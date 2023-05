Nařizování elektrických aut dostalo další těžkou ránu, politici v Nizozemsku se zalekli svých vlastních cílů dnes | Petr Miler

/ Foto: Audi

Mnohokrát jsme konstatovali, že to, co se dnes některým jeví jako jasná budoucnost, zase tak jasnou budoucností být nemusí. Politický plán, který se nesejde s technickou, ekonomickou či jinou realitou, nebude tím či oním způsobem uskutečněn. Další takový padl v Nizozemsku.

Je až fascinující, jak moc lidí je schopno ignorovat realitu a brát cokoli, co se někdo pokusí nařídit, jako prostě dané. Těžko říci, čím to je, patrně omezenými znalostmi publika v některých oborech, protože kdyby se někdo pokusil nařídit „sluneční svit po 24 hodin denně”, lidé to asi moc vážně brát nebudou. Je nanejvýš pravděpodobné, že slunce neposlechne a další večer opět zajde. Když se ale někdo pokusí nařídit elektrická auta pro všechny, třebaže je to technicky a ekonomicky podobně neschůdné, spousta lidí to bere jako fakt.

Nestane se to, rozhodně ne tak, jak si politici vysnili. Je otázkou, kdy a na jaké limity tyto plány narazí, bez několika velmi nepravděpodobných technických průlomů k tomu ale nevyhnutelně dojde. Někteří politici si to uvědomí až ve chvíli, kdy zjistí, že jim snahy o opak lámou vaz, jiní budou své předchozí záměry korigovat dříve v obavách z téhož. Mezi takové zjevně patří ti nizozemští, kteří se už letos zalekli svých vlastních plánů pro rok 2025.

Elektrická auta v tu dobu ještě neměla být povinná, tak optimističtí zase nebyli, jejich částečné nařízení ale přijít mělo. Nizozemská vláda už dříve oznámila záměr nařídit od roku 2025 koupit auto plně elektrické, pakliže je pořizováno jako služební vůz na leasing. Tento plán ale nyní padl.

Proč, ptát se? Důvod je prostý, elektrická auta zůstávají pro naplnění takového záměru moc drahá. Vláda by celou tuhle habaďůru musela subvencovat miliardami eur, na což nemá. Mohla by také zvýšit daně ze spalovacích aut, ale bojí se odporu lidu a kolapsu jejich prodejů, na což také nemá. A jen tak elektromobily nařídit si netroufne, neboť by se musela smířit s dramatickým poklesem prodejů elektromobilů, na což ve výsledku nemá rovněž. A tak zmýlená neplatí, klimatické plány vem čert.

Pikantní je, že sdružení automobilových firem Bovag je tímto krokem znepokojeno. Kromě toho, že zaměstnavatelé už takovou povinnost pro své zaměstnance zavedli předem a teď se dozvídají, že to vůbec nebude potřeba, mají v centrále Bovagu starost také o to, že klimatickým cílům takto nepůjde dostát. To je od podobné asociace skoro komická obava.

Tak či onak se opět ukazuje, jak ošidné je sázet na politické záměry jako na jedinou možnou budoucnost. Mohou být kdykoli změněny, kdykoli. Lidé z automobilek by si měli uvědomit, že v dostatečně dlouhém časovém období vždy vyhraje racionální řešení. A s tím nemá nařizování elektrických aut společného lautr nic.

Audi Q4 e-tron je v Nizozemsku jedním ze slušně prodávaných elektrických aut. Od roku 2025 mělo být možné na firemní leasing koupit jen takové věci, politici se ale svého vlastního plánu zalekli a předem jej odpískali. Foto: Audi

Zdroj: Telegraaf

Petr Miler

