Pořadí nejprodávanějších aut v Evropě za leden má fascinující podobu, ukazuje, kam míří celý kontinent před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Tyto výsledky nejlépe ukazují, do jaké situace se dostal evropský automobilismus. A také to, co se „povedlo” VW udělat s jeho největší novodobou legendou. Smiřme se s tím, že budoucí vývoj jiným směrem nezamíří, ani nemůže zamířit.

Přehledy nejprodávanějších modelů aut v Evropě byly po léta možná zajímavou, ale přesto poněkud ohranou písničkou. Prodejním tabulkám vládl po několik dekád Volkswagen Golf, který byl zřídkakdy překonán při měsíčních součtech, natož pak při těch ročních - to se za dobu jeho existence stalo jen pětkrát. Tento stav ale platil jen do loňského roku, kdy se Golf propadl na páté místo a zaznamenal nejhorší výsledek ve své historii.

Psali jsme, že Golf pod taktovkou VW míří do propadliště dějin, to jsme ale ještě netušili, jak budou vypadat výsledky za první měsíc roku letošního. První komplexní čísla dali dohromady lidé z Dataforce a nad výsledky nelze než žasnout. Nejenže Golf už není na vrcholu, Golf není ani mezi nejlepšími třemi a ani mezi oněmi nejlepšími pěti. Německá legenda dokonce zcela vypadla z první desítky, to se nestalo nikdy v historii přesné evidence měsíčních prodejů. A podoba celé top 10 je vlastně nezvyklá.

Nebudeme vás dále napínat, nejprodávanějším autem Evropy se v lednu stala Dacia Sandero, tedy v podstatě poslední opravdu levný kompakt na celém kontinentu. Už v průběhu loňska jsme zmiňovali, že si může sáhnout na vavříny, nakonec se musela sklonit před Peugeotem 208. Ten je letos prozatím až sedmý, když jako jediný vůz z nejlepší desítky meziročně prodejně klesal. Dacia stoupala skoro o 20 procent, a tak pohodlně překonala jak druhý VW T-Roc (o více jak 2 600 vozů), tak třetí Toyotu Yaris (o více jak 5 300 vozů). Zbytek nejlepších v pořadí vám ukáže přehled níže.

Při jeho procházení nutně musíte dojít k závěru, že je poněkud jednostrunný. Vidíme pár relativně dostupných SUV a jinak samá levná malá auta. A nad všemi to nejlevnější vůbec. Podobné přehledy byly rájem alespoň oněch kompaktů typu VW Golf, vysoko bývala třeba i Škoda Octavia, nic takového už ale na čelních pozicích nefiguruje. Je z toho patrné, kam míří celý kontinent - i relativně obyčejná auta nižší střední se stávají nedostupnými pro tolik lidí, že je prodejně zastiňují ta nejlevnější vůbec. A je fascinující, že 10. v pořadí je Fiat Panda, morálně 12 let staré auto (od roku 2011 se vyrábí bez mezigenerační obměny a žádná se ani nerýsuje) - stačí, že je levný.

Tento stav navíc platí za situace, kdy automobilky ani nezastírají, že ve výrobě dávají přednost dražším modelům s vyššími maržemi, takže nelze říci, že by malé vozy sekali jak Baťa cvičky. Naopak se většina výrobců netají tím, že tahle auta nepřežijí další tlaky EU na snižování emisí a elektrifikaci, protože by pak i ta byla příliš drahá. Nabízet takové vozy je pro mnohé z nouze ctnost, přesto naprosto ovládají prodejní tabulky.

Pokud se letos dostane na absolutní vrchol Dacia Sandero, k čemuž má nyní slušně namířeno, bude to nejvýmluvnější ukázka toho, jak moc se nová auta stávají pro normální lidi nedostupnými. Před takovými dopady regulací EU ale varujeme doky a vývoj míří stále stejným směrem, snad i stále rychleji. Reflexi strůjců tohoto stavu tak nečekejme. Ostatně, možná právě to bylo cílem...

10 nejprodávanější aut Evropy za leden 2023

1. Dacia Sandero - 19 346 prodaných aut

2. Volkswagen T-Roc - 16 723

3. Toyota Yaris - 14 037

4. Volkswagen Tiguan - 13 948

5. Toyota Yaris Cross - 13 495

6. Renault Clio - 12 895

7. Peugeot 208 - 12 683

8. Opel Corsa - 12 307

9. Dacia Duster - 12 168

10. Fiat Panda - 11 771

Toto je trojice nejprodávanější aut v Evropě letos v lednu. Malá a/nebo relativně levná, to jsou vlastnosti definující nejen je, ale prakticky celou desítku. Proč as? Foto: Automobilky

Zdroj: Dataforce

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.