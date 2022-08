Pokus Korejců prorazit v Česku s odvážnou novinkou umírající třídy aut je zatím propadák, nekupuje ji skoro nikdo před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Odvahu Korejcům nelze upřít, poslat do výroby a prodeje auto působící jako divoký koncept či filmová rekvizita jí vyžaduje spoustu. I když jde ale jinak o technicky konvenční stroj se spoustou praktičnosti za stále přijatelnou cenu, na trhu neboduje.

Hyundai už loni v březnu odhalilo novinku, která na dnešním trhu nemá obdoby. Jde o model, jenž automobilka tituluje jako PBV (Purpose Built Vehicle, tedy vůz postavený za konkrétním účelem), jinak si ale říká Staria. Oním účelem je převoz co největšího množství pasažérů, které má zároveň obklopit solidní luxus. Korejci nabízí až 11místné provedení, které zůstane vyhrazeno domácímu trhu, jinam se měl dostat jen sedmi- a devítimístný model. S ohledem na skutečnost, že MPV jsou v Evropě aktuálně umírající třídou, jsme tu Starii opravdu nečekali, nakonec ale dorazila.

Staria se už loni začala prodávat v Německu, od jara je k dispozici také u nás. Říkali jsme si tehdy, že by nemusela být neúspěšná, však dokáže zaujmout už vzhledem, který je krajně neobvyklý. Obří MPV vypadá jako futuristický elektromobil, ve skutečnosti je ale vším, jen ne tím. Vůz je totiž k mání jen s 2,2litrovým turbodieselem, který může být spojen s šestistupňovým manuálem nebo osmistupňovým automatem. Volit pak lze mezi pohonem předních a všech kol.

Na výběr jsou u nás čtyři úrovně výbavy, a to Comfort, Smart, Style a Luxury. Vůz vzhledem ke své velikosti a možnostem startuje na přijatelných 899 900 Kč v kombinaci s manuální převodovkou, jednou hnanou nápravou a výbavou Comfort, končí pak na 1 449 900 Kč za verzi Luxury s automatem a 4x4. Motor pokaždé dává 177 koní výkonu a 430 Nm točivého momentu, s nimiž je spojena průměrná spotřeba pohybující se okolo 8,5 litru nafty na sto kilometrů.

Výbava může být opravdu bohatá a zahrnovat mimo jiné elektricky posuvné boční dveře na obou stranách, vyhřívaná a ventilovaná sedadla potažená kůží Nappa či ambientní osvětlení, u kterého je možné vybírat ze 64 odstínů. Za zmínku stojí také 12reproduktorový audio systém Bose či prvek zvaný Passenger View. Ten počítá s širokoúhlou kamerou, s jejíž pomocí mohou cestující vpředu sledovat na 10,25palcové centrální obrazovce, co dělají pasažéři v zadních řadách, v akci jej můžete vidět na fotkách níže.

Maximální komfort je - pro někoho možná překvapivě - spojen se dvěma křesly uprostřed, u nichž stačí pouhý stisk tlačítka na proměnu v relaxační polohu. Cestující pak mají dostatek prostoru pro opěrku nohou i sklopené opěradlo, neboť rozvor vozu se natáhl na 3 275 milimetrů. To je o čtyřicet centimetrů více, než má na délku celý Smart ForTwo. Samotná Staria je pak 5 255 mm dlouhá, což na vůz této třídy není mnoho a i zákazníkům osobních aut bude připadat „skladný”.

To všechno nezní špatně, když jsem se ale při své poslední návštěvě jednoho z českých dealerů Hyundai na zájem o Starii zeptal, dočkal jsem se jen velmi rozpačitých pohledů. O auto se prý od jara zajímalo jen pár jednotek lidí, přičemž prodejce měl ještě pocit, že nejméně jeden z nich byl „mystery-shopper” (fiktivní zákazník zkoumající kvalitu služeb), neboť pokládal podivné dotazy. Neptal jsem se zrovna v Praze, a tak by celorepublikový obrázek mohl být jiný, česká prodejní čísla tomu ale nenasvědčují. A ta evropská také ne.

Když se podíváme do statistik Svazu dovozců automobilů, vidíme, že Starii si letos v Česku koupilo pouhých 22 lidí. Když bychom od toho odečetli nákupy dovozce a dealerů, můžeme být šeredně blízko nule. Za poslední měsíc, tedy červenec má auto na pažbě jen 11 prodejů - i drahý elektrický Ioniq 5 si letos připsal 59 prodejů a vedle bestsellerů jako Tucson či i30 (letos v ČR 4 až 5 tisíc aut) neznamená odbyt Starie vůbec nic.

Ani celoevropská čísla dle dat JATO Dynamics nevypadají povzbudivě. Zdá se, že kdo tohle auto chtěl, koupil si jej loni (to se prodalo 386 vozů), letošní měsíční prodeje během prvního kvartálu nikdy nedosáhly ani 10 aut za měsíc, na celém kontinentu. Jsou MPV v Evropě skutečně mrtvá, i když do této třídy vnesete svěží vítr v podobě neobvykle střiženého modelu, přidáte přijatelné ceny a konkurenci necháte vyklidit kolbiště? Skoro to tak vypadá...

Hyundai Staria je na poměry MPV zajímavou nabídkou - futuristický vzhled a luxusní kabinu spojuje s konvenční technikou a cenou začínající pod 900 tisíc korunami. Přesto neboduje, to je zjevné. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, SDA, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.