vozy dělá cennějšími způsobem, o kterém si třeba klienti Mercedesu-AMG mohou nechat jen zdát? Skoro to tak vypadá, nic to ale nemění na tom, že nové BMW řady 3 opět nepůsobí dobře. A je to postupem času jen a jen horší.

V tomto směru bavorská automobilka dosáhla nové úrovně, neboť doposavad o jejích kontroverzních novinkách (vesměs) platilo, že je každý další pohled činil přijatelnějšími. Nová trojka NA0 alias G50 (podle druhu pohonu) zatím nemá to štěstí, neboť - aspoň za mě a vím, že nejsem sám - první dojem z ní nebyl nejhorší. Nebylo to tak, že bych z okna začal házet krásnohledy, protože tahle fešanda všechno zastiňuje, ale auto jsem až na detaily bral neutrálně. Dnes mi přijde ošklivé, zvlášť vedle nijak nádherného předchůdce. A to mluvím jen o zevnějšku, interiér je laciná katastrofa s nevysvětlitelnými prvky.

To zní dost bídně, může být ještě hůř? Ale to víte, že může...

V reakci na předchozí kritické poznámky nám někteří příznivci novinky psali vlastně docela trefné podoteky. Že se zatím ukázal jen základ, který u BMW málokdy vypadal dobře. To až varianty s paketem M nebo různé úrovně modelů M působily lépe, což je pravda. Tak teď tu máme první pohled na novou M3 a na poznámky jako „M paket to spraví” nebo „M to spraví” se chce říci: „M to zmrví.” Anebo domrví, i když se víc nabízí se jedno slovo s „do” na začátku a „zatáčkou” na konci (třeba Curva Grande v Monze, abychom si rozuměli).

Fotky vozu se objevily na fóru Bimmer Post, a byť nemůžeme dát ruku do ohně za jejich autenticitu, vsadili bychom si na ni. Jednak se nezávisle na sobě (na Bimmerpostu se až později sešly) objevily dva pohledy, z nichž jeden je detailní. A oba zjevně zachycují to samé. Navíc jsou tu některé na jednu stranu podivné, na druhou ale na prototypech viděné detaily. Například zvláštní motiv „renaultího kosočtverce” na přídi působí absurdně, ale velmi podobný byl vidět v maskované podobě na zádi testovacích prototypů nové M3. Jasně, někdo mohl být chytrý a inspirovat se tím, ale... Tohle podle nás napadne aplikovat jen designové šílence z Mnichova, každá fanouškovská ilustrace by vypadala lépe.

Co tedy vidíme? Má to být elektrická verze iM3, která je navzdory svému zřetelnému rozšíření tak nevhodně vysoká, že pořád vypadá jako nadmutá koza. A vyvolává nevhodné asociace s podivně vyhlížejícími auty nižší třídy. Sama příď působí jako pojízdný krucifix, bylo by to dobré auto pro příznivce nějakého satanistického kultu, čemuž přispívají i „zapadlé oči”. Rozsvícení světel možná pomůže (protože světlo je nový chrom, že?), ale možná také ne. Na upravených záběrech „hozených do barvy” trochu víc vyniknou některé detaily, ale nemáme pocit, že by to výsledný dojem zásadně zlepšovalo.

Posuďte sami, jak moc se vám zachycené líbí, za nás to zas jednou není dobré. Ale to víte, až jednou bude mít M3 na délku 7 metrů, na váze ukáže 4 tuny a jezdit bude na sny a zbožná přání, může se tohle jevit jako výhra. Dejme tomu 20 let a bude to modla, uvidíte...


BMW postavilo v nové M3 něco takového. Foto: Fisker/Lancia/Opel

Po internetu kolující fotky po úpravách působí lépe, ale ne o moc. Foto: RReplayer@Bimmer Post, koláž Autoforum.cz

