Pokus Japonců o návrat ikony je propadák, na prvním velkém trhu končí po dvou letech | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Zvlášť v případě některých aut chce být člověk pozitivní, v případě tohoto to ale zkrátka nejde. Když nějaký vůz opustí trh se 144 miliony lidí po dvou letech s 25 prodanými kusy, je to prostě fiasko.

Když se v roce 2001 objevil v kinech první díl Rychle a zběsile, řada lidí vůbec poprvé zaznamenala existenci čtvrté generace Toyoty Supra. Šlo tehdy o hlavní hvězdu snímku, která navíc byla schopna sfouknout jako svíčku i Ferrari, a tak popularita japonského kupé rázem vystřelila do astronomických výšin. Naneštěstí se tak stalo jen rok před koncem životního cyklu čtvrté generace. Když tedy z montážních linek sjel poslední exemplář, fanoušci se rázem začali dožadovat nástupce. Toyota si ovšem dala pořádně načas.

Nová Supra tak byla představena až v lednu roku 2019, o slavný návrat se ale nejedná. Kvůli výrazné spolupráci s BMW, jehož sklady Toyota vybrala s úpornou pečlivostí, se kupé již od počátku setkává spíše s kritikou než s ovacemi. To se logicky projevilo i na zájmu publika - či spíše bychom měli říci na jeho nezájmu, který je až neuvěřitelně malý, alespoň v Evropě.

Zmiňovali jsme se o něm vícekrát, zpětný pohled na evropské registrace je ale velmi výmluvný. Za celý rok 2019 prodala Toyota v Evropě 893 aut, v roce 2020 šlo o 947 aut. Letos v lednu jich bylo 43, v únoru 51... To jsou opravdu bláznivě nízká čísla, zvlášť když vezmeme v potaz, kolik vozů stále stojí podle internetových nabídek u dealerů s obvykle stovkami km. Pozoruhodné přitom je, že registrace spřízněného BMW Z4 jakožto méně praktického aut jsou úplně jinde. Loňských 8 314 aut je na tak úzkoprofilové auto, zvlášť za nastalé situace, překvapivě mnoho.

Vypadá to, že lidem nevadí ani auto jako takové, nakonec na něm skutečně není nic špatného, ale image daná tím, že vlastně nejde o Toyotu, ale o BMW. Že to ani Japonci nevnímají jako úspěch, nejlépe dokladuje dění na některých trzích, kde je ještě hůře než jinde.

Kolegové z ruského Autoreview nyní informují, že Toyota už se Suprou zcela přestane zkoušet štěstí právě v Rusku, kde v roce 2019 prodala 10 a v roce 2020 pro změnu 15 aut. To je znovu absurdně málo na zemi, kde má značka dobrou pověst, žije v ní 144 milionů lidí a řadí se už proto mezi největší automobilové trhy v Evropě. Že Japonci věřili ve víc a už ani nedoufají v obrat, nejlépe dokladuje fakt, že pro auto získali schválení pro prodej do roku 2022 a ani jej nevyužijí. Supra to v Rusku balí a nejde ji sehnat ani na zvláštní přání.

Je to smutný příběh, Toyota se ale vydala pro ni nezvyklou cestou a narazila. Rádi bychom dodali, že ještě uvidíme, co přinese čas, ale po dvou letech je zřejmě zbytečné vnímat v zázračný obrat. Jediný trh, kde se Supře relativně daří, jsou USA, kde se prodává lépe než Z4 a loni si našla 5 887 zákazníků. Tento výsledek ale nezájem ve většině zbytku světa stěží napraví.

Nová Toyotě Supra je propadák, o tom už nemá smysl debatovat. V Evropě se neprodává skoro vůbec a v Rusku je o ni tak malý zájem, že končí zcela po prodeji 25 vozů. Foto: Toyota

Zdroj: Autoreview, Data o prodejích: JATO Dynamics

