Pokus o moderního nástupce italské legendy je totální fiasko, rovnat se může leda Škodě Fabia Junior

Při pohledu na některé automobilové novinky si člověk musí položit otázku, co vedlo jejich autory k přesvědčení, že stvořili cokoli žádoucího. Čekali jsme, že tohle auto bude průšvih, ale nikdy by nás nenapadlo, jak nízko jej dovolí Fiat klesnout.

Legendární italskou firmu Abarth coby dvorního ladiče Fiatu nejspíše nemusíme představovat. Založena byla již v roce 1949, v roce 1971 se ale stala přímo součástí Fiatu a proslula hlavně svými úspěchy na závodních kolbištích. Na přelomu 70. a 80. let minulého století Abarthy dominovaly mistrovství světa v rallye a připsaly si hned tři tituly šampionů mezi konstruktéry.

V posledních letech byla značka Abarth známá hlavně díky úpravám modelu Fiat 500. Vrchol jejích snah přišel již v roce 2008, kdy byla odhalena varianta Assetto Corse. Ta ke svému pohonu užívala přeplňovanou jedna-čtyřku naladěnou na 205 koní. Stovku tedy malý hatchback pokořil za rovných 7 sekund, přičemž jeho rozlet končil až na metě 225 km/h.

Abarth pochopitelně neusnul na vavřínech a místo toho na Fiatu 500 i nadále pracoval. Na jaře letošního roku se pak pochlubil vůbec poslední evolucí modelů 595 a 695, z nichž za pozornost stojí hlavně druhý zmíněný. I o jeho pohon se stará 1,4litrový čtyřválec, ten však byl osazen novým turbodmychadlem. Lepší je pak logicky i převodovka a její software, hatchback tak i přes výkon 180 koní dokáže pokořit stovku již za 6,7 sekundy. Maximum ovšem zůstalo nezměněno.

Výše zmíněná rekapitulace je podstatná z jednoho prostého důvodu. Abarth totiž aktuálně představil svůj první elektrický model, jehož příchodu jsme se trochu báli už od úniku prvních fotek. Ten pochopitelně vychází z elektrického Fiatu 500e, jemuž byl výkon navýšen na 155 koní. Stovku tak má vůz pokořit za rovných 7 sekund, čímž dochází k vyrovnání 14 let staré benzinové varianty. V případě maximální rychlosti ovšem Abarth může konkurovat leda základním modelům Škody Fabia první generace - základní Fabia Junior tehdy jela 148 km/h, mít ji ale šlo i s motorem 1,4, pak se rozjela na 157 km/h.

Tomu už elektrická nestačí, na víc jak 155 km/h se nerozjede. To je na sportovní verzi nesoucí jméno mnohonásobného vítěze rallyového mistrovství světa naprosto tristní údaj. Navíc ani akcelerace není na poměry elektroaut zase tak ohromující. Nový Abarth tak opravdu nemá čím zaujmout, nejspíše i proto se Italové snažili nejvyšší rychlost co nejvíce ukrýt. V tiskové zprávě se o ní vůbec nezmiňují, stejně jako o hmotnosti. První údaj jsme ale našli aspoň mezi daty zveřejněnými na webu pro zákazníky.

Cena zatím známa není, výchozí Fiat 500e ovšem startuje na 722 900 Kč. Již to nejsou malé peníze, za ně ovšem dostanete pouze 95 koní a baterie o směšné kapacitě 23,8 kWh. Pokud ovšem zatoužíte po 42 kWh a 118 koní, může vás to v případě edice Red vyjít až na 922 900 Kč. Abarth nicméně stoprocentně půjde za tuto hranici, řeč je tak o hatchbacku za minimálně milion korun. Elektrická revoluce tak začíná vypadat stále směšněji, a to jsme ještě nezmínili dojezd.

Abarth totiž navzdory zvýšenému výkonu zůstává u většího paketu, který s použitelnou kapacitou 37,3 kWh neodpovídá ani 10litrové nádrži nafty. Údaj o teoretickém dojezdu 320 km tak lze brát s velkým nadhledem, realita nebude stačit ani na jednu dálniční cestu z Prahy do Brna, ani náhodou. Abarth alespoň navýšil maximální dobíjecí výkon na 85 kW. I to je ovšem na dnešní dobu hodně málo.

Na novince tedy opravdu není nic zajímavého, ba co více, máme tu řadu systémů, kvůli nimž se můžete cítit i trapně. Řeč je především o zvukovém generátoru, který se při překročení rychlosti 20 km/h projeví „zabrnkáním na kytaru“. Vyvozovat pak zvládne i podobné tóny jako benzinová verze, nicméně to je asi totéž, jako kdybyste si koupili falešnou kabelku od Louise Vuittona, s níž byste se následně naparovali, jako kdyby šlo o zboží z pravé kůže.

Na prodeje jsme tedy velmi zvědaví, něco nám ovšem říká, že lepší než u Fabie Junior nebudou. Snahu tvůrců dosáhnout co nejnižšího odbytu tak opravdu nechápeme. Zvláště když žijeme v době, kdy lze přijít s extrémně výkonnými spalovacími verzemi s prakticky nekonečnou použitelností. Zrovna Abarth by si to při svých prodejích a cenách mohl jako součást koncernu Stellantis snadno dovolit, vyšší emise by totiž byly vykompenzovány jinde. Tedy pokud by byla vůle, tu však nahradila ideologie, která nenechá na pokoji sebenevhodnější značku, sebenevhodnější model.

Po stránce vizuální působí Abarth 500e dobře, zároveň má i poměrně bohatou standardní výbavu. K čemu to ovšem je, když je pomalejší než 22 let stará Škoda Fabia a jeho reálný dojezd nebude stačit ani na jednu cestu z Prahy do Brna dálniční rychlostí? Foto: Abarth

