Poláci sestrojili létající motorku jako z Hvězdných válek, chtějí ji sériově vyrábět a prodávat

Pokud vás nebaví čekat v zácpách a už i proplétání se mezi stojícími auty na motorce je pro vás moc, tohle je ideální řešení. Tento stroj dokáže létat rychlostí až 200 km/h, při jeho hmotnosti a velikosti jej pak můžete parkovat i na balkóně.

Pokud bydlíte v Praze či v nějakém větším městě, nejspíš už víte, že během určitých denních dob nemá smysl usedat za volant. Nevyhnutelně totiž skončíte v zácpě, která bude testem vaší trpělivosti. Zvláště ve chvílích, kdy se okolo vás a dalších stojících aut bude protahovat jedna motorka za druhou. V tu chvíli byste ji chtěli mít také, ale co když vám motorky nevoní?

Právě dopravní zácpy jsou jedním z důvodů, proč se řada více i méně známých firem pokouší přesunout dopravu ze země do vzduchu. Nikoli až do takové výšky, kde se pohybují letadla, vždy vlastně stačí jen pár metrů, které vás dostanou nad ony kolony. Asi nejdál se dostal slovenský designér Štefan Klein, jehož AirCar by se měl začít prodávat ještě letos. V zemích někdejší RVHP se ale evidentně urodilo daleko více géniů, nově si tak posvítíme na létající motorku.

Za projektem Volonaut Airbike stojí polský podnikatel Tomáš Patan s kolegy, který už v roce 2022 přišel s dronem Jetson One schopným unést i člověka. Nyní tu pro změnu máme cosi jako vznášedlo, které se velmi podobá Speederu ze šesté epizody Hvězdných válek nazvané Návrat Jediho. Nejspíš i proto se Volonaut o uplynulém víkendu pochlubil novým videem, ve kterém figuruje také řidič v kombinéze Stromtroopera - 4. května totiž fanoušci slaví tzv. Star Wars Day.

Patan zároveň prozradil, že Airbike bude pohánět tryskový pohon, se kterým létající motorka dosáhne rychlosti až 200 km/h. Jejímu pilotovi pak má být po celou dobu nápomocen speciální stabilizační systém, díky kterému by se neměl převrátit či spadnout. Protože přitom chybí kabina, je zaručen ničím nerušený výhled do všech stran. Rozsáhlé využití karbonu pak mělo přispět k hmotnosti sedmkrát nižší než u typické motorky, což znamená nějakých čtyřicet padesát kilo.

Bližší informace bychom se měli dozvědět poměrně brzy, neboť Volonaut chce tento stroj poslat do sériové výroby a do prodeje. Kdy se tak ovšem stane a jaké peníze budete na koupi potřebovat, v tuto chvíli nevíme. Doufejme však, že Patanovým příštím projektem nebude Hvězda smrti, neboť císařů toužících po vlastním mezigalaktickém impériu je dnes pomalu stejný počet jako těch, kdo se nechce protahovat skrze kolony, ale raději by je přeletěl.

Airbike je novým polským dílem, přičemž dost možná zamíří i do výroby. Kolik ale bude stát a jaké jsou kompletní parametry, na to si ještě musíme počkat. Foto: Volonaut, tiskové materiály

