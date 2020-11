Pokus vzkřísit umírající třídu aut luxusní novinkou je obrovský úspěch, i letos roste před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Buick

Kdo by byl býval řekl, že receptem na úspěch v době, kdy se prodejům aut obecně nedaří, bude nová generace modelu, jejichž odbyt klesal už před příchodem letošních problémů?

Řady aut kategorie MPV v Evropě i Americe postupně řídnou, dnes takové modely nabízí stále méně výrobců. Kdysi populární víceúčelové vozy vytlačuje rostoucí poptávka po těch sportovně-užitkových a nezdá se, že by na tom mohl někdo něco změnit. V dubnu skončil Seat Alhamba, v květnu si zabalil fidlátka i americký zakladatel této třídy a evropský průkopník jménem Renault Espace už roky vypadá spíše jako SUV než MPV. Ne všude je to ale s empévéčky tak zlé.

Posledním mohykánem mezi velkými odbytišti MPV je Čína. Tato auta se tam stále řadí mezi velmi prodávaná, třebaže i za velkou zdí postupně ztrácí půdu pod nohama. Z jejich přetrvávající obliby se ale zjevně dají nejen vycucat poslední zbytky života, prodeje lze dokonce obrátit v růst v době, kdy téměř všechno míří opačným směrem.

O tento pozoruhodný výsledek se postaral americký Buick a jeho MPV GL8. Automobilka už loni zaujala šanghajským odhalením modernizovaného provedení, které nejvíce zaujalo přepychovým vrcholem s přídomkem Avenir určeným právě pro rok 2020. Do sériové výroby zamířilo ve čtyřmístném, šestimístném i sedmimístném provedení a byť jeho samotné prodeje už vzhledem k ceně (dostaneme se k ní) nemohou být mimořádně vysoké, image tohoto modelu nakoplo až ke hvězdám.

Na poměry MPV totiž tohle auto vypadá opravdu zajímavě. Mnoho vlnek karoserie musí v Číně doplňovat chromové lišty, největší doménou auta se ale stal vskutku velkorysý vnitřní prostor, v němž po vyjmutí druhé řady křesel vznikne pomalu taneční parket ozvučený z moderního infotainmentu. Veškeré audiovizuální zážitky se pouští přes dotykovou, 12,3" obrazovku vloženou těsně vedle druhého displeje zastupujícího přístrojovou desku. Nechybí Aplle CarPlay či 4G-konektivita přes LTE, obrazovky pak mají lemovat nejlepší materiály přírodního charakteru.

Vůz je nabízen s jediným motorem, 230koňovým dvoulitrovým turbem, které posílá svůj výkon na přední kola přes 9stupňový automat. I v tomto směru tak Číňané dostali zajímavé MPV, neboť i když jde o relativně velké auto, s takovou technikou jistě nebude brzdou provozu. A zjevně není ani brzdou prodejů, právě naopak.

Třebaže modernizovaný GL8 se i s Avenirem do prodeje dostal až v březnu, odbyt tohoto modelu žene jen výš. Červen, červen, srpen i září byly prodejně nejúspěšnějšími měsíci tohoto MPV za celou dobu jeho prodejů v Číně a květen byl takové pozici jen o fous vzdálen, vždy šlo ale o lepší výsledky než loni. Celkově se za prvních devět měsíců roku bavíme o 100 979 prodaných vozech, to je spousta aut vzhledem k třídě, povaze a také ceně GL8.

Přímo Avenir stojí v Číně 529 900 yuanů, tedy skoro 1,8 milionu Kč. Ani skromnější verze ale nejsou levné, nejdostupnější varianta přijde na 232 900 yuanů, tedy 790 tisíc Kč. Přesto lidé berou showroomy útokem, a to v době, kdy poklesy prodejů hlásí skoro všechny značky i modely. Zní to zvláštně, dříve trpící by letos mělo trpět ještě více, nakonec to ale dává smysl. Avenir se povedl a i když přímo ten se jistě nemůže dovolit každý, kdo by nechtěl mít auto vypadající jako to, které se do paměti zarylo coby soukromý tryskáč na kolech?

Rozsáhle inovovaný Buick GL8 je v Číně hit, a to jistě i díky luxusní verzi Avenir. Právě ta je největší novinkou tohoto modelu pro letošní rok, kdy po prodejní stránce překonává všechny rekordy. Foto: Buick

Zdroj: Buick

