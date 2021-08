Pokus Francouzů udržet se v třídě ovládané Němci končí neskutečnou křečí, nechce ho skoro nikdo před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Je třeba hluboce smeknout před úporností a vytrvalostí Francouzů, neboť ve stejné pozici by to jiní dále vzdali. Počet prodaných aut už neospravedlňuje snad ani tisk katalogů.

Bylo nebylo francouzské auto, které ve střední třídě prodávalo jako divé. Lidé jej měli rádi a kupovali ho tak moc, že mu koruna krále tohoto segmentu unikala o pouhých pár desítek tisíc aut prodaných za rok. Pohádka? Ani ne. Jakkoli absurdně to může znít, je to jen odraz skutečného příběhu, který se psal ještě v předminulé dekádě.

Renault tehdy prodával model Laguna a byl to ve střední třídě takový trhák, že neměl problém si najít skoro čtvrt milionu kupců každý rok jen v Evropě. Prodejní bestseller téže třídy, zdánlivě neohrožený VW Passat, byl tehdy s 286 tisíci prodanými vozy jen o 39 tisíc prodejů výš. To se psal rok 2002 a střední třída vypadala jinak než dnes - okolo 250 tisíc kusů ročně prodával i Ford svých Mondeí, Peugeot svých 406 a když později přišel s modelem 407, pořád se dokázal dostat za hranici 200 tisíc prodaných vozů. Tyhle sněhy jsou ale dávno pryč.

Střední třída se od té doby stala doménou Němců - Passat se pořád pohybuje řádově ve statisícových ročních prodejích, frčí Audi A4, BMW řady 3, Mercedes třídy C... Nenajdeme dnes v podstatě jediné neněmecké auto, které by v tomto segmentu něco znamenalo, ostatně část soupeřů už to zabalila. A kdo ne, paběrkuje - Mondeo je zralé na poslední zvonění, Peugeot 508 s loňskými 29 tisíci prodanými vozy stěží něco zmůže a relativně úspěšná Škoda Superb je chtě nechtě znovu derivát německého auta.

Pak je to tu ale ještě jeden souputník, o jehož existenci možná ani netušíte. Je to Renault, ale už ne Laguna, neboť ta po pozdějším propadu prodejů střední třídu opustila též. Renault jako takový ale nikoli a ať už se vám to zdá uvěřitelné, nebo ne, ve střední třídě dodnes nabízí model Talisman.

Žádnou velkou díru do světa s ním v Evropě nikdy neudělal, Francouzi ale jako kdyby nechtěli uvěřit, že ještě před 19 léty sahali po koruně krále prodejů a teď v tom samém segmentu neprodávají skoro nic. Ale přesně tak to je - Talisman si loni našel v celé Evropě 8 025 kupců a přesto neskončil. Dokonce dostal facelift v době, kdy jsme si v televizi pouštěli jen Vojtěcha s Babišem v různých variacích na téma šití roušek, ani to ale Talismanu nikam nepomohlo. Letos má v Evropě za první půlrok na kontě 3 426 prodejů. A žije dál!

Ti hloubavější z vás si už jistě pomysleli, že je na prodej někde v Uzbekistánu a náhodou to spadlo do evropských statistik, ale to je mýlka - Renault tohle auto dokonce prodává i u nás, byť tedy jen jako kombík. K mání je ve verzích se dvěma dvoulitrovými diesely o výkonech 160 a 190 koní, ovšem při cenách od 965 tisíc Kč není divu, že se na něj davy nestojí - slušně vybavený Initiale Paris začíná na 1 215 000 korunách a za metalízu pořád musíte připlatit 21 tisíc, mimo jiné.

V ČR se letos prodalo 18 aut, což je vlastně docela hodně - nenapadlo by nás, že aspoň 18 lidí bude vědět o jeho existenci, natož aby si pro něj tak početná skupina osob vyrazila do showroomů. Ale stalo se. Nicméně sakrasmus stranou, tohle je opravdu neskutečná prodejní křeč a neuvěřitelný propadák, uvážíme-li, že celkový současný odbyt Talismanu nedosahuje ani 3 procent někdejších prodejů Laguny. Čest Francouzům, že se snaží, sázky na to, že tohle auto někdy v příštím, možná přespříštím roce zmizí z povrchu zemského, ale nepřijímáme. To je po všem zmíněném snad i jisté.

Renault Talisman vlastně není nezajímavé auto, vizuálně ani technicky, neprodává se ale prakticky vůbec. Přesto je k mání i v ČR, i teď. Foto: Renault

Zdroje: Renault, JATO Dynamics, SDA

