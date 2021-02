Pokus Francouzů uspět s autem, na němž si jiní vylámali zuby, je totální propadák před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Francouzi byli odvážní, když s takto koncipovaným vozem vyrazili do boje o zákazníka po všech marných pokusech konkurentů. Jenže to je tak vše, jakýsi SUV-sedan nekupuje téměř nikdo.

Pokud se ptáte, k čemu je oplastovaný sedan se zvýšenou světlou výškou, odpověď od nás nečekejte. Že to není zrovna auto, po němž by lidé toužili, mohlo na vlastní kůži poznat už několik výrobců, kteří chtěli spojit eleganci se zvýšenou průchodností terénem. Odpovědí na jejich snahy byl minimální zájem publika, což nakonec dává smysl. Lidé, kteří si kupují sedany, povětšinou nejezdí každý víkend na chatu či do neprobádaných končin. Zvýšený podvozek tak využije málokdo, spíše vede ke zvýšení spotřeby i zhoršení ovladatelnosti. A nemáme ani pocit, že by výsledkem bylo něco vizuálně atraktivního.

Automobilky jsou ale nepoučitelné, ostatně někteří manažeři se rádi drží hesla, že není důležité být první, ale přijít s tím či oním produktem ve správnou dobu. To, na čem si tedy vylámalo zuby Volvo a ještě předtím Subaru, zkouší od loňska přetavit v úspěch Citroën. Francouzská automobilka uvedla na trh model C3L, který není ničím jiným než právě sedanem s přizvednutým podvozkem a ochrannými plasty ve spodní části karoserie.

K dostání je pouze v Číně, což nás ani moc netrápí. Jakkoliv je vnímání vzhledu záležitostí čistě subjektivní, v tomto případě si nedokážeme představit větší množství lidí, kterým by se Citroën C3L mohl líbit. Vzhled vozu sice přiznává inspiraci líbivějším SUV C3-XR, ovšem výsledek vypadá přijatelně snad jen při pohledu zepředu. Ospravedlnit jej by dokázala tak maximálně nízká cena, to však není až tak úplný případ francouzského sedanu. K dispozici je od 89 400 tisíc yuanů, což je asi 295 tisíc Kč. Neříkáme, že to je hodně, zrovna v Číně ale za takové peníze koupíte spoustu skutečných SUV větších rozměrů, ne přizvednutý sedan stojící stále na základě malého auta.

Je tedy nutné dodat, že oproti evropské C3 disponuje ta čínská lepšími rozměry, C3L má s rozvorem 2 655 mm náskok i přec leckterými SUV. Očekávat lze tedy slušný prostor pro sezení, alespoň v případě nohou, jenže ani to, ani tříválcová jedna-dvojka se 114 koňmi a 190 Nm pod kapotou, která pochopitelně pohání jen přední kola, situaci nezachraňuje.

Nevíme, co Citroën od tohoto auta prodejně čekal, i tak ale tušíme, že prodejní bilance musí být daleko za jeho nejhoršími očekáváními. C3L se dostal do prodeje v květnu, kdy už byl čínský trh za koronavirovou propastí a po většinu zbytku roku prudce rostl. Přesto si vůz za celých 8 měsíců koupilo pouhých 484 lidí. Čtyři sta osmdesát čtyři. A to je třeba dodat, že nebýt dvou prodejních výkyvů v červnu a v listopadu, kdy si dost dobře mohli jen brát auta na sklad dealeři, neprodalo by se skoro nic - v tyto dva měsíce bylo zaregistrováno přes 300 aut, po šest zbývajících všechna ostatní. A třeba v září se prodala v celé Číně 3 auta.

To je prodejní propadák nevídaných rozměrů, víc aut v Číně prodává i Ferrari. A pokud uvážíme, kolik aut si museli koupit dealeři nebo registrovat sama automobilka... Inu, allroadové sedany na zákazníky nezabírají, to už víme. Kolik důkazů výrobci ještě potřebují vidět, aby to s nimi přestali zkoušet?

Citroën C3L byl odhalen v prosinci 2019 a jeho vyhlídky byly nejasné. Teď, po prvním roce v prodeji, už si můžeme říci, že i v Číně jde o nevídaný propadák - nekupuje ho skoro nikdo. Foto: Citroën

Zdroj: Citroën

