Pokus o návrat ikony 90. let vypadá jako další velký průšvih, byl předčasně odhalen před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Automobilky křísí jména kdysi úspěšných modelů s nadějí, že s návratem určitých označení zažijí i návrat jejich někdejší popularity. Pokud ale zcela změní podstatu aut, která je nosí, vyjít to prostě nemůže.

V polovině srpna Honda oznámila návrat kultovního modelu Integra. Z této zprávy bychom za jiných okolností měli radost, neboť stejně jako většina nadšenců považujeme zejména provedení Type R vyráběné v letech 1995 až 2001 za jednu z nejlépe ovladatelných předokolek historie. Výsledek předchozího pokusu Hondy o něco podobného s modelem NSX ale skončil totálním fiaskem a je otázkou, zda se Japonci z této chyby poučí.

Nové NSX nemuselo být špatné auto, o to tu vůbec nejde, nectilo ale ideály, na kterých byla postavena sláva tohoto jména. Místo relativně jednoduchého a dostupného konkurenta základních Ferrari nabídla Honda složitý hybridní sporťák, který možná dokázal Ferrari rychlostně konkurovat znovu, cenově se ale posunul do úplně odlišné kategorie. Bylo to zkrátka jiné auto a úspěchu se snad ani dočkal nemohlo. A také nedočkalo - prodejně bylo zastíněno i výrazně dražším Lamborghini Aventador.

Nikde samozřejmě nebylo psáno, že Honda napodruhé neudeří hřebíček na hlavičku, zatím to tak ale skutečně nevypadá. A pokud Japonci nabídnou v mezinárodním měřítku totéž, co začnou prodávat v Číně, pak si můžeme být předem jisti, že půjde o další velký průšvih. Podoba nové Integry pro Čínu se totiž dostala ven skrze veřejnou databázi čínské ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT), kde automobilky musí vzhled svých novinek registrovat ještě před začátkem prodejů. A zatím budí jen rozpaky.

Tamní nová Integra totiž nápadně připomíná Hondu Civic. A není to náhoda - jde o stejný vůz, jen s přepracovanou přední a zadní částí. Fotky zveřejněné skrze MIIT kromě základních kontur odhalily i značnou část dostupné výbavy. V případě kol tedy bude možné volit mezi 17- a 18palcovými ráfky, zatímco záď může namísto jedné skryté ozdobit hned dvojice koncovek výfuku. Zákazníci si budou moci dopřát také spoiler na víku kufru, střešní okno, či se rozhodnout, zda chtějí bílé nebo naopak černé kryty zpětných zrcátek.

S příchodem nových nárazníků přitom Integra oproti Hondě Civic narostla, a to na 4 689 milimetrů. Zároveň disponuje i užšími čelními světly, stejně jako byly přepracovány i zúženy také koncové lampy. Tím jsou rozdíly prakticky u konce, neboť pod kapotou již odvádí svou práci zcela identický 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec, jenž produkuje 182 koní a 240 Nm točivého momentu. Přenos na přední kola má přitom dostat na starosti pouze automat CVT.

Převzat byl rovněž interiér, který páruje 10,2palcový digitální přístrojový štít se 7palcovou nebo 9palcovou obrazovkou multimédií. Tím jsou ale dostupné informace prakticky u konce, dále již můžeme zmínit pouze výrobu vozu v Kantonu ve spolupráci se značkou Guangqi. To je překvapivé, neboť Civic pro Čínu produkuje automobilka ve Wu-chanu a spolu s ní se na něm podílí tamní automobilka Dongfeng.

Americkou verzi modelu Integra ovšem Honda nabídne pod svou prémiovou značkou Acura, což by mohlo ve výsledku znamenat alespoň trochu jiný vůz. Jakkoliv je prakticky jisté, že i toto provedení bude používat základy modelu Civic, dorazit by mohlo s odlišnějším pojetím a možná pouze s třídveřovou karoserií. To je ale ryzí doufání v něco lepšího - zatím před sebou máme jen vůz odhalený v Číně, který může zaujmout snad jen tím, kterak úspěšně kazí image svých předchůdců.

Nová čínská Honda Integra zaujme snad jen tím, kterak se snaží přiživit na úspěchu předchozích generací. Jde o vizuálně přepracovaný Civic, který limity dále neposouvá ani v nejmenším. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: MIIT, Honda

Petr Prokopec