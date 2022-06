Pokus o vzkříšení umírající třídy aut je takový hit, že si vysloužil novou luxusní verzi s honosným vnitřkem před 5 hodinami | Petr Prokopec

Umírat a zemřít není jedno a to samé. A dokud v něčem je aspoň špetka energie, může to docela dobře ožít. Přesně to je případ již více než dvě dekády nabízeného MPV, které se má zase čile k světu. Nejnověji dostalo pozoruhodné luxusní provedení.

Vozy kategorie MPV v Evropě již nějaký ten pátek nejsou v kurzu. Na to pochopitelně zareagovali výrobci, kteří je z nabídek vypustili bez nástupce a nahradili je mnohem populárnějšími SUV. O trochu jiná situace ovšem panuje v Číně. Tam sice rodinné stěhováky mají také to nejlepší za sebou a ztrácí tržní podíl na úkor SUV, automobilky to tam s nimi ale nikdy nevzdaly. Se zajímavými modely se pokusily oblibu MPV znovu vzkřísit a s některými dokáží mohutně bodovat i dnes.

To dává velmi dobře najevo i americká značka Buick. Ta spadá pod koncern General Motors, jenž má na největším trhu světa uzavřenou spolupráci se značkou SAIC. Společně pak obě společnosti již v roce 1999 představily MPV zvané GL8. První generace v prodeji vydržela do roku 2016, jakkoli již v té době byl šestým rokem na trhu i její nástupce. Ten se prodává dodnes, přestože Číňané ve spolupráci s Američany přišli v roce 2017 s generací třetí. Předloni ji pak navíc omladili, což znamená, že momentálně jsou k dispozici hned tři různé verze GL8. Ta nejmodernější je až překvapivý prodejní hit, a tak se právě pro ni rozhodl Buick vzkřísit označení Century, které automobilka poprvé použila již ve 30. letech minulého století. Až do roku 2005 jimž však „cejchovala“ pouze sedany.

GL8 je tedy vůbec prvním provedením, kdy se Century objevuje ve spojitosti s velkoprostorovou karoserií. Oproti dosud nabízeným variantám novinka narostla do délky na 5 230 milimetrů a disponuje rozvorem 3 130 mm. Přepracována byla i světla, stejně jako kapota motoru. Přední partie tak působí mnohem agresivněji, načež jim byla uzpůsobena i záď, kde lze taktéž počítat s novými lampami. Specifická jsou i litá kola, která doplňuje dvoubarevné lakování naznačující, že v tomto případě jde hlavně o luxus.

To je potvrzeno již při prvním otevření zadních posuvných dveří, které odhalují druhou řadu osazenou opravdu honosnými křesly. Buick přitom dodává, že sedadla jsou širší a pohodlnější než ta dosud používaná, oproti kterým navíc disponují i zabudovanými reproduktory Bose v hlavových opěrkách. Dle výrobce tak není problémem proměnit kabinu v koncertní sál. Respektive spíše ve velmi dobře ozvučené kino, neboť dělicí přepážku mezi první a druhou řadou tvoří masivní obrazovka.

Buick zatím překvapivě nezveřejnil její rozměry, uvádí však, že obrazovka je výsuvná a aktivovat ji lze pouhým ťuknutím na středovou konzoli. Pokud na ni ovšem pasažéři nehodlají koukat, mohou sklopit sedadla a užít si strop v podobě noční oblohy, jakým dosud disponovaly jen vozy značky Rolls-Royce. Vše pak doplňuje záplava jemné kůže, se kterou jsou spárované jak dřevěné dekory, tak detaily natřené zlatou barvou. Vnitřek tedy opravdu působí jako letecká první třída.

Dosud nejluxusnější varianta zůstane vyhrazena pouze Číně, ostatně nikde jinde by o ni asi velký zájem nebyl. Cenu pak Buick dosud nezveřejnil, tak jako tajemstvím zůstává obestřený i motorový prostor. Nedá se však očekávat nic jiného než přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, jaký užívají i níže postavené varianty. Tato pohonná jednotka je pak spárována s devítistupňovým automatem, který plně odpovídá zaměření vozu. Zvláště v Číně, kde si na rychlé sprinty příliš nepotrpí.

