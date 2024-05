Pokus o elektrický Passat je takový propadák, že VW zrušil plán prodávat ho na dalších trzích, nový nemá dnes | Petr Miler

/ Foto: Volskwagen

U nás je a zůstává k mání, stejně jako kdekoli jinde v Evropě tady ale paběrkuje takovým způsobem, že VW ztratil odvahu pustit jej do prodeje mimo jiné v USA a Kanadě. Původním termínem byl rok 2024, ten byl ale zrušen a žádný nový neexistuje.

Od první chvíle, kdy jsme se dozvěděli o jeho příchodu, nechápeme, co si od něj VW slibuje. Model Passat je legendou pro svou nekonečnou univerzálnost, zejména s motorem 2,0 TDI je to „jedna holka pro všechno”, která v nabídce jakékoli jiné automobilky těžko hledá sobě rovnou. Jde o vůz, který skutečně dokáže posloužit skoro čemukoli a byť při máločem vyloženě nadchne, téměř při ničem nezklame. Můžete jej používat jako pracovní auto, rodinné auto, můžete s ním jezdit na chatu, můžete s ním stěhovat dům, je to do jisté míry i reprezentativní vůz, je to skutečně všechno. A když si k tomu přidáme, že je docela svižný, velmi úsporný, na jednu nádrž nafty dojede až na světa kraj a přitom si jej pořád může dovolit obyčejný člověk, co víc si můžete přát?

Takový mix vlastností s elektrickým pohonem nelze napodobit. Můžete leccos „zkopírovat”, ale budete mít auto nutně výrazně dražší, nutně výrazně hůře použitelné, také výrazně těžší, méně praktické, svou podstatou méně efektivní... Nemá vůbec smysl pokoušel se konkurovat skutečnému Passatu jeho elektrickou napodobeninou, je to předem prohraný boj. Přesto se VW touto cestou vydal a stvořil model ID.7, podle nás elektrickou parodii na Passat.

I tohle auto má jistě své přednosti, v řadě ohledů ale zkrátka neoslňuje. Už první testy byly rozpačité, verze kombi možnosti tohoto auta nikam neposunula, jeho ceny jsou opravdu vysoké, i když si odpustíte cokoli extra a lidé jej prostě neberou. V Německu prodejně prohrává s originálem v poměru 1:14 a ani zlevnění o polovinu z něj prodejní hit nedělá. Prostě to není „to auto”.

Přidáme-li si do hry současnou stagnaci na trhu s elektrickými auty obecně, není divu, že VW došla i jeho dogmatická odvaha taková auta nabízet lidem stůj co stůj. Před pár hodinami tedy oznámil, že po uvedení auta do prodeje mj. v Evropě a Číně si jej netroufne nabídnout na dalších trzích, jmenovitě v USA a v Kanadě. Původně sliboval dostat ID.7 do prodeje za oceánem v průběhu letošního roku, tento plán ale padl.

V oficiálním prohlášení automobilka nepřímo přiznává, že jí po úvodních neúspěších a při současné situaci na trhu došla odvaha. „Vzhledem k tomu, že dynamika trhu se neustále mění, Volkswagen odkládá uvedení modelu ID.7 v USA a Kanadě,” stojí v tiskové zprávě VW. Firma k tomu dodává, že prodeje ID.7 zůstávají nejsilnější v Evropě, z čehož někteří mylně usuzují, jaký je to na starém kontinentu hit. No, není.

Podle dat JATO Dynamics se v Evropě za první letošní kvartál prodalo 1 894 kusů ID.7, což je něco jako nic. Passat je na tom skoro 10krát lépe, pouze zastaralé dodávky VW jako T6 se prodávají v menším počtu. Pohled do Česka na čísla SDA je též tragikomický. Pouhých 52 prodaných aut do dubna, z čehož velká část budou povinné dealerské registrace, je skutečně velmi málo. Pro srovnání - za stejné období roku tu Porsche prodalo 42 exemplářů 911. Přidáme-li si k tomu, že prodeje doposavad nabízených elektromobilů VW v USA aktuálně klesají skoro o třetinu, nelze se divit tomu, že ochota automobilky naběhnout si znovu na vidle je omezená.

Překvapení to tedy skutečně není, jen si říkáme, proč bylo nutné nejprve zasadit vidle do země, pak se rozběhnout a teprve těsně před nimi začít brzdit? ID.7 nikdy pořádně nefungoval ani na papíře a praxe může být jen horší. Pozoruhodné je, že VW v tuto chvíli raději ani neohlásil žádný nový termín, kdy by ID.7 mohl na dalších trzích začít prodávat. Bude tedy zřejmě jen čekat a doufat v zázrak, přijde ale?

VW ID.7 nevtrhl do prodeje zrovna ve velkém stylu, to ani omylem. Po neúspěších v Evropě a v Číně automobilka raději odpískala jeho prodej za Atlantikem, žádný plán na jeho pozdější nabídnutí nemá. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, JATO Dynamics, SDA, Jalopnik

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.