Pokus o návrat zakladatele dnes umírající třídy aut je propadák, nechce ho už skoro nikdo před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Dost krutou realitu odhaluje pohled na celkové prodeje všech generací a nakonec i na současný odbyt té stávající. Ač vozu měl pomoci posun blíže k SUV, Renault Espace V je na tom zle.

Stále větší popularita SUV si vybírá své oběti v jiných segmentech a poslední rok s některými z nich pořádně zacvičil. Našli bychom více typů aut, kterým dominance vysokých a těžkých esúvéček škodí, nejvíce ale zasáhla segment charakterizovaný jinými třemi písmeny - MPV. Ten zažívá v posledních letech mimořádně tvrdý pád, který jsme detailně probírali v pátek, na jednu z obětí si ale musíme posvítit zvlášť.

Jde o vůz, kterého lze považovat za jednoho ze zakladatelů této třídy a rozhodně průkopníka v evropském měříku, Renault Espace. I u nás dobře známé auto bylo po léta velmi populární - už první generaci vyráběnou mezi léty 1984 a 1991 si koupilo v Evropě podle dat JATO Dynamics 184 tisíc lidí. A to byl teprve začátek úspěšné pouti.

Postupně se vyvíjející doyen celé třídy se v poněkud polovičaté druhé iteraci prodával jen 5 let, přesto oslovil dalších 317 tisíc lidí. Třetí generace se prodávala mezi léty 1996 a 2003 a získala si 365 tisíc kupců a ta čtvrtá vyráběná do roku 2014 dokonce rekordních 373 tisíc zákazníků. Klobouk dolů, Espace není Twingo, tohle je auto, které v rozumnější specifikaci snadno stálo milion korun už v době, kdy jsme Miloši Zemanovi říkali premiér. Jenže už závěr éry čtvrtého provedení byl velmi rozpačitý.

Již tehdy bylo Francouzům jasné, že MPV slunce nad střechami nesvítí, a tak Renault přes spekulace o tom, že to s Espacem prostě skončí, přišel s pátou, jinak pojatou generací generací. Tento model se pokusil vzkřísit tím, že jej přiblížil SUV a přitom mu ponechal prvky MPV. Zprvu to vypadalo nadějně - našlo se dost tradičních kupců, kteří pětku v prvních letech chtěli. Jakmile se ale vyčerpali, přišla prázdnota.

Říci, že tento model míří do kopru, je snad slabé vyjádření - za celou jeho dosavadní éru (skoro 6 let) má na kontě jen 95 tisíc prodaných aut, přičemž loni jich bylo jen 4 390. A našly se i „nelockdownové” měsíce, kdy si nezískal ani 200 kupců v celé Evropě. To je skutečně skoro nic, i o více než 90 procent méně než v dobách největší slávy a není divu, že Renault má s tímto modelem jediný plán - ukončit jeho existenci. Kdy se tak stane, nevíme, ale řekli bychom, že více jak pár let to trvat nebude.

Je to svým způsobem smutné, Espace je přeborník v praktičnosti a celkově sympatické auto pro to, pro co je určeno. Jenže zákazníci nemají slitování a jeho rychlý skon nejlépe ukazuje jejich preference - nechtějí MPV, nechtějí ani něco jako SUV, chtějí SUV. A s tím zjevně nenadělá dnes nikdo nic.

Poslední Renault Espace je docela sympaťák, jako pokus zachránit MPV ve stylu crossoveru ale naprosto selhává a nevyhnutelně skončí bez nástupce. Foto: Renault

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler