Porota vybrala nejlepší auta světa pro rok 2023, je mezi nimi i vůz s motorem V6 a ručním řazením

/ Foto: Nissan, koláž Autoforum.cz

Elektromobilům je cestička umetána na všech úrovních, a tak by v podobných anketách člověk čekal fakticky ničím nepodloženou dominanci takových aut. Ani tady nechybí, přesto je tu aspoň jeden vůz spojující zajímavou techniku s atraktivní cenou.

Již mnohokrát bylo zmíněno, že osobní automobilová doprava se na světových emisích CO2 podílí v zanedbatelné míře. Efektivita spalovacích motorů se navíc pořád zvyšuje, takže opravdu nejde o téma, kterým by se politici měli zabývat v první řadě, leč to činí. A spásu světového klimatu vidí v elektromobilitě.

Je to absurdní nejen proto, že to nic zásadního nezmění, i kdyby to emise aut vynulovalo, nic takového se ale pochopitelně neděje. Navíc je třeba dodat, že elektrická auta jsou na tom z hlediska celkové dlouhodobé emisní bilance osobních automobilů velmi podobně, když i organizace podřízená EU lépe hodnotí Octavii TDI. Když si k tomu vezmeme, že tlak na elektromobilitu auta zásadně zdražuje, je třeba se ptát, k čemu to všechno vlastně je. Hřebíček na hlavičku možná uhodil Michael Schellenberger, který je sice ekologickým aktivistou, přesto však ve své knize Apokalypsa nebude uvádí, že současný tlak nemá s ochranou klimatu žádnou spojitost a stará se jen o přesunu peněz daňových poplatníků do kapes miliardářů.

A jelikož tu jde o nemalé peníze, „zeleným” řešením je zametána cestička takovým způsobem, že kluziště uzpůsobené curlingu můžeme považovat za off-roadovou dráhu. Nejde tu jen o přímé a nepřímé dotace, ale také o jisté ohýbání reality. Bateriový pohon je totiž neustále vyzdvihován nad ten spalovací, jakkoli jeho jediným nezpochybnitelným benefitem jsou ony nulové lokální emise. V rámci krátko- i dlouhodobé použitelnosti ovšem elektromobily za spalovacími vozy výrazně zaostávají, přestože stojí o poznání více.

V různých anketách, ve kterých jsou volena auta roku, by se proto měly objevovat pouze ve chvíli, kdy skutečně budou představovat nějaký průlom. Nic takového se ovšem neděje, jak ostatně dokládá i souboj o světové auto roku 2023 (dříve WCOTY neboli World Car Of The Year, nově World Car Awards). Jakkoli tato anketa vlastně ještě není až tak úplně odtržena od reality, neboť spalovacích aut zde najdeme stále ještě dost.

O titul totiž soupeří Alfa Romeo Tonale, BMW 2 Coupe, BMW X1/iX1, Honda HR-V/ZR-V, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro, Mazda CX-60, Mercedes-Benz třídy C, Nissan Ariya a Nissan Z. Právě nominace posledního zmíněného auta je největším překvapením, neboť jde o velmi klasicky střižené auto s šestiválcem a manuálem.

Vítězství Zetka ale neočekáváme, to spíše Korejci navážou na loňský úspěch, kdy anketu opanovalo Hyundai Ioniq 5. Také rok předtím pak zvítězil elektromobil, a sice Volkswagen ID.4. Je tragikomické, že porotou byla pokaždé kvitována jejich hodnota či ohled na životní prostředí, a to přesto, že ten je zpochybnitelný. A cena, jak jsme již zmínili, nehorázně vysoká.

Elektromobilům je ale zjevně třeba umést cestičku ještě více, ostatně zakrátko se budou muset obejít bez dotací na koupi (jiné, mnohem významnější přerozdělovací mechanismy na straně jejich výroby, budou spíše bujet). Očekávat tak lze propad zájmu, jak se ostatně děje v Německu nebo nejnověji v Norsku. Tituly ze všech možných anket by nicméně pár lidí oslovit mohly. I proto je stále větší důraz věnován jedné z vedlejších kategorií, a to elektrickému autu roku. Tím se letos může stát BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV či Lucid Air. Stejně jako loni si tak Korejci vlastně mohou vystavit do vitríny hned dvě trofeje.

Dále už jen v rychlosti dodáme, že soupeřit se bude rovněž v kategoriích luxusní, sportovní a městské auto roku. Kromě toho se dále budou rozdávat designová ocenění a vyhlašovat osobnosti roku. Jejich jmenovitý seznam pak najdete níže, přičemž příští měsíc dojde na oznámení tří nejlepších v dané kategorii a v dubnu v předvečer autosalonu v New Yorku na vyhlášení vítězů.

Finalisté Světového auta roku 2023

Alfa Romeo Tonale

BMW 2 Coupe

BMW X1/iX1

Honda HR-V/ZR-V

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro

Mazda CX-60

Mercedes-Benz třídy C

Nissan Ariya

Nissan Z

Finalisté Elektrického auta roku 2023

BMW i7

Genesis GV70

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro EV

Lucid Air

Finalisté Luxusního auta roku 2023

BMW 7/i7

Genesis G90

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover Sport

Lucid Air

Finalisté Sportovního auta roku 2023

BMW M4 CSL

Kia EV6 GT

Nissan Z

Porsche 911 GT3 RS

Toyota Corolla GR

Finalisté Městského auta roku 2023

Citroën C3

ORA Funky Cat/Haomao

Volkswagen Taigo/Nivus

Finalisté Designového ocenění roku 2023

Cadillac Lyriq

Hyundai Ioniq 6

Land Rover Range Rover

Lucid Air

Nissan Z

Finalisté Osobnosti roku 2023

Stella Clarke (výzkumná inženýrka BMW)

Wang Chuanfu (prezident BYD)

SangYup Lee (šéfdesignér Hyundai)

Peter Rawlinson (šéf Lucidu)

Naoyuki Sakamoto (hlavní inženýr Toyoty Corolla GR)

Korejci mají nakročeno k druhému zisku titulu Světové auto roku v řadě, po loňském úspěchu Ioniqu 5 může letos zabodovat Ioniq 6. Ten soupeří o vítězství rovněž v kategorii Elektrické auto roku a Designové ocenění. Foto: Hyundai





S trojí nominací je spojeno také nové „Zetko“, na rozdíl od korejského elektromobilu však neočekáváme, že by kupé mohlo alespoň jednu z nich proměnit ve výhru. Foto: Nissan

Zdroj: World Car Awards

Petr Prokopec

