Pokus Alfy Romeo o návrat je takový průšvih, že ji překonává i 6 let pohřbená značka před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lancia

Na prodejní výsledky Alfy Romeo se dá podívat z různých úhlu pohledu, najít nějaký pozitivní je ale skoro nemožné. Fakt, že ji prodejně překonává Lancia s jedním modelem prodávaným v jedné zemi je tristní.

Koncem loňského roku jsme psali o tom, jak končí pokus Alfy Romeo o velký návrat. Je úplně jedno, na jaký trh či jaký model se zaměříte, výsledky jsou mizerné všude. A fakt, že v posledních týdnech roku skončila nejprve s posledním ryzím sporťákem a posléze i stále alespoň nějak prodávaným kompaktem situaci stěží pomůže.

Při procházení loňských evropských prodejních dat (zatím za 11 měsíců) společnosti JATO Dynamics nás ale praštil do očí ještě jeden hořce úsměvný fakt. Alfa Romeo je na tom 31 479 prodanými vozy všech modelů tak mizerně, že lépe je na tom i Lancia s 38 328 dodanými auty. Ano, je tu ještě prosinec, musel by se ale stát zázrak, aby najednou Alfa prodala o 7 tisíc vozů více než Lancia a náskok smazala. A i kdyby, na bilanci za 11 měsíců to nic nezmění.

Někteří z vás si možná budou vytírat zrak a jiní to označí za šotek, však Lancia skončila už před 6 léty a dnes z ní v České republice nezbyla ani loga na budovách někdejších dealerů. To je pravda a stejně je tomu ve všech evropských zemích, až na domácí Itálii. Tam Lancia stále prodává původní Ypsilon a dokonce jej loni vylepšila. Jen jeho domácí odbyt pak stačí na to, aby pokořila celou Alfu Romeo s mnohem novějším a po celý loňský rok pořád zásadně šířeji rozkročeným portfoliem nabízejícím auta napříč Evropou.

Je to ve výsledku smutné zjištění, neboť více než jakékoli jiné křičí, že návrat Alfy Romeo je opravdu totální fiasko a paradoxně po Lancii je i tato značka v těžké krizi. Jestli se z ní někdy ještě může dostat, nechceme předjímat, Italové tomu ale pořád věří. Dovolíme si to ale označit za poslední pokus, zvlášť poté, co se Alfa Romeo stala součástí koncernu Stellantis. Jestliže neklapne, může slavnou italskou značku v lepším případě jedině prodej. Tušíme, že takoví Číňané by zálusk měli.

Ypsilon je už po léta to jediné, co si jde od Lancie koupit, navíc jen v Itálii. I taková působnost ale stačí na to, aby Lancia loni celkovými evropskými prodeji jasně pokořila celou Alfu Romeo. Vzhledem k tomu, že loni uvedla na trh novou verzi Ypsilonu EcoChic (na fotkách) a Alfa zatím jen dále omezuje nabídku, tomu tak nejspíš dál bude. Foto: Lancia

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler