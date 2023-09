Policie začala používat nový typ sirény. Vnímat ji budou i hluší, natož pak řidiči s rádiem naplno včera | Petr Prokopec

/ Foto: Queensland Police Service, CC0 Public Domain

Pozorný řidič periferně obvykle zaznamená už jen blikající sanitku, siréna mu pak unikne jen stěží. Těm, kteří v kolonách koukají do mobilu a své auto proměnili v koncertní síň, snadno unikne obojí. Tato nová siréna by je ale mohla vytáhnout z letargie.

Pokud v autě rádi nahlas posloucháte rádio, možná se vám už stalo, že jste houkající sanitku nebo jiný vůz s právem přednosti v jízdě zaznamenali pomalu až ve chvíli, kdy se vám lepil na nárazník. Zvláště pak, když jeho řidič používá zvukovou výstrahu jen chvílemi. Něco takového pochopitelně zavání problémy - hrozí zbytečné zdržení záchranářů i vznik dalších nebezpečných situací kvůli zbrklým reakcím některých řidičů.

Právě tyto problémy se aktuálně pokouší řešit v australském Queenslandu. Tamní policie totiž dostala k dispozici zcela novou Toyotu Land Cruiser, která byla osazena takzvanou vibrační sirénou. Ta už nezkouší zaujmout jen váš sluch, do okolí dokáže vysílat nízkofrekvenční zvukové vlny ze subwooferu usazeného za přední maskou, které s vámi doslova zatřesou. I když tedy lidé neslyší houkání a nevšimnou si ani blikajících majáčků, vibrace zvládnou ignorovat jen stěží. Tohle by mělo fungovat i na hluché, natož pak na kohokoli jiného.

První takto upravené SUV začnou v Austrálii používat už v řádu týdnů. A pokud se osvědčí, flotila policejních aut s vibračními sirénami se má rozrůst. Zatím se předběžně počítá s dalšími 15 kusy, více jich ale může následovat. Novinkou nakonec mohou být osazeny i další záchranářské vozy, tedy ony sanitky a hasičské speciály.

Jen vibrační sirénou ale tato Toyota zajímavá není. Land Cruiser se dále dočkal technologie Reveal Shield PRO, tedy systému nočního vidění, který za pomoci termální kamery odhalí cokoli živého v okruhu 50 metrů od vozu. Nechybí ani rám na přídi či dodatečná LEDková světla, zatímco dovnitř se nastěhovaly především různé komunikační systémy. Díky nim je posádka vozu spojena nejen s policejním ústředím, ale také s leteckou podporou.

Vozy určené pro policii jsou založené na základní úrovni výbavy GX, která sice počítá s klimatizací, audio systémem a řadou bezpečnostních prvků, různé komfortní „serepetičky“ jsou však vynechány. V důsledku toho nedochází na plýtvání peněz daňových poplatníků. I tak ovšem neupravený základ běžně startuje na 94 301 AUD (cca 1 392 000 Kč). Kolik pak stály modifikace, mezi které patří i modro-bílo-oranžový polep, již nebylo oznámeno.

Zajímavé pak je oznámení policie z Queenslandu, že do roku 2025 budou v jejich řadách sloužit jen elektrifikovaná vozidla. To se nicméně týká těch aut, která v podstatě nebudou opouštět Brisbane, kde žije zhruba 45 procent všech obyvatel tohoto státu. U speciálů, jako je zmíněný Land Cruiser, se s podobnou absurditou nepočítá, ale všeho do času.

Policie v australském Queenslandu začne v řádu několika málo týdnů užívat speciální Toyotu Land Cruiser s vibrační sirénou. S jakou odezvou se setká při nasazení v praxi, teprve uvidíme. Foto: Queensland Police Service, CC0 Public Domain

Zdroj: Queensland Police Service

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.