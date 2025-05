Pokus Mazdy o nové řešení elektromobilu předčasně skončil jako totální propadák. U nás se loni prodalo 6 aut, letos 0 před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Japonci to mysleli dobře a jejich auto díky odlišnému přístupu ani tolik nevážilo, ani tolik nestálo. Jenže také skoro nikam nedojelo, a tak si pro něj skoro nikdo nedojel ani k dealerům.

Od ledna od dubna u nás byly prodány 4 kusy Mazdy MX-30. V loňském roce se pak celkově jednalo o 18 vozů, ovšem pouze 6 aut mělo čistě elektrický pohon. Ten pak letos nezaujal nikoho. A už ani nezaujme, pokud se tedy u některého z optimistických dealerů nenachází nějaký skladový kousek.

Elektrická Mazda MX-30 totiž po pouhých pěti letech na trhu předčasně skončila jako totální propadák. Nechtěná ostatně nebyla jen u nás, ale prakticky všude. Toto SUV se tak již v červenci 2023 poroučelo z amerického trhu, kde se během dvou let nepovedlo prodat ani 600 kusů. Nyní končí také na starém kontinentu, jak již potvrdila mluvčí značky: „MX-30 BEV byla vyjmuta z prodeje v Evropě. Výroba Mazdy MX-30 BEV pro Evropu skončila,“ potvrzuje zmíněné.

Platí to ale jen o onom čistě elektrickém provedení, jehož potenciál byl značně omezen bateriemi o kapacitě pouhých 35,5 kWh. To není ekvivalent ani 10litrové nádrže na naftu. Mazda to označovala za chytré nové řešení elektromobilu, neboť menší baterie znamená menší hmotnost i cenu. Jenže zákazníci na to neslyšeli, 4,4metrové SUV s takovou technikou v reálném světě prostě moc daleko nedojelo. Za necelý milion korun, ač to na poměry elektrických aut nebývalo tolik, se tak jednalo o drahou srandu, jakkoli japonské automobilce lze přičíst k dobru, že se aspoň o něco pokusila.

Hrstka zbývajících zájemců se tedy nyní může zajímat jen o verzi osazenou také Wankelem jakožto generátorem elektřiny. Nelze se jim ovšem divit, neboť v této konfiguraci můžete počítat s reálným dojezdem přes 400 km a zejména velmi krátkou dobou vedoucí k jeho prodloužení - jednoduše vám stačí zastavit u čerpací stanice a dotankovat 50litrovou nádrž.

Tento stav pochopitelně platí i v Česku, kde již byl upraven ceník a konfigurátor tohoto modelu. V obojím aktuálně najdete už jen verzi s Wankelem, která pro letošek startuje na 949 000 Kč. Dá se přitom předpokládat, že v této verzi MX-30 vydrží ještě nějaký ten pátek, neboť zcela nová platforma zasvěcená pouze elektromobilům bude připravená až v roce 2027. S prvními vlaštovkami, které ji budou používat, se pak Mazda pochlubí až rok na to.

V nabídce značky tak nyní trůní pouze jeden jediný čistě elektrický vůz, a sice sedan 6e, který vzniknul přepracováním modelu EZ-6, který Mazda nabízí v Číně ve spolupráci s tamním Changanem. V evropské verzi je vůz možné osadit bateriemi o kapacitě 80 kWh, které v Říši středu k dispozici nejsou a se kterými byl normovaný dojezd vypočítán na 552 km. Ceny této varianty startují na 1 104 900 Kč, tedy jen o chlup výš než u vozu s paketem s 68,8 kWh. Ani tohle tedy prodejní hit nebude.

Co se MX-30 týče, můžeme už jen dodat, že na některých trzích včetně toho domácího se vůz prodává také s čistě spalovacím pohonem, jakkoli ne rotačním. Místo Wankelu pod přední kapotou trůní atmosférický benzinový dvoulitr. Ani tato varianta zatím nekončí, ostatně problémy s dojezdem ani cenou opravdu nemá - stojí od 2 662 000 jenů, což je asi 400 tisíc Kč. Za 400 tisíc by tu takové auto s dvoulitrem bylo hitem, ale... Musíme po všech těch letech ještě něco dodávat?

MX-30 je u nás, stejně jako ve zbytku Evropy, k mání už jen ve verzi s Wankelem. Elektromobil skončil jako totální propadák, levná a praktická dvoulitrová verze u nás bohužel k mání není. Foto: Mazda

