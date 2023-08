Pokus Korejců konkurovat luxusním Němcům je takové fiasko, že po první generaci skončí bez nástupce před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Prodejní čísla takovému scénáři nahrávají už dlouho, někdy ale automobilky bývají s podobnými pokusy zatvrzelé až do té míry, že i takové vozy nechávají žít. Pakliže jsou zprávy z východu přesné, korejský gigant se mezi ně nepřidá.

Víte vůbec, co je to Genesis? Ti, kteří mluví o knize nebo kapele Phila Collinse se zase posadí, jsme na automobilovém webu. Nedivili bychom se ale, kdyby i takových bylo víc než těch, kteří jako první jmenují značku aut. Stvořilo ji korejské Hyundai ve snaze postavit konkurenci pro luxusní německé trio Audi-BMW-Mercedes, zatím se ale nedá říci, že by tím rozbilo bank.

V poslední době jsme o Genesisu mluvili několikrát a nikdy to nebylo ve zcela pozitivním duchu. Naposledy šlo o model G90, dříve jsme to vzali trochu obšírněji, pokaždé ale padala slova o propadácích a minimálním zájmu. Na tomto stavu se do dnešního dne nic nezměnilo, neboť Genesis nemá ani po uzavření první poloviny roku v nabídce jediný vůz, který by oslovil aspoň tisícovku Evropanů. Druhou nejhorší prodejní bilanci po elektrickém GV80 pak má typ G70, i když dokonce dostal verzi kombi specificky postavenou pro Evropu. Přesto ani ten neboduje.

Úspěšný není ani jinde, a tak má podle zdrojů korejských médií skončit bez nástupce. Jako důvod tohoto rozhodnutí jsou uvedeny - to byste neuhodli - slabé prodeje, na kterých nic nezměnil ani předloňský facelift, ani příchod onoho stylového kombíku. Automobilka měla původně počítat s tím, že nástupce přijde, jeho vývoj ale byl údajně zaříznut: „Nedávno bylo oficiálně interně oznámeno, že vývoj projektu RN2, což je kódové označení pro příští G70, byl zastaven,” řekl nejmenovaný zdroj zevnitř firmy pro Korea Joongang Daily.

Nová generace G70 měla být větší než současný model a dostat i elektrický pohon. Ten by ale naděje G70 na úspěch leda dobil k zemi, a tak celý nápad skončil nezdarem. Automobilka odmítla věc oficiálně komentovat, což lze brát jako nepřímé potvrzení - zvěsti o konci modelů výrobci obvykle dementují, pakliže se nezakládají na pravdě.

Upřesněme, že Genesis letos prodal v Evropě pouhých 144 exemplářů G70. Je tedy otázkou, co bude se zbytkem portfolia, neboť podstatně lépe neprodává nic. Na jednu stranu to není překvapivý vývoj, neboť proniknout do hájemství Audi, BMW a Mercedesu nikdy nebylo snadné, zejména v konzervativnější Evropě. Na tu druhou to ale přece jen zaskočí, neboť Genesis nemohl čekat zázraky na počkání - změnit svět pouhou jednou generací takového auta dost dobře nebylo možné.

Genesis vstup do Evropy nepodcenil, vytáhl dokonce i s luxusním kombíkem G70 Shooting Brake, přesto s ním neoslovuje skoro nikoho. Už po první generaci tak má skončit bez nástupce. Foto: Genesis

Zdroje: Korea Joongang Daily, Genesis, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.