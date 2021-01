Porsche chtělo vzkřísit auto, v němž se zabil James Dean, šéfové ale řekli „ne” před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Mnozí se nejednou ptali, proč Porsche nikdy přímo nenavázalo na svou legendu smutně proslavenou smrtí rebelujícího herce a nepostavilo nové auto podobného ražení. Ono ho ale postavilo, jen přednost dostala ještě větší dojná kráva.

Walter Maria de Silva byl svého času jednou z nejzářivějších hvězd koncernu VW Group. Od italské Alfy Romeo jej v roce 1999 přetáhl sám Ferdinand Piëch, který na bedra italského designéra ihned naložil pořádný úkol. Uložil mu vzkřísit značku Seat. To se mu povedlo, přičemž s novým stylistickým směrem dorazil nejen větší zájem publika, ale rovněž řada mezinárodních trofejí. Není tak divu, že o pouhá tři léta později již měl de Silva pod taktovkou kromě Seatu i Audi a Lamborghini.

S příchodem roku 2007 se z Itala stal šéfdesignér celého koncernu, jakkoliv nejvíce práce v té době odvedl pro Volkswagen. Podílel se na vzhledu nejdůležitějších modelů značky, pod jeho vedením vznikly Golf, Passat, Polo, Jetta, Sharan, Touareg, Touran či up!. Před pěti lety nicméně koncern opustil a pustil se na sólovou dráhu. Tím jeho hvězda poněkud zapadla, neboť se svou vlastní prémiovou obuví pro ženy zatím neprorazil takovým způsobem, jako se mu to povedlo právě v automobilové branži.

My ale dnes zavzpomínáme na doby, kdy tomu bylo jinak. Přímo na přání dnes už zesnulého Piëcha se italský designér postaral o podobu nástupce legendárního Porsche 550. Konkrétně pak verze Spyder, zvanou The Little Bastard, která se stala tragicky osudnou Jamese Deanovi. De Silva nicméně neměl vůz zkopírovat, pouze se inspirovat základními liniemi a udělat něco moderního.

Nakolik se mu to povedlo, se můžeme podívat až nyní, dvanáct let po zrodu konceptu. Ten se stejně jako auto „Rebela bez příčiny“ pyšnil motorem uloženým uprostřed, který měl skrze manuální převodovku neupřesněným výkonem zásobovat zadní kola. Vůz přitom dále disponoval výfukem usazeným uprostřed, nad nímž se tyčil automatický spoiler. Mimo to nechyběla ani žebra na bocích, která se nastěhovala i dovnitř.

Někdejší fotky Porsche s dalšími detaily zveřejnil s odstupem času až sám da Silva, podle nějž automobilka skutečně uvažovala o tom, že novinku pod označením 55One pustí do prodeje. Ovšem vedení automobilky nakonec řeklo ne, neboť vůz by až příliš zasahoval do teritoria, ve kterém již řádil Boxster. Navíc značka před sebou měla obří projekt, neboť pracovala na druhém firemní SUV. To nakonec dostalo přednost a minimálně z obchodního hlediska automobilka nechybovala - Macan je dnes jejím nejprodávanějším modelem a spolu s Cayenne jasně největší dojnou krávou. Tušíme ale, že nadšenci uvidí celou věc trochu jinak...

Foto: Porsche

Petr Prokopec