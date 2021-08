Pokus Hondy o návrat legendy je takový propadák, že ho násobně překonává i drahé Lamborghini před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Jeho první generace chtěla být něčím jako Ferrari pro chudší a skutečně to dokázala, pokus na něj navázat je ale totální fiasko. Jak velké? Honda NSX se prodává čtyřikrát hůř než Lamborghini Aventador.

Lamborghini Aventador dorazilo na trh v roce 2011, přičemž italská automobilka původně počítala s výrobou čtyř tisíc exemplářů. Za tím stál i omezený počet forem užívaných pro karbonový monokok. Italové jich totiž k dispozici měli pouze osm a předpokládali, že každou využijí pro 500 vozů. Jejich montáž přitom měla zabrat rok, před dvěma lety se tak vlastně Aventador měl z nabídky pakovat. Nicméně jak si můžete ověřit, k mání jen nadále, jen ve výkonnější formě než na začátku.

Auto se stále vyrábí, a tak logicky neexistuje finální číslo o jeho produkci, i ta průběžná jsou ale velmi působivá. Už v březnu 2016 měl Aventador na kontě 5 000 registrací, čímž výrazně překonal svého předchůdce. Modelu Murciélago se totiž během devítiletého životního cyklu vyrobilo 4 099 kusů. Tím však triumf posledního ryzího dvanáctiválcového vozu ze Sant'Agata Bolognese neskončil - Lamborghini už oznámilo, že Aventador se prodal ve větším počtu než veškeré předchozí vozy firmy s motorem V12 dohromady.

Konkrétní číslo nepadlo, nicméně již loni v září byl prodán desetitisící exemplář. To je opravdu neskutečný úspěch na vůz, který se aktuálně prodává za minimálně 9 milionů korun. Do ještě horšího světla pak dostává jeden z největších automobilových průšvihů posledních let, novodobou Hondu NSX. I to je supersport s působivými parametry, mimo jiné stovkou okolo 3 sekundy, který cenově startuje o poznání níže než Lambo - ve Státech ji lze pořídit již za 3,4 milionu korun. I tak se prodává celosvětově mnohem hůř.

Při avízu rozlučkové verze Type S Honda uvedla, že se celosvětově prodalo pouhých 2 500 aut, což nám dostupná data nerozporují, spíše naznačují ještě nižší číslo. V Evropě bylo dosud registrováno jen 216 aut a ve Státech 1 446. V Japonsku pak Honda na počátku letošního roku ukončila prodej modelového roku 2020, přičemž ten aktuální ani nenabídla. Zájem tedy není ani na tomto trhu, načež bychom se nedivili ani celkovým prodejům okolo 2 000 aut. Ale věřme Japoncům a berme oněch 2 500 aut jako fakt.

Když přitom Honda s nástupcem své legendy vyrukovala, předpokládala, že prodávat bude minimálně 800 aut ročně. A co více, během úvodních tří let mělo být předáno zákazníkům 6 000 vozů. Na takovou metu ale očividně japonská automobilka může zapomenout, i kdyby životní cyklus natáhla na 15 let, po které byly v prodeji někdejší dvě iterace první generace. Ty přitom společně dosáhly na 18 685 registrací.

Ukazuje se tedy, že veškerá kritika novodobého NSX byla více než oprávněná. To původní bylo ve své podstatě velmi jednoduchým sportovním vozem, jenž sice nedisponoval obřím výkonem, ale dokázal i evropskou ligu pokořit podvozkem. Ostatně aby ne, když jej pomáhal ladit Ayrton Senna. Novinka ale oproti tomu dorazila s komplikovaným hybridním ústrojím, po kterém nikdo netoužil. A ani velmi přesvědčivá dynamika vzhledem k ceně mnoho lidí... nepřesvědčila.

Lamborghini Aventador má již na kontě více než 10 tisíc prodaných kusů a překonalo tak veškeré dosavadní firemní modely osazené dvanáctiválcem. Foto: Lamborghini



Oproti tomu je novodobá Honda NSX vysloveně propadákem, o který prakticky již nikdo nejeví zájem. Celkově mělo vzniknout 2 500 aut, tedy ani ne čtvrtina vyrobených Aventadorů. Foto: Honda

Zdroj: Lamborghini, Honda, JATO Dynamics

Petr Prokopec