„Policejní Passat” s 627 koňmi na prodej je tip na nenápadného bijce téměř čehokoli

Pokud si potrpíte na nenápadná auta, která mohou na silnici jen překvapit a ke všemu znejistět okolí, zda náhodou nemají ještě jiný úkol než přepravit posádku z místa A na místo B, toto by mohlo být něco pro vás.

VW Passat R36 je samo o sobě úctyhodné auto z dob, kdy VW ještě nemyslel jen na to, jak se co nejefektivněji vejít do evropských regulací spotřeby. Vůz, který vznikl jen v generaci Passatu jménem B6, se u nás bohužel zapsal do myslí lidí hlavně jako policejní stíhač, z nichž část zničily nehody a další nevybíravé zacházení. Vůz sám za to ale nemůže a protože u české policie jej už kvůli výše zmíněnému neuvidíte sloužit snad nikde, je možná ten správný čas si jeden pořídit.

Jeho technika má daleko k nezajímavé, však už více jak 300koňový motor 3,6 V6 bez turba posílající výkon na všechna kola je na dnešním trhu prakticky neexistující věcí. Na druhou stranu je třeba dodat, že 306 atmosférických koní v takovém autě nebylo nic až tak zázračného ani v době jeho vzniku a dnes bude mít dynamický problém s Octavií RS. Ale co když se vám R36 přece líbí?

Pak vám můžeme nabídnout stroj, který vznikl pod rukama člověka, který si říká Adam a je z Polska. Ten už před léty vzal sériový Passat R36 ve verzi kombi a nechal jej postupně upravit tak, aby zůstal vizuálně co možná nejvíce sériový a dynamicky přitom zamířil do úplně jiných sfér. U firmy AW Racing mu tak bylo přidáno přeplňování se vším, co s tím souvisí a výkon poslán až na na brzdě ověřených 627 koní. To je více jak dvojnásobek originálu, maximální točivý moment 841 Nm zachází v tomto směru ještě dál.

Samozřejmě, takový posun vyžadoval úpravy na mnoha úrovních, podobou porci by nezvládlo nic od motoru samého až po převodovku či brzdy. Auto je tak sériovému hodně vzdálené, na pohled to ale nedává znát - patrné jsou jen jiné koncovky výfuku a lehce snížený podvozek. Samozřejmě, je to R36, takže člověk čeká rychlé auto, ale nečeká takhle rychlé auto - stovka za 3,1 sekundy dvoustovka za 10,4 s a maximálka přes 300 km/h posouvají tento vůz někam do hájemství Audi RS6 či supersportovních kupé. V provozu narazíte jednou, možná dvakrát za rok na vůz, který bude schopen lepších výkonů.

Je to pozoruhodný stroj sám o sobě, nyní je ale zajímavý i kvůli tomu, že je na prodej. Pokud by někdo čekal, že se po takových modifikacích musel rozpadnout, pak nerozpadl, alespoň ne doteď - má najeto 204 tisíc km, majitel ale říká, že je pořád fit a po celou dobu se mu dostávalo patřičné údržby. Cena 23 999 Eur, tedy asi 612 tisíc Kč, pak vzhledem k současným cenám Passatů R36 není nijak přemrštěná a spíše odpovídá riziku, které je s dalším vlastnictvím tohoto vozu spojeno - možná budete mít za 612 tisíc další roky něco jako rodinné Lamborghini a možná se tento stroj za týden rozpadne. Ale víte, jak to chodí - kdo nehraje, nevyhraje, koupit si za 612 tisíc novou Octavii 1,5 TSI umí každý...

