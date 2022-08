Pokus o vzkříšení umírající třídy aut luxusní novinkou je obrovský hit, modernizace ho má dostat ještě výš před 6 hodinami | Mirek Mazal

Když přišel na trh, mnozí se mu smáli, dnes ale titíž lidé mohou jen uznale kývnout hlavou. Je navzdory očekáváním mimořádně prodejně úspěšný, otázkou však je, zda se s modernizací nevydá přesně opačným než kýženým směrem.

Řady aut kategorie MPV v Evropě i Americe postupně řídnou, dnes takové modely nabízí stále méně výrobců a podle toho se prodávají. Či spíše neprodávají. Kdysi populární víceúčelové vozy vytlačují z trhu ty sportovně-užitkové a nezdá se, že by na tom někdo mohl něco zásadního změnit. Však i průkopník a někdejší král této třídy letos skončil jako prodejní fiasko, třebaže roky vypadal spíše jako SUV než MPV.

Ne všude je to ale s empévéčky tak zlé. Posledním mohykánem mezi opravdu velkými odbytišti MPV je Čína. Tato auta se tam stále řadí mezi velmi prodávaná, třebaže i za velkou zdí postupně ztrácí půdu pod nohama. Z jejich přetrvávající obliby se ale zjevně dají nejen vycucat poslední zbytky života, prodeje lze dokonce obrátit i ve velký úspěch.

O tento pozoruhodný výsledek se postaral americký Buick a jeho MPV GL8 i s přepychovým vrcholem s přídomkem Avenir. Do sériové výroby zamířilo ve čtyř-, šesti- i sedmimístném provedení a byť jeho samotné prodeje už vzhledem k ceně (dostaneme se k ní) nemohou být mimořádně vysoké, image tohoto modelu nakoplo až ke hvězdám.

Právě GL8 včetně Aveniru se nyní Buick rozhodl modernizovat a nejsme si jisti, zda vykročil správnou nohou. Když si nové provedení srovnáte s tím předchozím, budete mít spíše pocit, že jste se vrátili do minulosti. Jasně, MPV bude v základu vždy krabice, tu zde ale docela dobře oživovalo pojetí zejména předních světel a masky chladiče. Obojí se s modernizací změnilo a k lepšímu to podle nás není - zejména maska chladiče už vypadá snad až karikaturně a k méně výrazně pozměněným světlům se na rozdíl od dřívějšího pojetí podle nás nehodí.

Názor si ale udělejte sami, největší doménou auta beztak zůstává jeho interiér. Ten se změnil jen v detailech, které prý dále podporují rodinné využití. Vnitřní prostor tedy zůstává velkorysý a nadále umožňuje vyjmutí druhé řady křesel, kdy v interiéru vznikne pomalu taneční parket ozvučený moderním infotainmentem. Veškeré audiovizuální zážitky se pouští přes dotykovou, 12,3" obrazovku vloženou těsně vedle druhého displeje zastupujícího přístrojovou desku.

Nechybí Aplle CarPlay či 4G-konektivita přes LTE, obrazovky pak mají lemovat nejlepší materiály přírodního charakteru. Vůz dále topí pod kotlem pohodlí i komfortních funkcí, když přidává širší loketky a větší opěrky hlavy zabalené do „rafinovaných materiálů“ - tak o nich alespoň hovoří výrobce. K dispozici jsou také rozmanité úložné prostory, další nabíjecí USB porty, světla na čtení pro ty, kteří sedí ve třetí řadě, a lepší odhlučnění oken pro tišší jízdu.

Vůz je nadále nabízen s jediným motorem, 237koňovým dvoulitrovým turbem, které posílá svůj výkon a točivý moment (350 Nm) na přední kola přes 9stupňový automat. Nově se ale dočkal mild-hybridní technologie s 48V elektrickým okruhem, která má zvýšit jeho provozní efektivitu o 6 %. Číňané tedy dostali i v tomto směru zajímavé MPV, neboť i když jde o relativně velké auto, s takovou technikou jistě nebude brzdou provozu. A zjevně není ani brzdou prodejů, právě naopak.

Třebaže GL8 se i s Avenirem do původně prodeje dostal v momentech rozpuku koronavirové pandemie, odbyt tohoto modelu se dlouho jen výš. Za loňský rok se tak prodalo v Číně rekordních 170 011 kusů GL8, letošní čísla jsou ale přece jen skromnější. Za prvních sedm měsíců roku se prodalo 56 447 vozů, proto také přichází ona modernizace s cílem prodeje nakopnout nejen na původní úroveň, ale dostat je ještě výš. Zda se to podaří, ukáže jen čas.

Dodejme, že ceny vrcholného Aveniru se v Číně pohybují od 463 900 do 533 900 yuanů, tedy od 1,68 do 1,99 milionu Kč. To je na MPV opravdu hodně, ani skromnější verze ale nejsou levné, základ za 232 900 CNY v přepočtu znamená asi 842 tisíc Kč. Přesto se tomuto auto prodejně daří i v době, i kdy řada konkurentů strádá i s modely módnějších koncepcí. GL8 i s Avenirem se zkrátka povedl a otázkou je nyní jen to, zda mu modernizace skutečně dovolí udržet si své pozice. My o tom úplně přesvědčeni nejsme.

