Pokus Fiatu zopakovat úspěch žádaného modelu je stále větší průšvih, už mu zvoní hrana

Přišlo nám to od začátku pochybné, ale po nějaký čas to Italům docela vycházelo. Po osmi letech na trhu bez zásadní modernizace je ale zřejmé, že model 500L už tu s námi dlouho nebude, v USA končí právě teď.

Fiat by mohl být velmi úspěšnou automobilkou. Co na tom, že už po dekády vyrábí vozy, které neplatí za vzor kvality a spolehlivosti - lidem se líbí jejich design, styl nebo použitelnost pro určité účely a kupují je, i když ví, že si s nimi užijí své. Přesto zažívá ústup ze slávy jako nikdy dříve - začátkem 90. let prodával okolo 1,3 milionu aut jen v Evropě s tržním podílem atakujícím 10 %. O 10 let později to pořád bylo kolem 1 milionu aut a 7 % trhu a ještě kolem roku 2010 šlo mluvit o úspěchu. Loni Fiat dodal jen 630 tisíc vozů a oslovil pouhá 4 % zákazníků.

To je obrovský sešup, který nemá důvod ani tak v tom, že by lidé Fiaty přestali chtít kupovat. Oni přestali mít co kupovat. V obchodě platí jednoduché pravidlo, že na prodávané modely se navazuje a jejich úspěch se přiživuje průběžnými modernizacemi. A ty neprodávané míří do ústraní či do koše. Italové ale působí dojmem, jako by jejich byznys řídilo kolo štěstí a žádané modely někdy končí v situaci, kdy jsou ty nechtěné dále drženy při životě. Za všechny náhodně působící kroky se musíme ptát, proč probůh nepřišli s žádným nástupcem modelu Punto, svého času nejprodávanějšího vozu Evropy? Jen jeho odchod ze scény je stál nespočet prodaných aut každý rok.

Do podobných pekel míří s modelem 500, dodnes vlastně posledním opravdu žádaným Fiatem. Celých 13 let nedostal novou generaci a když letos nějaká přece jen přišla, jde o elektrický vůz neoslovující původní klientelu. Kam se stočí osud pětistovky jako takové, nevíme, jisté už ale je, že pokus zopakovat její úspěch „trochu” jinými verzemi je průšvih. A to stále větší.

Fiat v roce 2012 přišel s modelem 500L, který měl s původní pětistovkou společného asi tolik, že se jmenoval 500 a měl podobná světla - jinak šlo o relativně velké rodinné MPV. Finito basta, víc toho nebylo a říkat takovému autu 500 zní asi stejně rozumně, jako pokusit se zopakovat úspěch Škody Octavia ve třídě supersportů s autem nazvaným Octavia SS používajícím stejná zadní světla. Je to nesmysl, auta jiných tříd mají jiné zákazníky a image fungující v jedné nebude fungovat v jiné. Nebo bude někdo říkat na okruhu: „Ale chlapi, já do té Octavie SS naložím piano!” Nikoho to tam nebude zajímat, piano v kufru vám brzdnou dráhu nezkrátí.

Přes veškeré pochybnosti, které jsme o 500L měli, se ale zkraje neprodával úplně špatně. Třetí rok na trhu si v Evropě našel přes 94 tisíc zákazníků za rok, jak už to ale u podobných, kontroverzně koncipovaných vozů bývá, po oslovení určitého spektra klientů už pomalu není komu co prodat. S 500L to tak od té doby jde z kopce, což jen podporuje úpadek třídy MPV jako celku. Loni tak v Evropě oslovil jen 36 tisíc lidí a letos jich bude v lepším případě polovina.

To je velká mizérie, může ale být ještě hůř. Italové tento typ zkusili nabídnout také v USA, což bylo znovu troufalé. Přesto i tam nějaké zájemce oslovil, přes 12 tisíc klientů kupců v roce 2014 vypadá dnešní optikou jako zázračný odbyt. Loni bylo kupců 771 a letos? Jen 392. Rok neskončil, ale toto je ještě jiný druh mizérie, a tak není divu, že Fiat oznámil, že model 500L v USA končí. A spolu s ním sporťáček 124 Spider, který nám ovšem a 1 335 letos prodanými kusy zase tak marný nepřijde, co šlo v této okrajové třídě čekat?

Tak či onak je z čísel zjevné, že 500L zvoní hrana, a to nikoli jen v USA. Zaskočit za něj může další podivný derivát, SUV 500X, kterému se daří lépe, ani ten ale letos s necelými 50 tisíc prodanými vozy nelze označit za hit, vzhledem k popularitě jeho třídy určitě ne. Přenést úspěch modelu 500 do jiných tříd se Fiatu zjevně nedaří a divíme se, že se o to vůbec pokouší místo toho, aby si třeba... udržoval přízeň obrovské masy dřívějších kupců Punta.

