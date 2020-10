Pokus vzít si Bugatti na leasing ukazuje, že „financování” jej nečiní o nic dostupnějším před 6 hodinami | Petr Miler

Pokud se chcete dostat k autu, na jehož pořizovací cenu byste peníze dávali dohromady velmi obtížně, je leasing ve smyslu dlouhodobého pronájmu jednou z cest. U Bugatti mnoho opravdu neřeší.

Nemáme rádi slovo „financování”, neboť technicky vzato jde o každý způsob úhrady pořizovaného auta. U nás se ale vžilo pro alternativní způsoby financování auta než prostou úhradu v hotovosti či převodem, tak se jej dnes podržíme. Důvodem je, že Brookse Weisblata, člověka stojícího za kanálem DragTimes na Youtube, napadlo, že by se mohl zajít podívat do dealerství Bugatti a pokusit se pořídit si Bugatti Chiron Pur Sport na leasing, neboť ten by teoreticky mohl učinit dostupnějším. Jak už ale asi tušíte, úplně s úspěchem neodešel.

Než se dostaneme k podstatě věci, připomeňme, co je to Chiron Pur Sport. Jde o vylepšenou verzi stále posledního Bugatti, která jej činí použitelnějším i pro okruhové ježdění. Výkon auta tedy zůstává na 1 500 koních a nemění se ani akcelerace a maximálka (2,4 sekundy na 100 km/h a 420 km/h), rozsáhlejší použití karbonu ale auto jednak odlehčuje a rekalibrace podvozku a dalších prvků jej činí použitelnějším při ostré jízdě. Zadarmo Bugatti tyhle modifikace nenabízí, takže na základní provedení je třeba si připravit 3,2 milionu Eur, asi 87 milionů Kč.

Tušíme, že spousta kupců takto drahého auta nebude mít problém tyto peníze zaplatit a úhradu ani nepoznají na stavu svého konta. Pro ty, kteří na tom nejsou tak dobře, nechtějí v autě utápět tolik peněz nebo auto ani nechtějí vlastnit, ale Bugatti nabízí i leasing ve smyslu pronájmu, tedy naší optikou operativní leasing. Takto se lze dostat i k relativně drahým autům za relativně malé peníze, např. Audi nabízí řadu modelů za částky okolo 10 tisíc Kč měsíčně. To sice zdaleka není nic, je to ale přijatelné i pro řadu nikterak výjimečně situovaných lidí. Leasing Bugatti by ale nepomohl ani těm velmi bohatým.

Na Pur Sport je třeba si připravit předem v přepočtu 8,2 milionu Kč, tedy cenu už velmi slušného Ferrari. A vaše je přesně nic, je to jen suma za to, že se s vámi Bugatti bude vůbec dál bavit. Následně je možné platit 1,2 milionu měsíčně případě tříletého pronájmu, nebo 1,5 milionu měsíčně na dva roky. Limit km? 4 tisíc km za rok, takže jezdit můžete asi 11 km denně. A po skončení leasingu bude vaše znovu nic.

Hit jeho mít? Něco tak. A nebo bude možná lepší koupit si jednou za dva měsíce nové Porsche, z nichž každé vám zůstane a můžete si s ním jezdit jak chcete, volba je na vás. Ale servis všech těch Porsche si budete muset zaplatit, to je pravda, při leasingu Chironu je v ceně. Jak vidno, svět Bugatti je opravdu trochu jiný, i zákazníci Porsche jsou vedle těch kupujících si „bugatky” chudáci, i kdyby to bylo jen na leasing.

Bugatti Chiron Pur Sport je auto pro vyvolené mezi vyvolenými, i leasing na dva nebo tři roky je extrémně drahá věc skoro bez možnosti s autem jezdit. Ilustrační foto: Bugatti

