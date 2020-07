Pokus Mercedesu prodávat auta formou předplatného končí fiaskem, v létě ho zruší před 3 hodinami | Petr Prokopec

Měla to být další velká věc v automobilovém světě, možnost usedat za fixní poplatek každý den do jiného auta podle vlastních představ a finančních možností. Působí svůdně, zlákat se ji ale nechalo jen minimum lidí.

Automobilky soustavně hledají nové způsoby, jak rozšířit svůj záběr a prodat tak více aut než dříve. Proto nebylo nikterak překvapivé, když se před několika málo lety začalo hojně mluvit o programech předplatného. Díky nim by lidé měli přístup k celé flotile aut, jež by jim nicméně nepatřila. Místo toho by vozy zůstávaly v majetku výrobce, který by se o ně zároveň také staral. Do jisté míry šlo tedy o formu operativního leasingu, jen s tím rozdílem, že namísto jednoho vozu byste mohli každý den řídit něco jiného.

Jakkoliv svůdně ale tento program mohl vypadat na papíře, realita již tak oslňující nebyla. Tedy alespoň v případě většiny značek, které jej spustily. Jednoznačný úspěch hlásí pouze Porsche, které začalo předplatné nabízet v roce 2017 nejprve v Atlantě. Ovšem nyní již program funguje také v Las Vegas, Phoenixu, San Diegu a Torontu. A jelikož automobilka vidí narůstající zájem, stejně jako příchod nových a mladších zákazníků, o konci neuvažuje.

Pravým opakem je reakce Mercedesu. Třícípá hvězda hodlá následovat kroky Fordu či Cadillacu, které předplatné přestaly nabízet už dávno, a program letos v létě ukončí. Ačkoliv značka nabízela zákazníkům pronájem více než 30 modelových variant a původní nabídku dokonce rozšířila i o deriváty AMG, zájem zůstal nízký. Jakkoliv tedy Mercedes představuje značku, o níž mnozí sní, pronájem jejích aut evidentně není tím, co zákazníci preferují.

„Na začátku si lidé užívají, že mohou auto měnit. Ale po určité době se jim tato možnost zají a jednoduše chtějí vystoupit z vozu a nechat v něm své věci,“ potvrdil danou skutečnost prodejní šéf severoamerické divize Mercedesu Adam Chamberlain. A zároveň dodal, že „pokud by poptávka po tomto programu byla dostatečně vysoká, pokračovali bychom s ním“.

Mercedes doufal, že program, který spustil v roce 2018 nejprve v Nashvillu a Filadelfii a loni rozšířil také do Atlanty, bude ziskový již po prvních dvanácti či maximálně osmnácti měsících. Nicméně se dá předpokládat, že do černých čísel se předplatné nikdy nedostalo, byť Chamberlain tuto domněnku nepotvrdil. Naznačil nicméně, že Mercedes se v jeho rámci mnohé naučil, zvláště o práci online a s mladší klientelou.

„Průměrný věk našich zákazníků je 55 let. To je výzva, které čelíme, přičemž jsme chtěli zjistit, zda program přiláká mladší klientelu. A to bezesporu zvládnul,“ dodává Chamberlain s tím, že zhruba 80 procent všech předplatitelů bylo pro značku nováčky, přičemž jejich věk byl v průměru o 10 let nižší než u existujících zákazníků. Při celkově omezeném zájmu ale tento posun stejně nic neřešil.

Německá automobilka si nicméně alespoň ověřila, že zákazníci stále více slyší na digitalizaci. Díky aplikacím je nákup nového automobilu mnohem snadnější než kdy dříve, v mnoha případech se dokonce již ani nemusíte obtěžovat s návštěvou dealerství. To se ukázalo být stěžejním při nástupu koronaviru, který zavíral jeden showroom za druhým. Pokud ale značka vše vyřešila online a bezkontaktně, zůstala ve hře.

Jak se tedy říká, vše zlé může být k něčemu dobré. Mercedes se tedy nyní hodlá zaměřit právě na digitalizaci a práci s mladšími zákazníky, jimž reálný svět začíná říkat stále méně. Samotný předplatitelský program ale se stovkami získaných zákazníků za dva roky nelze označit za nic jiného než naprosté fiasko.

Mercedes letos v létě ukončí program předplatného, za dva roky o něj projevilo zájem jen pár set lidí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec