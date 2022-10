Pokus luxusních Korejců ohromit Evropany je totální fiasko, auta nekupuje skoro nikdo před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Dlouho se mluvilo o tom, že to Korejci zkusí, až se k tomu skutečně odhodlali. Od tohoto momentu uběhly už skoro tři roky, a tak je čas bilancovat. Mnoho slov není třeba, prodeje zůstávají navzdory jedné specialitě určené jen pro Evropu minimální.

Stát se prémiovou značkou mezi výrobci čehokoli je docela ošemetný úkol. Nestačí, aby sama firma řekla, že její zboží je od teď luxusní, technicky avantgardní nebo cokoli podobného, to zákazníci sami musí situaci začít tímto způsobem vnímat. A něčeho takového bývá obtížné dosáhnout, i když to náhodou bude pravda. Naopak je někdy překvapivě složité o takovou pověst přijít, i když už to pravda není.

Za příklad z druhého ranku můžeme vzít BMW, které obecně stále platí za respektovaného výrobce výjimečných aut, i když té výjimečnosti neustále ubývá. Ještě snáze ale najdeme značky, které jako luxusní vnímané být chtěly, ale nejsou, zejména pak v Evropě. Třeba Infiniti po léta bodovalo u Američanů, v ČR ale nezaujalo skoro nikoho a dnes už je po něm veta v celé Evropě.

Za podobný případ bychom označili Lexus, který sice nikam nemizí, ale možná jen proto, že mateřská Toyota je příliš hrdá (a dost bohatá) na to, aby si přiznala porážku a sbalila kufry v místech, kde neoslovuje dostatek klientů. Lexus prodává v Evropě okolo 40 tisíc aut za rok, něčeho takového BMW dosáhne za pár týdnů.

Z tohoto pohledu se zdá, že německá prémiová trojka, tedy Audi, BMW a Mercedes, je v Evropě k neporažení, přesto jsme v posledních letech svědky dalšího z pokusů vklínit se do této společnosti. A začátek toho posledního - stále probíhajícího - se datuje ke konci roku 2019, kdy se korejské Genesis odhodlalo k účasti na autosalonu v Ženevě. Že tato show nakonec neproběhne a nebude se opakovat ani v dalších letech, nemohl tehdy nikdo vědět, na úmyslu vtrhnout s touto značkou do Evropy už se ale nic nezměnilo.

Odpovídalo to dříve avizovaným plánům. Luxusní odnož Hyundai byla tehdy aktivní doma v Koreji, USA, Kanadě, Rusku, Austrálii a na Středním východě, do Evropy tedy zkraje nedorazila zcela záměrně. Šéf značky kdysi prohlásil, že příchod Genesis do EU proběhne přibližně na přelomu dekády, kdy značky bude mít v nabídce více motorů a také SUV. A přesně to bylo naplněno. Aby navíc značka neponechala nic náhodě, vytáhla i luxusní kombík ušitý specificky pro EU, přesto to dobře nedopadá.

I když bylo jasné, Genesis to tu bude mít velmi, velmi těžké, realita je snad ještě horší, než se dalo čekat. Před sebou máme výsledky značky v Evropě za letošní první tři kvartály a je to dvěma slovy totální fiasko. Model G70, včetně oné evropské speciality, si koupilo za celý rok pouhých 330 lidí. Větší typ G80 dokonce jen 186 lidí a i SUV GV60, GV70 a GV80 mají problém oslovit citelně více jak tisíc lidí za celý rok. Dohromady, ne každé z nich. To není skoro nic - Genesis sice nepůsobí zdaleka všude, i z těchto čísel je ale jasné, že paběrkuje.

Evropané jsou z hlediska vnímání značky zkrátka mimořádně konzervativní a pokud mají dostatek prostředků, nezajímá je příliš hodnota za peníze. Genesis tedy může být technicky i kvalitativně na výši, může nabízet to, co konkurence, za výrazně nižší ceny, ale přesto strádá. Nakonec, Genesis tu ještě jako součást Hyundai krátce působilo a úspěch z toho vážně nebyl.

Také obecně platný stav posledních let nakonec leccos naznačuje. Spousta lidí si v momentě, kdy kupují auto za cenu okolo 1 milionu, raději poběží pro „oholené” BMW, než aby si koupili vrcholný VW nebo třeba i Škodu, jakkoli v druhém případě mohou dostat technicky, výbavově a leckdy bohužel (pro BMW) i kvalitativně lepší auto. Značka zkrátka hraje roli a image německých prémiovek si tu Genesis (stejně jako Lexus, Infiniti, kdokoli podobný) nemusí vydobýt ani za 100 let.

Genesis vstup do Evropy nepodcenil, vytáhl dokonce i s luxusním kombíkem G70 Shooting Brake, přesto neoslovuje skoro nikoho. Tohle je zjevně kontinent oddaný Němcům, přesvědčuje se o tom jeden konkurent za druhým. Foto: Genesis

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler

