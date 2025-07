Porsche chce po fiasku elektrického Macanu vrátit spalovací motory i přímo jemu, je s tím ale zoufale pomalé včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Prodeje elektrického nástupce spalovacího bestselleru jsou nepřekvapivě velmi slabé a nedokážou vyrovnat ani vlastního předchůdce, ani sportovní 911. Zuffenhausenští tak chtějí udělat krok zpět a mají k dispozici veškerou nezbytnou techniku, zatím ale pořád jen mluví a nekonají.

Už když Porsche oznámilo, že spalovací Macan nahradí elektrickým, obraceli jsme oči v sloup. Ne proto, že cokoli s elektrickým pohonem vnímáme negativně, jen oproti manažerům ze Zuffenhausenu či Wolfsburgu žijeme ve skutečném světě. Jsme tak v kontaktu se zákazníky, stejně jako s prodejci. A od obou táborů jsme od počátku věděli, že po takové rošádě touží jen málokdo, což se po testu právě tohoto auta ukázalo být ještě tíživějším.

Automobilka nám kvůli našim pohledům na věc nemohla přijít na jméno, rychle ale sama pochopila, jak se věci mají. A dnes už musí uznat, že pravdu jsme po celou dobu měli my. V Evropě totiž za duben prodala pouze 2 388 kusů nového Macanu a za květen 2 320 aut. To je sice jen drobný sešup oproti loňským 2 435 registracím, tehdy ale už spalovací předchůdce jen dožíval po 10 letech (!) na trhu. Druhá generace je oproti tomu teprve na jeho počátku, logicky by tak měla bodovat daleko víc. Jenže ve finále zaostává s prodeji i za modelem 911, to je skoro neuvěřitelné.

Kultovní sporťák byl přitom svým macatým příbuzným v předchozích letech prodejně překonáván v poměru až 4:1, automobilka tedy dopad své strategie musí cítit víc než v kufru zapomenutou hokejovou výstroj. A protože jí pochopitelně nevoní, zvažuje krok, který jsme jí radili po celou dobu. Tedy že elektrické provedení doplní tím spalovacím. Problém však tkví v tom, že zatím v Zuffenhausenu létají vzduchem pouze myšlenky. Od těch je ovšem trochu dál ke slovům a ještě vzdálenější jsou činy.

Porsche sice už slíbilo přijít s nový spalovacím modelem podobného ražení, ten ale hned tak nedorazí. Nyní se tedy mluví o tom, že by mohl přijít i přímo nový spalovací Macan, ani ten ale není na spadnutí. „Vývoj spalovací verze, která by velmi pravděpodobně sdílela platformu s novým Audi Q5, s největší pravděpodobností zabere tři roky. Očekávat tedy můžeme dlouhodobou absenci jednoho z bestsellerů Porsche. Oficiální oznámení se očekává v březnu,“ popsali aktuální vývoj kolegové z Caru.

Pokud automobilka skutečně pojede dle tohoto harmonogramu, pak několik let nebude mít v nabídce klíčový model, to nám nepřijde udržitelné. Porsche by tak mělo zabrat a vývoj urychlit, nakonec nemusí nic dělat od nuly. Obáváme se však, že spíš než to vstoupí do hry typické „Wir schaffen das“. Prostě si bude chtít poradit s tím, co má. Jestli to skutečně zvládne, ukáže jen čas.

Jen a pouze elektrický Macan byl od začátku nesmysl. A na trhu si vede přesně tak, jak se dalo čekat. Automobilka tak je připravena udělat krok zpět, není ale připravena udělat ho dostatečně rychle, aby jí předchozí omyl nebolel. Foto: Porsche

Zdroj: Car

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.