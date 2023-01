Pokus Japonců prosadit se v Číně s lepšími auty skončil totálním fiaskem, neprodané vozy jen leštili u dealerů před 8 hodinami | Petr Miler

Vývoj posledních dekád naznačoval, že uspět v Číně se zahraničními auty je snadné, zvlášť patří-li mezi ta prémiová. Jenže realita je očividně mnohem složitější bez ohledu na to, jak moc je ten či onen výrobce úspěšný jinde.

Honda patří mezi nejmladší velikány automobilového světa, založena byla až po konci druhé světové války. Je navíc třeba dodat, že její nabídka zpočátku čítala jen motocykly, s auty přišla až počátkem 60. let minulého století. V té době už nebyla známá jen ve své domovině, ale také v USA, kde přes síť dealerů motorek začala nabízet i auta. Začátky nebyly snadné. Nabídka automobilky sestávala hlavně z malých aut, zatímco američtí zákazníci sedlali hlavně velké silniční koráby. Hondě ale přálo štěstí.

V polovině roku 1973 Spojené státy zachvátila ropná krize, která přiměla publikum ke změně preferencí. Úsporná auta byla rázem v kurzu, čehož Honda využila na maximum. V roce 1974 se Civic dostal na první příčku testu spotřeby, za kterým stála environmentální agentura EPA. Automobilka navíc v tomto období začala model osazovat i motorem CVCC, který jako vůbec první zvládl splnit nové emisní normy. To Hondě přineslo dříve nepoznanou popularitu a strmý nárůst prodejů. Záhy se však objevily i problémy.

Zaškatulkování značky jakožto výrobce malých, levných a úsporných aut totiž zrovna neusnadňovalo prodej velkých modelů, jakmile složité časy pominuly. Proto byla v roce 1986 založena luxusní divize Acura, pod jejíž hlavičkou se začaly nabízet luxusní sedany či sportovní modely. Úspěch modelu Legend pak ovlivnil i další výrobce, neboť Toyota a Nissan se rozhodly postupovat podle téhož receptu a v roce 1989 přišly s luxusními značkami Lexus a Infiniti.

Pro nás je ale dnes zajímavá jen Acura, která byla zpočátku čistě americkou záležitostí. V roce 1991 se pak její vozy začaly prodávat také v Hongkongu a v roce 2004 přišlo na řadu i Mexiko. Honda počítala s tím, že svou luxusní divizi uvede rovněž na japonském trhu, do plánů však zasáhla ekonomická krize v roce 2008. Kvůli ní nejprve došlo na odklad, posléze na úplné zrušení plánů. Místo toho Acura v roce 2014 zamířila do Ruska a o dva roky později konečně i do Číny.

Na největším trhu světa Acura uzavřela partnerství s čínským GAC a zákazníkům nabídla několik modelů včetně dvou SUV CDX a RDX, která zůstala v nabídce až do konce loňského roku. Na zopakování amerického úspěchu ale nedošlo ani v nemenším. Nejlepším obdobím se ukázal být rok 2019, i tehdy ale bylo prodáno za 12 měsíců jen 14 701 Acur. To byla oproti Americe v témže roce pouhá desetina, pokles zájmu tím ovšem neskončil. Předloni značka na největším trhu světa prodala jen 6 554 vozů a loni dokonce jen 1 671 aut. Z něčeho takového nelze žít a není divu, že prodejci říkají, že většinu aut Acury loni jen marně leštili v showroomech.

GAC tak včera potvrdilo, že Acura definitivně opustila čínský trh a zmíněná SUV CDX a RDX už pro Japonce ani nevyrábí, ani neprodává. Společnost dále spolupracuje s Hondou, pod jejíž křídla přešla část propuštěných zaměstnanců Acury, tím ale kontinuita končí, pokud tedy nepomineme poprodejní péči o prodané vozy - i tu převezme Honda. Celý pokus prosadit se v Číně s lepšími auty tak pro Japonci končí totálním fiaskem, jedna éra je u konce. Jsme zvědavi, zda značka i tentokrát strhne lavinu, akorát trochu jiného ražení.

