Pokus Lancie o velký návrat končí v těžké křeči, značka navzdory návratu na víc trhů prodává míň aut než Ferrari
Petr ProkopecTohle je opravdu velký a smutný paradox. Donedávna Lancia působila už jen v Itálii s dávno přežitým Ypsilonem třetí generace, přesto s ním bodovala tak, že prodejně překonávala Alfu Romeo v celé Evropě. Dnes působí na víc trzích s novou generací a nevyrovná ani Ferrari.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
„Máte Lancii? A mohla bych ji vidět?“ ptala by se dnes nejspíš v dealerstvích značky legendární paní Jechová z filmu Kulový blesk. Jenže zatímco ona se ukázky sklepu či půdy se dočkala, na ukázku italských aut by se minimálně v Česku těšila marně. Prodeje slavné značky totiž klesaly natolik, že ji mateřský koncern FCA nakonec odsoudil k postupnému zániku. Dožít dle původních plánů měla ve své domovině, a to s jediným vozem ve svém portfoliu, postupně stále více stárnoucím hatchbackem Ypsilon.
Protože byl vývoj tohoto vozu již dávno zaplacen, Lancia jej v Itálii nabídla na tamní poměry velmi levně. Ypsilon se tak stal nečekaným bestsellerem, ostatně jen za první půlrok loňského roku dosáhl na 24 709 prodejů. To je mimochodem zhruba polovina všech aut, jaké sesterská Alfa Romeo prodala na celém světě za celý loňský rok, v Evropě si Lancia nejednou vedla lépe než celá Alfa. V podstatě tedy nebylo až tak překvapivé, když koncern Stellantis, který vznikl sloučením FCA a PSA, rozhodl o návratu Lancie na globální kolbiště.
Aktuálně to ovšem vypadá, že kdyby značka zůstala aktivní pouze na domácím trhu se starým Ypsilonem, udělala by lépe. Nástupce tohoto vozu totiž neboduje skoro u nikoho, a to nejen v Itálii. Za první letošní půlrok má na kontě méně než 6 500 prodejů, což je vážně velmi špatný výsledek. Zvlášť když si uvědomíme, že Lancia je mimo Itálii znovu k dostání oficiálně také v zemích Beneluxu, stejně jako ve Francii a také v Německu. Prodává se tedy pochopitelně i v Nizozemsku, kde letos dosáhla na 76 registrací. To skoro nestojí za zmínku, z toho nemůže vyžít ani jediný dealer v zemi.
Tragičnost výsledků znovuzrozené Lancie snad ještě více vyniká vedle Ferrari, které za první letošní půlrok prodalo 7 087 aut. Je sice nutné dodat, že tato značka má k dispozici víc modelů a je aktivní ve víc zemích, na druhou stranu si však za své stroje účtuje o poznání víc peněz. A jakkoliv její produkce není zase takové terno, stále je to lepší, než v případě nového Ypsilonu. Ten je totiž žábou, která se na prince nezmění ani poté, co ho zlíbáte od podlahy až po střechu.
Čtvrtá generace navíc nedorazila s pohonem, který u ní klientela dříve preferovala, tedy s tím čistě spalovacím. Místo toho je na výběr hybridní a elektrické provedení. První je k mání od 24 900 Eur neboli asi od 607 tisíc Kč, zatímco za druhé je třeba dát 34 900 Eur, tedy 850 tisíc korun. U bateriového pohonu je pak sice možné cenu snížit o mnohé dotace, ovšem prapodivný vzhled vozu to nemění. Navíc vlastně nejde o čistokrevnou Lancii, nýbrž Peugeot 208 či Opel Corsa s jiným designem a logem.
Koncern Stellantis původně plánoval, že by došlo také na příchod nových modelů pyšnících se kultovními názvy, tedy Lancií Gamma a Delta. Ve světle stávajícího nezájmu je ovšem otázkou, zda Stellantis nakonec další vývoj nezařízne a značku nenechá po(s)tupně zemřít. Jakkoli to totiž zní krutě, v roce 2025 na velkou nostalgii není prostor.
Nová Lancia Ypsilon nevypadá přitažlivě, navíc je poměrně drahá. A protože počítá se stejnou technikou jako líbivější Peugeot 208 či Opel Corsa za menší peníze, v showroomech o něj jen málokdo zavadí. Foto: Lancia
Zdroje: carindustryanalysis@Instagram, JATO Dynamics
