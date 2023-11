Pokus o nový Renault Twingo vypadá jako čínská kopie originálu, se svým pohonem a cenou je leda pro smích před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Tohle přece Renault nemůže myslet vážně. Původní Twingo bylo malé, sympatické, šikovné a především levné auto pro kohokoli, dlouho nestálo ani 200 tisíc Kč. Jak mohou Francouzi bez uzardění hovořit o „demokratizaci” elektromobilů v případě dvouapůlnásobné částky?

Před deseti lety jste si u Renaultu mohli pořídit 4,7metrovou Lagunu od 459 900 Kč. Dnes vám tato částka nestačí ani na 4,6metrový Mégane Grandtour. A v roce 2026 si za ni nepořídíte ani zhruba 3,6metrové Twingo. To má být pokrok?

Francouzi si zjevně myslí, že ano, ostatně dnes i Dacii Spring nabízí minimálně za 538 400 Kč. A to je opravdu bída s nouzí. Původně čínský Renault City K-ZE má totiž motor o výkonu jen 44 koní, s nimiž stovku zvládne za 19,1 sekundy. Baterie o kapacitě 26,8 kWh pak udávaných 230 km zvládnou pouze ve snu. Spring tak v podstatě nelze považovat za dostupný, nýbrž pouze za 3 740 milimetrů dlouhý předražený nesmysl.

Výrobci aut nicméně mají pocit, že lidé se topí v penězích, a proto je hodlají pořádně podojit. Renault dokonce z nějakého důvodu doufá, že se svými elektrickými novinkami poblázní davy. A proto nezůstane jen u Springu, ale chystá několik dalších menších elektrických aut. První vlaštovkou se má stát konkurence Škody Fabia, tedy novodobý Renault 5. Očekávat jej máme v únoru příštího roku, kdy bude debutovat v Ženevě. Za 25 tisíc Eur (cca 611 tisíc Kč) zní jao vtip už teď.

Francouzská automobilka tedy v podstatě bude i nadále přešlapovat na místě, neboť Renault 5 se vlastně od Dacie Spring až tak neliší a za pár lepších vlastností si nechá připlatit. I proto více sází na Twingo čtvrté generace, které by taktéž mělo vyfasovat elektrický pohon. S ním pak dorazí v roce 2026, obáváme se ale, že to bude jen další zklamání.

Staronový model předchází aktuálně odhalený koncept, o kterém nám toho značka zatím mnoho neřekla. Šéf Renaultu Luca de Meo jej ovšem považuje za game-changer, tedy za vůz, který změní pravidla hry stejným způsobem, jako to udělalo původní Twingo před třiceti lety. Dovolte se nám zasmát - novinka vypadá jako vizuálně modernizovaná čínská kopie originálu, ovšem místo univerzálního a levného auta pro všechny bude elektromobilem stojícím nejméně 20 tisíc Eur (cca 489 tisíc Kč). A to je třeba dodat, že jeho stávající provedení má na délku 3 590 mm, je tedy ještě o řád menší než Spring.

I kdyby přitom Renault přikročil ke zvětšení rozměrů, k čemuž se ale očividně nechystá, neboť nové Twingo má na silnici zabírat o 20 procent menší plochu než typický evropský automobil, stále zde zkrátka budeme mít malého prcka, který může vyhovovat tak maximálně bezdětným párům, nikoli však rodinám. I při proklamované spotřebě 10 kWh na 100 kilometrů pak jeho revírem budou hlavně města, což je zkrátka na auto za půl milionu korun tragédie. Ostatně si jen stačí uvědomit, že tohle všechno nabízela již Škoda Citigo-e, z níž se hit vážně nestal.

Renault dodává, že v roce 2027 či 2028 by rád nabízel elektromobily za stejné ceny, jaké jsou spojeny se spalovacím ústrojím. To ale při výše zmíněném znamená, že Francouzi hodlají svou benzinovou či dieselovou nabídku dále zdražit. Takové Clio, které aktuálně startuje na 353 000 Kč, by tak vlastně mělo stát podobně jako Renault 5, tedy více než 600 tisíc korun. Koho ale s takovou nabídkou hodlá automobilka oslovit? Nejspíše jen ty, kdo mají pocit, že nové auto za takové peníze je dostupné. To ale masy opravdu nebudou, nemohou být, nemají na to.

Francouzi představili koncept nového Twinga. To má dorazit v roce 2026 s elektrickým pohonem, přičemž dle šéfa značky změní pravidla hry. Jak něco takového může zhruba 3,6metrový hatchback za přibližně půl milionu korun dokázat, je pro nás opravdová záhada. Foto: Renault

Zdroj: Renault

