Pokus VW nahradit Passat stylovým Arteonem je takové fiasko, že leckde patří mezi nejhůř prodávaná auta vůbec | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Je pozoruhodné, že u Čechů je tohle auto úspěšné, nakonec také v nás vzbuzuje sympatie svým vzhledem i jízdním projevem. Obecně vzato ale prodejně nefunguje a v některých zemích po něm pomalu neštěkne pes.

Pro každého tradičního výrobce čehokoli je produkt dlouhodobě vyhledávaný masami současně darem i prokletím. Na jednu stranu máte štěstí, že nabízíte něco, co oslovilo už miliony lidí několika generací, a už proto vám to zajišťuje slušný odbyt bez jakékoli zvláštní snahy. Na tu druhou vám ale nedovoluje hnout se z místa. A pokud se svět toho či onoho důvodu začne měnit, může se pro vás stát i více přítěží než hnacím motorem. Je to začarovaný kruh, neboť když něco přesto zkusíte změnit, můžete oslovit nové kupce, přijdete ale zase o ony tradicionalisty.

Do podobné situace se dostal kde kdo, zmiňme třeba BMW. To mělo (a stále má) spoustu zákazníků, kteří vyrostli na velmi kvalitních sedanech a kupé této značky se špičkovými atmosférickými šestiválci, zadním pohonem a manuálními převodovkami. Zájemců o taková auta ale jen ubývá a držet se pouze těch, automobilka by se musela smířit s relativně skromnou pozicí na trhu. Současná realita přeje spíše SUV s turby, automaty a pohony všech kol, jenže nad takovými vozy zase přijdete o onu tradiční klientelu.

Podle nás není vůbec složité nabízet jedno i druhé, takové Porsche vám pořád prodá 911 GT3 s motorem 4,0 bez turba, manuálem a zadokolkou, i když jej dávno živí SUV poháněná čímkoli. Zrovna BMW se ale rozhodlo touto cestou nejít a představení každé jeho novinky je nadále provázeno kontroverzí, které se mohlo, podle nás mělo, ale samo nakonec nechtělo vyhnout. VW na to šel svého času chytřeji, ani jeho recept se ale nakonec také neukazuje být úspěšným.

Volkswagen si nespojíte s ničím jako motory 3,2 R6 cinkajícími jako zvonky štěstí u řidičova ucha, má jiné, lidové ikony. Jde hlavně o Golf a Passat, které se sice nikdy nepřežily, zejména druhý jmenovaný ale začal coby sedan a kombík podléhat trendům mířícím výše zmíněným směrem. VW se ale Passatu zbavit nechtěl, netroufne si to nakonec ani dnes - ještě letos dostane stejně střiženého nástupce a potenciální elektrická náhrada se raději bude prodávat vedle něj jako model ID.7, který se má odhalit dokonce během dnešního dne.

Ale dnes je dnes, před léty chtěl v třídě Passatu nabídnout něco jiného a přesto nespálit všechny mosty. Na přelomu předminulé a minulé dekády tak přišel s modelem Passat CC, jakýmsi „trendy tímtéž”. Zpočátku to byl hit, i v USA se prodalo v roce 2011 skoro 30 000 aut, a tak si později vysloužil separátní označení CC. Zájem postupem času slábl, VW ale dál chtěl jít stejnou cestou.

V roce 2017 tak stvořil model Arteon, který jsme překřtili na Superb po návštěvě u německého krejčího. Krom velmi stylového vzhledového pojetí totiž přišel i s karoserií typu liftback, tedy větší praktičností. Němci tehdy doufali, že to bude náhrada Passatu, v podstatě stejné auto, jen stylovější a praktičtější. Však kdo by dál chtěl Passat v momentě, kdy můžete mít za podobné peníze auto se stejnou technikou, ale atraktivnějším vzhledem a lepší použitelností?

Odpověď je ale překvapivě jednoduchá: Všichni. Tedy téměř všichni. Arteon na některých místech boduje, v Evropě si nevede až tak zle a loňských 25 tisíc prodaných vozů není vysloveně tragédie. Tohle se ale stalo dílem pár trhů, kde si Arteon získal velkou oblibu. Je zajímavé, že Česko patří mezi ně, loni prodaných 1 006 aut je vzhledem k velikosti našeho trhu neskutečně vysoké číslo, které téměř vyrovnává Passat (1 090 aut). Nepřekvapí obliba v domácím Německu (loni 12 847 prodaných vozů), ale jinak? I ve spoustě evropských zemí jde o totální fiasko, kde odbyt laškuje s nulou, třeba ve Francii.

Nejzajímavější je ale situace za oceánem, kde se Arteon prodává též a k lepším výsledkům mu měl pomoci facelift spojený s příchodem verze kombi a dokonce i variantou R. Nestalo se. V USA se odbyt za loňský rok propadl až na pouhých 1 178 aut (tedy skoro stejně jako v ČR), což je tak málo, že se tento vůz stal 13. nejhůře prodávaným autem na celém trhu. Považte, že třeba i jiného propadáku v podobě sportovního Jaguaru F-Type se prodalo víc, 1 366 aut.

Není tedy divu, že Arteon skončí bez nástupce. A nestane se tak jen v USA - kvůli 20 tisícům prodaných aut za rok VW takový model v nabídce držet nebude nikde, ke smůle tisícovky Čechů za rok. Sen o nahrazení Passatu stylovějším, moderněji střiženým strojem se zjevně rozplynul a bude to nakonec právě Passat, který bude žít déle. Také jeho odbyt je relativně nízko, pořád se ale bavíme o číslech okolo 70 tisíc vozů prodaných za rok jen v Evropě. O tom si Arteon mohl nechat zdát kdykoli, natož pak nyní.

VW Arteon se hitem a náhradou Passatu nestal, jakkoli v Česku to tak může vypadat. Nezachránily ho ani verze R a kombík Shooting Brake, celý model tak skončí bez nástupce. Foto: Volkswagen

Zdroje: Jalopnik, JATO Dynamics

