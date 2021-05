Pokus slavného autosalonu o návrat je stále větší průšvih, nestojí o něj skoro nikdo před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: VDA

S trochou nadsázky se chce říci, že jen Hujeři z Wolfsburgu žijící dnes pro vše „zelené” mají zálusk se na nově koncipovaný autosalon vydat. A ještě zdaleka ne všichni.

Pokud se alespoň trochu více zajímáte o auta, možná si vzpomenete na věc jménem autosalon. To vám byla taková událost, kde... Dobře, žertujeme, není to tak dávno. A autosalonům jsme se svého času nejen my věnovali tak intenzivně, že je jejich existenci snad ani nešlo nezaznamenat. Zájem o ně ale v uspěchané době plné strhujících digitálních premiér čehokoli začal opadat už dříve a koronavirus, který přeje pořádání jakýchkoli hromadných akcí asi tak, jako večer východu slunce, je odsunul skoro zapomnění.

Není to ale tak, že by to s nimi všichni vzdali. Přinejmenším organizátoři velkých, světově proslulých akcí, jako byl IAA ve Frankfurtu, chtějí, aby jejich oheň plápolal dál. Německá asociace automobilového průmyslu VDA tak po nevůli Frankufrtu se na organizaci tamního věhlasného autosalonu dále jakkoli podílet rozhodla, že frankfurtský autosalon bude v Mnichově, což vlastně neznělo jako úplně špatný nápad. Mnichov je město aut, celý region je automobilový (Audi sídlí opodál a do Stuttgartu s Mercedesem a Audi to také není daleko), takže minimálně lokálně by mnichovský IAA mohl bodovat. Ale zatím to tak nevypadá, ani zdaleka.

VDA tento týden zveřejnila informace o tom, jak bude tato akce vypadat, protože uskutečnit se má už za 4 měsíce - to je v případě autosalonu nejvyšší čas vědět, s čím počítat, však na velkých akcích automobilky pracují na podobě své účasti i rok dopředu. A říci, že se z IAA 2021 rýsuje stále větší průšvih, je slabé vyjádření, vše spěje spíše k totálnímu fiasku.

Přestože akci pořádá asociace německých automobilek, ani ty se akce účastnit moc nechtějí. K novému IAA se nehlásí prakticky nikdo - ani místní BMW, ani nedaleký Mercedes, ani Opel. Neznamená to, že tam nakonec nebudou, nadšení lze ale vysledovat jen u Volkswagenu, kterému na akci sympatický její „zelený” charakter a už několikrát dal najevo, že tohle je karta, kterou teď hraje. Ani to ale neznamená nadšení celé VW Group - Audi, Porsche a Volkswagen, to jsou všechny značky skupiny, které v Mnichově uvidíme.

Volkswagen to označuje za „silnou účast”, sami ale zvažte, co za sílu to je. Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat a Škoda po IAA neprahnou a Lamborghini dokonce říká, že nejde o akci, která by byla v souladu s jeho filosofií - to je pozoruhodné, otevřeně pohrdání novým konceptem a tušíme, že Lambo nebude jediné se stejným pohledem na věc. Z Němci neovládaných značek zatím také mnoho významných účastníků není. Pomineme-li Číňany, jde jen o Hyundai, Renault a Toyota. Nakonec, čemu se divit, když mluvčí VDA Nina Wendorff popisuje „nové IAA” s tím, že se mění z ryzí automobilové show na platformu mobility. Co to vůbec je?

Celý nový koncept IAA působí dojmem, jako by chtěl být tím, co zapadá do tužeb současného světa (elektromobilita, diverzita atp.), ale jaksi zapomněl na to, co chtějí lidé. A když neprobudí zájem mezi lidmi, nelze očekávat ani zájem mezi automobilkami. Uvidíme, co z akce zbude, uskutečnit se má mezi 7. a 9. zářím. Za současného vývoje bychom se ale nedivili ani tomu, kdyby z ní nezbylo vůbec nic a organizátoři byli ještě rádi, kdyby jí kvůli 75. vlně koronaviru ani nemuseli pořádat, toto je velmi rozpačité.

Prezentace nového IAA ze strany zástupců VDA probíhala ve veselém duchu, ale to je asi tak vše. Samotný autosalon nabírá spíše smutných kontur. Foto: VDA

