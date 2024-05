Porsche 911 Turbo má přejít zpět na manuál a pohon zadních kol. Zdánlivá absurdita dává jistý smysl před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Působí to jako hloupost, neboť právě u výkonnějších turboaut vývoj už léta míří směrem k pohonům všech kol a automatům. A tato kombinace je už pěkných pár let vlastní i Turbu. Ale vzpomínáte si na auto na fotkách?

Již za necelé dva týdny se dočkáme příchodu modernizovaného Porsche 911. To přejde na hybridní pohon, který navíc nebude zasvěcen pouze separované verzi, nýbrž širší části portfolia. Zatím nicméně oficiálně nebylo potvrzeno, která provedení jej skutečně dostanou. Na diskuzním fóru Rennlist se nicméně objevila zajímavá informace, podle níž Porsche chystá pořádnou změnu v případě modelu 911 Turbo. Ten by totiž měl přepřáhnout na pohon zadních kol a na manuální převodovku.

Turbo je přitom spojené s oběma poháněnými nápravami již od roku 1995, kdy byla představena generace 993, která systém 4x4 převzala od Porsche 959. Tehdy nicméně zákazníci ještě mohli sáhnout po ručním řazení. A nejinak tomu bylo také ve chvíli, kdy automobilka přepřáhla ze vzduchem chlazených motorů na vodou chlazené. Změna přišla až v roce 2014, kdy se objevila generace 991, u té totiž již bylo možné sáhnout pouze po dvouspojkové převodovce PDK, u současné 992 je tomu stejně.

Pokud by se tedy zvěsti staly realitou, Porsche by se opravdu razantním způsobem vrátilo zpět. Může se to ale reálně stát? Na jednu stranu platí, že Turbo i díky přechodu na pohon všech kol a automat získalo pověst neskutečně rychlého supersportu, který je přitom možné používat každý den a za každého počasí. Na tu druhou je ale třeba říci, že by to pro něj nebyl krok do neznáma. Před dvěma roky Porsche přišlo s přesně takto koncipovanou 911 Sport Classic. A byl to obrovský úspěch.

Navíc je třeba dodat, že uživatel zmiňovaného fóra s přezdívkou silversurfer6 už dříve přišel se zajímavými informacemi, které se staly skutečností. A i nyní přidává další pohledy do budoucnosti. Podle něj bude Turbo vedle základní Carrery jedinou verzí, která se nedočká hybridizace. Carrera S má dorazit až v příštím roce, neboť Porsche má podle všeho v jejím případě problém spojit elektromotor s přeplňovaným třílitrovým tříválcem a tak došlo na zdržení.

Všechny verze s mild-hybridním či hybridním ústrojím dostanou do vínku automatickou převodovku, stejně jako základní verze se spalovacím ústrojím. GT3 se pak sice manuálu dočká, dorazit má ovšem taktéž až příští rok. Tato verze by ale všem milovníkům ručního řazení nemusela vyhovovat, proto příchod tří pedálů u Porsche 911 Turbo dává jistý smysl. Snad jen nad oním pohonem zadní nápravy si stále lámeme hlavu.

Oficiální debut ale skutečně není daleko, 28. května tak budou k Zuffenhausenu upřeny oči všech, kterým v žilách koluje benzin namísto krve. Na zmíněném fóru se nicméně již nyní mluví o tom, kterak majitelé verzí před faceliftem, jejichž vozy ještě nedorazily, již nyní mohou počítat s nemalým výdělkem. Dočkají se totiž vůbec posledních Porsche před rozsáhlejší hybridizací, než s jakou kdokoli mimo továrnu počítal.

Moderní Porsche 911 Turbo s manuálem a pohonem zadních kol? Takové auto už tu přece máme, říká si 911 Sport Classic a o zájem svého času nemělo nouzi. Foto: Porsche

Zdroj: Rennlist

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.