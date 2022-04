Pokus Číňanů prorazit ve světě je totální propadák, automobilka po marných pokusech zkrachovala před 6 hodinami | Petr Miler

Velké plány prosadit se mimo Čínu má v posledních letech řada tamních automobilek, konfrontace s realitou ale bývá tvrdá. V tomto případě to po letech trápení skončilo úplně nejhůř, i když firma označuje krach za „nejlepší řešení”.

V roce 2015 došlo na autosalonu ve Frankfurtu k oživení dávno zapomenuté německé značky Borgward. Nestalo se tak ale díky Němcům, kteří by si vzpomněli na své kořeny, nýbrž dílem čínské automobilky Beiqi Foton Motor, která spadá pod koncern BAIC. Číňany tehdy napadlo, že by po předchozích neúspěšných pokusech mohli v Evropě i jinde ve světě prorazit za pomoci značek, které lidem nebudou připadat čínské. A tak se přesně o to pokusili.

Prodej prvního modelu BX7 odstartoval v roce 2016, tehdy ale jen v Číně. V roce 2018 se ovšem Borgward začal prodávat také ve své někdejší domovině, mimo to značka začala rozšiřovat své sítě také v Rusku, Indii, Brazílii a Mexiku. Zdálo se tehdy, že vše jde jako na drátkách a svět leží Borgwardu u nohou. Ostatně, pro rok 2020 měla tato automobilka smělý cíl, prodat 800 tisíc vozů na celém světě během 12 měsíců. Už v roce 2019 ale přišel velký zádrhel.

Beiqi Foton Motor tehdy prodal svůj 67procentní podíl ve firmě jiné čínské společnosti Ucar, která se zaměřuje na sdílené jízdy a pronájem aut. Ta zpočátku navýšila prodeje, neboť modernizovala své vozové parky, prodej více jak 54 tisíc vozů jen v Číně vypadal jako dobrý rozjezd. Ovšem tento trend měl jen krátký život. Ucar neměl potřebné znalosti a ani zázemí, které by Borgward potřeboval k plánované expanzi. A aby toho nebylo málo, její spoluvlastník Charles Zhengyao Lu se dostal do hledáčku úřadů kvůli údajným účetním machinacím.

Rok 2020 tak nakonec místo 800 tisíc prodaných vozů přinesl jen eskalaci problémů. I Borgward doplatil na koronavirová omezení, a tak poté, co v lednu v Číně prodal 2 105 vozů, v únoru evidoval už jen 143 prodejů. Později sice došlo k drobnějšímu nárůstu, ovšem celkově značka za rok 2020 prodala jen 8 740 aut. Dnes už víme, že to byl začátek konce.

Borgward se chvíli vzdát nechtěl, na trhu ale neuspěl a v poslední době selhal i při snaze hledat strategického investora či kupce. Sám majitel tak dospěl k závěru, že „nejlepším řešením” bude vyhlášení bankrotu. Firma tak podle všeho skončí v likvidaci a její zbytky si rozdělí věřitelé.

Dodejme, že model BX7 vycházel z první generace Audi Q5, klíčový BX5 byl pro změnu založen na původní Q3. Ani to mu autům na úspěch nestačilo, ostatně o mnoho lépe nevypadala a levná také nebyla. Na obranu Číňanů je třeba říci, že postup Borgwardu nebyl úplně typický - firma vycházel z licencované techniky „západních” značek, takže nešlo o žádné klony. Jenže právě kvůli tomu byly Borgwardy moc drahé. Kopírování je pro Číňany zjevně efektivnější cesta, jakkoli nemile to zní.

Borgward BX7 se v Evropě prodával od roku 2018 a měl to být hit. Za celou tu dobu tu ale Číňany ovládaná, znovuzrozená německá značka má na kontě jen něco kolem 100 registrací, jinde ve světě nebylo o mnoho lépe. S Borgwardem je tak konec, firma vyhlásila bankrot. Foto: Borgward

