Pokus Audi odvrátit další pád působí ještě zoufaleji, než se dosud zdálo. První AUDI má vzhled, který budou milovat jen jeho tvůrci

První AUDI má vzhled, který budou milovat jen jeho tvůrci

/ Foto: AUDI

Tohle auto působí jako projev jedné obří kreativní zácpy. Absurdně si říká jeho značka, absurdně se jmenuje její první model a absurdním se zdá být i jeho faktické pojetí. Design tohoto vozu nepůsobí jako nic, co byste si spojili s Audi, AUDI nebo čímkoli jiným, co německou automobilku připomíná.

Audi se nepohybuje po dobré trajektorii, při každém probírání jeho posledních přešlapů si ale pochopitelně klademe otázku, kdy se to otočí, kdy přijde pomyslné dno, od kterého se ingolstadtská automobilka odrazí. Jednou se to stát nutně musí, ani dnes ale není ten den. Firma odhalila svůj pokus odvrátit svůj pád zejména na čínském trhu, který ovšem sráží dolů její celosvětové výsledky. A působí ještě rozpačitěji, než jsme očekávali.

A to jsme vážně nečekali moc, zejména poté, co k němu Audi minulý týden řeklo víc.

Pokud jste chvíli žili mimo civilizaci nebo z jakéhokoli jiného důvodu nesledovali automobilové novinky, připomeneme, že Ingolstadt se už dříve rozhodl bojovat proti ztrátě pozic v Číně novou levnější značkou, která se nebude muset tolik trápit s tím, co Audi historicky představuje. Asi to není něco, co bychom měli důvod adorovat, ale proč ne, šokující ovšem bylo, když když firma po měsících avíz přišla se značkou AUDI, tedy tím samým psaným kapitálkami bez loga čtyř kruhů. Co je tohle za „novou značku”?

První projev kreativní zácpy ale následovat druhý, když firma odhalila jméno vozu. Mohlo si říkat jakkoli, třeba „Skvěléautosuperjedeadobřevypadá” v čínštině, tam si na takové výmluvné názvy docela potrpí, ale omyl, Audi sáhlo po označení E5. Považujeme to za nepochopitelně matoucí v době, kdy firma neví, jak říkat svým tradičním modelům a se jmény jako A4, A5, A6 a A7 žongluje jako klaun s kuželkami. Dát pak modelu, který se snaží oddálit od samotného Audi, jméno E5, působí jako další neschopnost vymyslet cokoli nového.

Ale dobře, to jsou jména, někdy si vůz může říkat velmi nešťastně a beztak prodejně fungovat, pokud je technicky zajímavý, vizuálně přitažlivý a stojí správné peníze. Ani v tomto ohledu ale E5 (přesněji E5 Sportback, to aby těch jmen převzatých od Audi nebylo málo) neohromí. Vůz totiž vypadá do posledního detailu úplně stejně jako loňský koncept zvaný E. To by někdo mohl brát jako pozitivní zprávu, však nějaký koncept se konečně dočkal sériové výroby v nezměněné podobě, hurá! To by se ale ona studie musela dočkat nadšeného přijetí, kterého jsme si opravdu nevšimli. Zejména pojetí přídě s jakýmsi připodobněním prasečího rypáčku (což je vnímání, které podtrhuje barva vozu) bylo široce kritizováno, sériový model ho ale dostal stejně. To je kreativní zácpa potřetí.

Stejnost obou aut jde navíc daleko, že jsme si mezi skromný počet fotografií sériové E5 dovolili namíchat snímky konceptu E, protože obě auta rozeznáte jen podle toho, že E5 nese na některých místech právě toto označení, to je celé. Jediné, co lze považovat za plus, je jasné vizuální odlišení AUDI od Audi, ale je to vážně plus? Místo nenuceně elegantního, nadčasového auta, dostáváte vepříka na kolech, tak nám to přijde.

Ale třeba se vám E5 líbí, vnímání vzhledu je vždy nutně individuální. V takovém případě - tedy pokud si kupujete nové auto v Číně, nebo byste si jej sem chtěli nechat dovézt - dostanete vskutku pořádné vepřisko. Vůz může působit jako kompaktní hatchback, s velkou 4,88 metru a rozvorem 2,95 metru má ale blízko nové A6 Avant, je to vážně velké auto.

Po technické stránce je tento vůz nepřekvapivě elektromobilem, s ohledem na snahu o snížení nákladů ale nestojí na žádné dosud známé platformě Audi, ale na novém základu AUDI (už vás také rozčiluje rozlišovat mezi Audi a AUDI?) zvaném Advanced Digitalized Platform, který byl vyvinut ve spolupráci s čínským SAICem. Auto to nebude slabé (jakkoli nejspíš nebude ani lehké, ale konkrétní data zatím nemáme), když nabídne 299, 408, 577 nebo dokonce 787 koní, ovšem v kombinaci se stále dalece nedostačujícími 80- nebo 100kWh bateriemi. V nejlepší verzi zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy, což na 787 koní není zase tak nízké číslo. Čekejme tedy hmotnost přes 2,5 tuny jako nic.

Specifické je také pojetí interiéru, ani to nás ale neohromuje. Nemáme ponětí o čínských preferencích v této oblasti, minimalistický design s 27palcovým displejem na palubní desce ale v dnešní době nemá čím ohromit. Auto v těchto místech dál připomíná spíš Teslu než Audi, ať už svými skrytými otvory ventilace nebo ovládáním všeho přes displeje. Tzv. AUDI Assistant na palubě je pak spíš čínskou libůstkou - jde o virtuálního asistenta zosobněného nastavitelnou postavou, se kterou můžete mluvit za jízdy. Uvnitř také najdeme tzv. AUDI Control Bar, podle všeho ozdobný prvek, který má působit podle toho, co se v vozem zrovna děje. Zní to nejasně, ale snad nám Němci časem vysvětlí, co tím přesně míní.

Autu pak nechybí systémy částečně autonomního řízení, to je v Číně také povinnost - se standardně přítomným Lidarem a dalšími senzory má vůz zvládnout autonomní jízdu aspoň po dálnici. Dále už jen dodejme, že auto bylo vyvinuto o 30 procent rychleji, než je u Audi zvykem, takže nečekejme ani žádný velký ohňostroj kvality a promyšlenosti, některé věci chtějí čas. O úspěchu AUDI E5 Sportback tak dost možná rozhodne hlavně cena, na tu si ale musíme ještě počkat.

Nejnovější Audi není Audi, ale AUDI, není to však E (třebaže tak vypadá), ale E5. A není to Avant, i když jde o kombík, ale Sportback. Jeho design pak podle nás budou milovat jen ti, kteří jej stvořili, ale třeba to uvidíte jinak. Foto: AUDI

Zdroj: AUDI

Petr Miler

