Pokus Korejců konkurovat v Evropě luxusním Němcům je fiasko, přesto zkouší prorazit s dalším modelem

Uběhly už dva roky od chvíle, kdy se do toho se vší vervou pustili, přesto stále paběrkují. Expert navíc tvrdí, že i pokud značka vytrvá, ani na konci dekády se moc daleko nedostane. Přesto se Genesis snaží.

Letošní Festival rychlosti v Goodwoodu odstartoval oproti předchozím letům o trochu později, přičemž nosným tématem je tentokrát 75. výročí začátku výroby sportovních aut značky Porsche. Neznamená to však, že by panství lorda Marche bylo zasvěceno pouze automobilce z Zuffenhausenu. Patřičně vědět o sobě díky Rowanu Atkinsonovi dala i Toyota, která do Británie vyslala Yaris GR poháněný 1,6litrovým přeplňovaným motorem, jenž namísto běžného benzinu spaluje vodík.

Goodwood si nicméně vybrala i automobilka Genesis jako místo prezentace druhé generace vlajkové lodi G90. Ta byla na domácí korejské půdě odhalena již v závěru roku 2021, loni došlo na Spojené státy. Starý kontinent tak má nemalé zpoždění, což ale není až tak překvapivé. I přes tiskovou zprávu plnou superlativů totiž Genesis lze považovat za velmi okrajovou značku. Rok 2022 totiž sice byl spojen s růstem o 563 procent, jenže fakticky to znamená posun od 514 k 2 822 registracím. A ani letos k průlomu nedošlo.

Letos tu Korejci za prvních pět měsíců prodali 1 349 aut, což nelze označit jiným slovem než fiasko. A jakkoli se srdnatě bijí do prsou, analytici jim zatím mnoho šancí nedávají. Dle francouzské poradenské firmy Inovev bude totiž Genesis v roce 2025 patřit pouze jednoprocentní podíl na trhu s prémiovými vozy. Na sklonku dekády se pak má jednat o 1,5 procenta, což opravdu není mnoho. Zvláště v porovnání s Audi, BMW a Mercedesem, na které má i nadále připadat 70 až 80 procent trhu.

„Genesis potřebuje silný příběh a pevné kořeny. Nic z toho ale v současné době nemá. Je tedy ve stejné pozici jako Lexus. Kvalita obou těchto značek je na velmi vysoké úrovni, ale tak nějak chybí důvod, proč by si je zákazník měl koupit. Na trhu je totiž velmi mnoho skvělých aut, ovšem jen málokteré má charisma,“ uvedl k věci slavný automobilový expert, profesor Ferdinand Dudenhöffer. Hyundai tak v podstatě nebývá než dál do Genesisu vrážet peníze a doufat. A zatím se zdá, že s něčím takovým počítá.

Aktuálně už jen dodáme, že G90 bude k mání ve dvou verzích, a to se standardním a prodlouženým rozvorem. První provedení přitom měří 5 275 milimetrů na délku a 3 180 mm mezi nápravami, zatímco druhé šplhá na 5 465 a 3 370 mm. Šířka 1 930 mm se ale již nemění, stejně jako výška 1 490 mm.

Otázkou je motorový prostor, ve Státech i v Koreji je nicméně limuzína k mání pouze s 3,5litrovým šestiválcem naladěným na 380 nebo 415 koní. Vůbec by nás nicméně nepřekvapilo, kdyby do Evropy G90 dorazilo s třílitrovým turbodieselem, jaký dostalo do vínku i SUV GV80. Na upřesnění a konkrétní ceny ovšem dle Korejců dlouho čekat nebudeme. Ostatně pokud Genesis chce opravdu urvat alespoň jedno procento trhu, musí skutečně začít topit pod kotlem.

Sedan G90 druhé generace konečně dorazil do Evropy. Značka však zatím neupřesnila, s jakým motorem a za kolik bude k mání. Foto: Genesis

Zdroje: Genesis, Forbes

