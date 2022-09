Pokus Francouzů o luxusní auto zářící neobvyklými blinkry je propadák, při jeho cenách ani není divu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: DS

Do prodeje vtrhl s velmi odvážným ceníkem, který nás nutil pochybovat, zda v těchto vodách může coby model v podstatě neznámé značky uspět. A neuspěl, ostatně od té doby ještě mohutně zdražil.

Před pár týdny jsme vzpomínali na padlý vrchol francouzské luxusní extravagance. Tedy Citroën XM, který v nabídce jakékoli francouzské značky po léta marně hledal nástupce. Tak velký, luxusní a neobvyklý vůz Francouzi neprodávali devět let od chvíle, kdy z nabídky Citroënu zmizel model C6, a leckdo si mohl myslet, že se na tom nikdy nic nezmění. Tak to ale nakonec nedopadlo.

Francouzi mají svou luxusní značku DS, se kterou se snaží bodovat také v Číně. Tam jsou na velké a luxusní sedany vysazení, takže podobný vůz v portfoliu mít musí. Loni tak přišli s novinkou, která si říká DS9 a s délkou 4 934 mm, šířkou 1 932 mm a výškou 1 460 mm je opravdu velkým autem. A třebaže se něco takového nezdá být stvořené pro Evropu, když už DS takový vůz vyrábí, rozhodlo se jej nabízet nejen za velkou zdí, ale všude, kde to jen půjde.

I když vzhledem k veškerému koronavirovému dění dlouho nebylo jisté, zda vůz dorazí i do Evropy, Francouzi svůj záměr nakonec potvrdili a loni jej naplnili. DS9 je tak k mání na celém starém kontinentu, Českou republiku nevyjímaje. Když se minulý rok objevil v prodeji, začínal s cenou na 1 325 000 Kč, přičemž nejvyšší specifikace začínala na 1 875 000 Kč. Bylo to hodně, i takové relace jsou ale dnes dávnou minulostí.

Náhodou jsem si všiml tiskové zprávy nizozemského zastoupení značky, která avizovala aktuální zdražení vozu o 5 tisíc Eur (122 tisíc), a tak jsem se podíval, jak si nyní stojí v Česku. Zjevně to není první takové zdražení, neboť v tuto chvíli DS9 začíná na 1 775 000 Kč, o 450 tisíc výš. Zčásti je to tím, že z nabídky vypadl zřejmě nežádaný základní pohon s motorem 1,6 turbo, ovšem i srovnání stejných provedení ukazuje zdražení o 200 až 250 tisíc Kč. Ceny nejvyšší verze nyní startují na 2 075 000 Kč - DS9 nefrčel nikdy, proč by tedy po zdražení o statisíce měl?

Jsou to vážně neskromné sumy, a tak se snad ani nedivíme, že v se letošních českých prodejních statistikách objevuje pouhých 10 aut. A dle evropských dat JATO Dynamics není situace lepší ani jinde - letos si na celém kontinentu našel jen 858 kupců. To opravdu nevypadá na velký prodejní hit, spíše před sebou máme pořádný propadák.

Pokud vás cokoli z výše zmíněného zaujalo, auto si můžete do detailu prozkoumat na přiložených fotkách. Vizuálně má čím oslovit - uvnitř je to celkově neotřelým designem, zvenčí ovšem zas tak zajímavé není. Jedním neobvyklým prvkem ale pozornost dokola poutá, neboť se jedná o pozoruhodný odkaz na původní Citroën DS. Jde o řešení zadních směrových světel, která se objevují ve svrchní části zadního skla, podobně jako u DS. A třebaže dnes už je něco takového zbytečné, neboť auto musí mít z legálních důvodů klasické blinkry zakomponované v zadních světlech, i kdyby náhodou nechtělo, nahoře je pořád mít může. A nám se toto umístění líbí.

Dodejme, že v případě techniky vůz v Česku nabízel zprvu tři pohony, z nichž pouze jeden byl čistě spalovací. Tím byla ona přeplňovaná jedna-šestka, která produkovala 225 koní. Teď už se neprodává a z nabídky vypadl u slabší plug-in hybrid stojící kolem stejného motoru. Ten počítal se shodným výkonem 225 koní, nicméně benzinová jednotka byla v tomto případě naladěna pouze na 180 koní, dalších 110 kobyl dodával elektromotor. Ten dále pracoval s lithium-iontovou baterií o kapacitě 11,9 kWh (ekvivalent cca tří litrů nafty), díky níž má luxusní sedan urazit až 50 km čistě na elektřinu, nepochybně velmi pomalou jízdou. A s pouhou 42litrovou (!) nádrží daleko nedojede ani na benzin.

Stejné dvoumotorové ústrojí s výkonem 250 koní je v prodeji nyní, o vrchol nabídky se pak od začátku stará varianta E-Tense 4x4 360, která již dle názvu disponuje pohonem všech kol a 360 koňmi, má tedy k dispozici ještě jeden elektromotor o výkonu 113 koní. Větší nádrž ani akumulátor ale nepřidává, rychlá jízda je tedy velmi krátkým představením. Dodejme, že výroba DS9 probíhá v Číně, do Evropy se jen dováží, což mu možná na atraktivitě u Evropanů též nepřidává. O překvapivém prodejním úspěchu v případě „Bohyně9” nemůže být řeč, to spíše o nepřekvapivém neúspěchu.

DS9 je pozoruhodný pokus Francouzů o návrat mezi luxusní elitu. Interiérem je pozoruhodný, stejně jako řešením zadních blinkrů, s jeho cenami jsme si ale neuměli dost dobře představit, že by oslovil jakkoli větší množství zákazníků. A také jej neoslovuje. Foto: DS

Zdroje: DS, JATO Dynamics, SDA

Petr Miler

