Pokud se do Chargeru vrátí osmiválec, může jít jen o jediný motor, láká šéf na dějinný obrat
Petr ProkopecTohle auto mělo být původně jen elektrické, jeden z nejtupějších nápadů v dějinách automobilů se ale s nadšením nesetkal. Tak dostalo šestiválec jako alternativu, se kterou ale boduje tak, že se osmiválcová budoucnost zdá být nevyhnutelná. Tim Kuniskis se o ní nebojí hovořit.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Pokud se do Chargeru vrátí osmiválec, může jít jen o jediný motor, láká šéf na dějinný obrat
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto mělo být původně jen elektrické, jeden z nejtupějších nápadů v dějinách automobilů se ale s nadšením nesetkal. Tak dostalo šestiválec jako alternativu, se kterou ale boduje tak, že se osmiválcová budoucnost zdá být nevyhnutelná. Tim Kuniskis se o ní nebojí hovořit.
Málokterý vůz je takovým symbolem selhání a zároveň úspěchu jako stávající Dodge Charger. Ten měl podle původních představ bývalého šéfa koncernu Stellantis Carlose Tavarese vyfasovat pouze elektrický pohon a stát se jedním ze symbolů probíhající „elektrické perestrojky”. Ovšem už během vývoje se ukázalo, že v takové chvíli by automobilka vůz neměla komu prodávat a stěží by vykompenzovala investice do vývoje. Proto byla narychlo odklepnuta také šestiválcová verze. Ta byla nedávno zvolena Severoamerickým autem roku, přičemž zájem o ní byl nemalý už předtím. Teď už je elektrické v nabídce definitivně jen do počtu.
Od chvíle, kdy byl navíc Tavares donucen k odchodu, se v koncernu mluví také o návratu osmiválce. A jelikož vedení Stellantisu vidí, jaké úspěchy jsou s tímto motorem spojeny u jiných modelů, pod jejichž kapotu se tyto jednotky vrátily, je V8 v případě Chargeru pomalu jistotou. Otázkou je spíš to, kdy se to stane a jaký konkrétní agregát u toho bude. S jistou nápovědou se ovšem nyní vytasil Tim Kuniskis, šéf americké části Stellantisu, který tím nepřímo láká na dějinný obrat - z elektromobilem osmiválcem během dvou let...
Kuniskis naznačil, že 5,7litrový a 6,4litrový motor ideálními kandidáty nejsou. Nový Charger totiž není lehkým pírkem, jakožto elektromobil váží 2 648 kg a v šestiválcové verzi ukáže na vahách 2 185 kg. Pokud by tedy dostal jednu ze zmíněných jednotek, jeho majitele by jako svíčku sfouknul konkurenční Ford Mustang Dark Horse na jakýchkoli semaforech či závodní dráze. „Aby tedy vše dávalo smysl, je tu jediná možnost, a to zamířit rovnou na vrchol k variantě Hellcat,“ uvedl Kuniskis. Pokud na to dojde, potěší to nejednoho nadšence, neboť tento motor může produkovat přes 700 i přes 1 000 koní.
Je tu ovšem jeden problém, a tím jsou skutečné prodeje. „Realita je taková, že pokud se dostanete do těchto vod, ulovíte jen velmi málo ryb,“ dodal. Takový Charger Demon by tak sice vzbudil o tento model neskutečný zájem, ovšem protože by stál hodně přes 100 tisíc dolarů, tedy víc než 2,1 milionu korun, prodeje by sám o sobě generoval jen malé. Byť by zároveň přivábil nemalou klientelu, která by následně sáhla po šestiválci. Ten v základu produkuje 426 koní, v silnější verzi má ale na kontě velmi bujarých 558 kobyl.
Tím třílitrová přeplňovaná jednotka překonává oba základní osmiválcové motory. A třeba u značky Ram se proto stala nadmíru oblíbenou. Kuniskis pak sice dokázal pod kapotu pick-upu 1500 navrátit 5,7litrový Hemi, o který je obrovský zájem, ovšem zároveň přiznává, že pokud by došlo také na návrat 6,4litrového agregátu, měli by problém hlavně dealeři Ramu. Ti by totiž nedokázali prodat všechny verze v dostatečném množství, pročež by si začali vybírat a zájem rozmělnili.
Dodge je tedy v opravdu svízelné situaci. Pod kapotu Chargeru totiž dokáže osmiválec napěchovat, dokonce společně s kompresorem. Jenže by muselo jít o velmi silný motor, který by citelně zvedl cenu. Přesto předpokládáme, že k tomu Kuniskis nakonec dá svolení. Zvláště když vidí, na jaký vývoj dochází u Fordu. Ten totiž nemá problém prodávat Mustang i za víc než 300 tisíc dolarů, což je 6,2 milionu korun, a přesto se na něj stojí fronty.
Charger už se dnes prodává s šestiválcem zvaným Sixpack (na fotkách), nakonec se ale zřejmě dočká i osmiválce. A půjde rovnou o ten nejvýkonnější, jaký má koncern Stellantis k dispozici. Jiná jednotka by podle šéfa Dodge Tima Kuniskise nedávala smysl. Foto: Dodge
Zdroj: Motor Trend
Bleskovky
- Peugeot ohromil reklamou plnou koček. A vyhrál si s ní. Jenže málokdo si pamatuje, co vlastně propaguje
včera
- Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují
19.1.2026
- Asi jen v souboji Bugatti s Koenigseggem je možné, aby ve sprintu jedno auto proletělo kolem druhého ve 300 km/h
18.1.2026
Nejnovější články
- Lada Niva je skutečně nesmrtelná. Další modernizace jí nadělí světla ve stylu Mercedesu i nový motor
před 2 hodinami
- Nové německé dotace na elektromobily jsou zničující, varuje expert. Příjemci si je zaplatí sami, ostatní na nich prodělají o to víc
před 4 hodinami
- Pokud se do Chargeru vrátí osmiválec, může jít jen o jediný motor, láká šéf na dějinný obrat
před 5 hodinami
- Volvo se dál pokouší o elektrickou budoucnost „bez jakýchkoli kdyby a ale”, jeho novinka ale zase slibuje víc, než může
před 7 hodinami
- Údajně hotové „revoluční” baterie s tuhým elektrolytem jsou podvod, říká expert. „Každý se základní znalostí technologie to ví,” říká
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Zbraňový koutek 01.22. 17:07 - pavproch
- Elektromobily a vse kolem nich 01.22. 16:09 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 01.22. 13:29 - Brus
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.22. 13:10 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 01.22. 11:14 - pavproch
- BMW Divize 01.22. 11:09 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.22. 09:37 - pavproch
- Rychlodotazy 01.22. 08:21 - řidičBOB