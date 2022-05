Pokus Američanů postavit první silniční auto schopné jet rychlostí přes 500 km/h skončil fiaskem před 4 hodinami | Petr Prokopec

Od chvil, kdy se Bugatti Veyron dostalo s rychlostí přes 400 km/h, je to další bájná meta, která čeká na překonání. V posledních letech se o to začalo pokoušet hned několik výrobců, žádný ale zatím neuspěl. A SSC už to ani nebude zkoušet.

Malá americká automobilka SSC už hezky dlouho víří vody snahou o vytvoření nového světového rychlostního rekordu. Společnost založená Jerodem Shelbym v říjnu 2020 oznámila, že její model Tuatara dosáhl průměrné rychlosti 508,73 km/h. Kromě toho se na dočasně uzavřené silnici poblíž Las Vegas dostal dokonce až na 532,93 km/h. Vše přitom mělo podpořit video, které SSC dalo k dispozici. Ovšem právě to nakonec stálo za mediálním pádem značky, neboť dokazovalo spíše to, že auto tak rychle zdaleka nejelo.

SSC pak po několik měsíců mlžilo a uvádělo, že rekordu Tuatara dosáhla, ovšem při jiném pokusu, než jaký se objevil na videu. Jelikož záběry z něj nebyly prvotřídní, mělo dojít na spojení různých výstupů. Ovšem ani tím se kritici nenechali uchlácholit a místo toho značku dále rožnili na pořádně rozpáleném ohni. Později tak SSC muselo přiznat, že nedokázalo nic a překonána nebyla ani meta 300 mil v hodině, tedy rychlost 483 km/h.

Následně automobilka rozjela další pokusy o rekord. V lednu 2021 se americký zubař Larry Caplin, jemuž černá Tuatara s červenými prvky patří, rozjel na přistávací dráze raketoplánů na Floridě na průměrných 455,3 km/h, v jednom směru pak dokonce dosáhl 460,4 km/h. To rozhodně není málo, přičemž rychlost byla potvrzena i nezávislými odborníky. Nicméně ani tak nebyl potlesk úplně na místě, neboť cíle značky dosaženy nebyly. A splněny nebyly dodnes.

SSC se totiž na stejnou ranvej na Floridě vydalo znovu, přičemž i tentokrát u toho byl Caplin a jeho Tuatara. S tou dentista dosáhl 474,8 km/h, ovšem pouze v jednom směru. Vůz tak nemůže být zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, neboť v takovém případě by muselo dojít i na jízdu v opačném gardu a počítal by se průměr. Caplin pak sice absolvoval i druhý pokus, ovšem znovu ve stejném směru, jako tomu bylo u prvního. Na překonání oněch 474,8 km/h nicméně již nedošlo, neboť Caplin v obavách, že nebude mít dostatek prostoru na brzdění, nakonec sundal nohu z plynu dříve, než bylo nutné.

Znovu se tak nekoná nic - ani 300 mph, ani 500 km/h, navíc ani oněch necelých 475 km/h nemůže být zapsáno do patřičných análů. Léta trvající snahy tak končí fiaskem, třebaže pro Shelbyho prý pohled na video, jež potvrzuje působivé zrychlení i po překonání čtyřstovky, dostatečným důkazem, že Tuatara je nejrychlejším vozem na světě. Jak snadno se lze s celou věcí vypořádat...

Nechceme působit jako věční remcalové, ostatně 474,8 km/h je rychlost, jakou vám nenabídne ani Bugatti Chiron 300+, neboť u něj omezovač zasahuje již při 440 km/h. Ovšem na druhou stranu se supersportem z Molsheimu můžete klidně na veřejné silnice. SSC pak sice svůj supersport rovněž nazývá produkčním a legálním, ovšem dosud nemělo dojít na jeho homologaci. Tím se jen vysvětluje, proč na voze chybí registrační značky.

Šéf americké automobilky je nicméně spokojen a dodává, že nyní se zákazníkům může konečně podívat do očí. Z toho důvodu jsou prý pokusy SSC o rekord u konce, třebaže „nevyřešily” nic. Zda to klientele bude stačit, je pochopitelně otázkou. Do jisté míry ale doufáme, že nikoli - nejen SSC, ale také Koenigsegg, Hennessey a nakonec i Bugatti mají k celé věci co říci. Nakonec Shelby říká, že je ochoten s nimi svůj vůz srovnat tváří v tvář.

Tuatara se tento měsíc rozjela na floridské ranveji na 474,8 km/h. Je to sice vysoká rychlost, ovšem za předchozími oznámeními značky tento rekord stále zaostává, navíc jej nelze uznat kvůli jízdě pouze jedním směrem. Foto: SSC North America

