Vrcholné Porsche 911 s továrním odlehčením zvládá stovku za 2,1 s, ničí hypersporty za zlomek jejich cen

Je to rázem jedno z nejlépe akcelerujících aut světa, které při startu z místa překoná i opěvovanou Teslu Model S Plaid. Přitom nestojí zase tak peněz a jeho talent se neomezuje na zrychlení v přímce, ani zdaleka.

Zrovna včera jsme psali o pozoruhodném „slovenském” Porsche 911 Turbo S, se kterým majitel najel neskutečných 333 tisíc kilometrů za 6 let. A tak trochu jsme vyznali lásku jeho univerzálnosti. Je to auto extrémně rychlé a přitom mimořádně dobře použitelné, jeho potenciál ale nekončí zde. S takovým základem se dá velmi dobře pracovat a do značné míry stačí trocha hrátek v konfigurátoru, abyste z něj udělali ještě jiné zvíře.

Sama automobilka nabízí pro Turbo S tzv. Odlehčený paket. Je to na první pohled dvojitá absurdita, neboť jednak si musíte připlatit 274 070 Kč za to, abyste něco neměli (zadní sedadla, část odhlučnění, komfortní přední sedadla - dostanete skořepiny bez vyhřívání) a jednak tím trochu popřete smysl této verze, která jinak zaujme jakousi nenásilností servírované dynamiky. Ovšem dostanete odlehčení více jak o 30 kg (Američané hovoří o 36 kg), snížený podvozek a upravený výfuk. A ze střely uděláte raketu.

Nejlépe o tom svědčí výsledky testování právě tohoto provedení magazínem Car and Driver. Ten už po dlouhá léta zkouší dynamiku aut v přímce velmi konzistentním způsobem a z Turba S Lightweight, jak si tato verze v USA říká, byl na větvi. Auto zrychluje na stovku (přesněji z 0 na 97 km/h) za 2,1 sekundy, což je jeden z nejlepších kdy naměřených výsledků, který snadno překoná spoustu hypersportů za desítky milionů. Překonává i Teslu Model S bez její nechvalně proslulé 10minutové přípravy baterií. A i po ní ji pokoří při akceleraci z 0 na 50 km/h (znovu přesněji 30 mph, ale to jsou obdobné americké metriky) - tu zvládá za neskutečných 0,8 sekundy. Zkuste to pochopit hlavou, neuběhne ani sekunda a jedete 50 km/h, nic tak rychlého Američané nikdy netestovali.

911 Turbo S včetně Odlehčeného paketu (to je skutečně oficiální české označení, také trochu nesmyslné, řekli bychom - je to spíše Paket odlehčení) dále zdolá čtvrtmíli, tedy sprint z 0 na 400 metrů za 9,9 s. Je to nejslabší (650 koní) auto, které něco takového kdy dokázalo - hovořme o vysoké efektivitě, jakkoli 650 koní pochopitelně není málo. Už zmíněná Tesla jich ovšem potřebuje přes 1 000, podobně stroje jako Ferrari SF90 Stradale a další konkurenti.

Je to německá lekce přetrvávající konkurenceschopnosti spalovacích motorů a - paradoxně - vysoké efektivity těchto aut. Elektromobily jsou těžké (ona Tesla má 2,19 tuny) a to prostě neošidíte, Porsche je půl tuny lehčí. Navíc, jak zdůrazňuje Car and Driver, není to „one trick pony”, tedy stroj, který by zvládal dobře jen akceleraci v přímce, což je případ Modelu S Plaid. Turbo S je také extrémně schopné na okruhu a pořád je to každodenní auto. Se základní cenou 6 446 070 Kč s oním „zrychlujícím” paketem nejde o levný vůz v žádném smyslu těchto slov, ovšem podívejte se, kolik stojí jakkoli srovnatelná konkurence. Už ono Ferrari stojí mnohonásobně víc a to nemluvíme o autech od Pagani nebo Koenigseggu, které jsou ještě v jiné cenové dimenzi, přesto v mnoha ohledech více nenabídnou.

911 Turbo S s Odlehčeným paketem je pozoruhodně rychlé auto, jakkoli trochu popírá smysl této verze co do její univerzálnosti. Ilustrační foto: Porsche

