Porsche chce v autě s ručním řazením zničit zdánlivě nepřekonatelný rekord, šéf vysvětlil jeho trvající přednosti včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Také Porsche je v poslední době na velmi problematické trajektorii. Z jeho nabídky už zmizelo několik atraktivních aut, dalším byla modernizacemi pošramocena pověst. Ani 911 GT3 s manuálem to dnes nemá snadné, šéf divize GT ji ale hned tak nedá.

Před pár týdny Porsche představilo faceliftovanou 911 Carrera S. Dobrou zprávou je, že Němci u ní nepřišli s hybridním ústrojím, které by hnalo nahoru hmotnost i cenu. Horší je však jejich rozhodnutí osadit vůz pouze jednou převodovkou, nepřekvapivě automatem PDK. V důsledku toho stávající nabídka zahrnuje už jen dvě verze kultovního sporťáku, u nichž je možné objednat manuální řazení, a sice 911 T a především stále nejméně kompromisní GT3. Druhé zmíněné provedení ovšem startuje na tučných 5 556 009 korunách, při ceně od 3 641 980 Kč ovšem levné není ani základní „téčko“.

Když si navíc uvědomíme, že jedinými dalšími modely Porsche, které je k mání s manuálem, jsou Boxster a Cayman, není to dobrý stav. Zvlášť když už jsou takto doprodávány jen ve verzích GT4 a Spyder, ostatní varianty jsou v Evropě po smrti a nová generace má být dokonce jen elektrická, tedy logicky by byla k dispozici výlučně automatem. Ten je vlastní SUV Macan, které je opět jen elektrické, Cayenne a dvojici čtyřdvířek Panamera a Taycan. Automobilka z Zuffenhausenu se tak pomalu přestává stávat útočištěm nadšenců, i když bankovky přehazují vidlemi. Přesto pořád ještě není vše černé.

„Jak se na to dívám já osobně, vždy je velmi důležité mít v nabídce manuál,“ nastínil kolegům z Motor1 budoucnost značky Andreas Preuninger, šéf divize Porsche GT. A dodal, že „preferuji manuál jako auto pro řidiče. Nevadí mi ostatně ručně řadit ani na okruhu, i když vím, že PDK je rychlejší.“ De facto je tak vlastně na stejné vlně se zákazníky, neboť třeba v USA dává 46 procent lidí, kteří kupují GT3, přednost manuálu. V případě verze GT3 Touring je to pak dokonce 75 procent.

Pro Porsche navíc manuál představuje výhodu v rámci emisí, jakkoliv většina lidí má spojené nižší hodnoty s automatem. Jenže ruční řazení „je lehčí, takže přispívá k lepší spotřebě a nižším emisím. Zároveň máte vyšší výkon na kolech, protože vnitřní odpor manuální převodovky je podstatně nižší než u PDK. Není rovněž třeba jednotka, která musí produkovat hydraulický výkon pro spojkový systém. Zároveň nemáte dvě spojky pracující v olejové lázni, což taktéž vytváří odpor,“ dodal Preuninger.

Dle šéfa divize GT je velmi náročné udržet v nabídce nejen manuál, ale také atmosférický motor, který pohání 911 GT3. Aby plnil stále přísnější emisní pravidla, bylo zapotřebí jej osadit čtyřmi katalyzátory. Současně technici značky museli vyvinout nové vačky, klapky sání a další vnitřní komponenty, jinak by jednotka již neprodukovala 510 koní, ale citelně méně. Automobilka tak marní spoustu vývoje v podstatě jen na udržení statu quo. Ale buďme za něj rádu.

„Manuál v kombinaci se spalovacím motorem točícím 9 tisíc otáček produkuje opravdu velké množství zábavy. A já si myslím, že s tímto vozem se pohybujeme v oboru, kdy je třeba zákazníky pobavit. Není to běžný dopravní prostředek, místo toho vám vykouzlí úsměv od ucha k uchu,“ uvedl Preuninger s tím, že Porsche i proto hodlá dané ústrojí udržet při životě co nejdéle.

Ještě než to s ním zabalí, by se pak Preuninger s manuální 911 GT3 rád zapsal do historie způsobem, který možná už nebude překonán - chtěl by s ní stanovit rekord Severní smyčky Nürburgringu pro auta s manuálním řazením, kterého už v minulé dekádě dosáhl Dodge Viper ACR a později jej ten samý vůz ještě vylepšil dílem nadšenců. Šéf divize GT to potvrdil pro Hagerty: „Myslím, že tentokrát vytáhneme manuální verzi, abychom viděli, jak rychlá dokáže být na okruhu,” řekl k věci Preuninger. GT3 by se tak mohla stát jediným sériovým silničním autem s manuálním řazením, které se na veleslavném okruhu dostane s časem pod 7 minut. Zdánlivě nepřekonatelný rekord Viperu těsně nad sedmiminutovou metou tak možná padne, těšme se na to.

Porsche se s 911 GT3 bude manuálu držet, dokud to jen půjde. Nejen proto, že lidé po třech pedálech touží, ale překvapivě i kvůli emisím, které jsou nižší než u verze s automatem. A než to s ním zabalí, chce rekord manuálně řazených aut ze Severní smyčky Nürburgringu. Foto: Porsche

Zdroje: Motor1, Hagerty

