Porsche chystá čistku v nejvyšším vedení firmy, téměř na hodinu mají letět všichni, kteří horovali za elektrické orgie včera

Porsche je fakticky v tak špatném stavu, v jakém se nenacházelo už několik dekád. A ekonomické výsledky firmy to s menším časovým odstupem potvrzují. Je tedy třeba velkých změn, a tak přijdou, už v horizontu dnů.

Doufali jsme, že když do značné míry antitržní směřování devastuje nabídku nejen mainstreamových, ale už i prémiových automobilek, aspoň ve vyšších sférách budou dál k dispozici auta, o kterých můžeme snít. Obecně tato logika pořád funguje, ale laťka se posouvá stále výš - Pagani vám za 100 milionů pořád udělá pomyšlení, ale Porsche za 5? To už ani ne.

Ještě nedávno tomu tak nebylo. Pár let zpátky byla nabídka německé klasiky plná žádoucích aut s minimem kompromisů - 718 Cayman a Boxster byly skvělé malé sporťáky, 911 alespoň v některých verzích vypilaným autem pro náročné, Macan byl snad nejlépe jezdící SUV, Panamera téměř dokonalý luxusně-sportovní „sedan” (je to liftback, samozřejmě) nebo kombík a Cayenne si držel úroveň špičkového SUV. A kdo chtěl elektromobil, mohl mít Taycan - musel na tom finančně vykrvácet, ale mohl.

Co z toho zbylo? Uběhlo pár roků a na mysl se derou slova, která kdysi slavně pronesl Zdeněk Pohlreich v „rodném jazyce” německé automobilky.

Jistě, není to pořád tak špatné, protože okolní kulisy jsou ještě horší, ale považte sami: 718 už není, vážně dobrý spalovací Macan už není a místo něj přišel 2,5tunový elektrický nesmysl, 911 byla s posledním faceliftem zdevastována tunou hloupostí od unifikace po elektrifikaci a přizabitá je i puristická GT3. Panamera je po faceliftu do značné míry podobná jako dřív, ale stačí si s ní sjet, pokusit se změnit směrování ventilace, které musíte místo jednoduchého manuálního ovládání dělat naprosto absurdně přes dotykový displej, abyste sahali na zadní sedadla po kýblu. A snad jen Cayenne drží prapor. Takže poslední „normální” Porsche je gigantické SUV?

Bohužel to tak je. Ano, jsme trochu příkří, ale Porsche opravdu udělalo hromadu menších i větších chyb za současného zdražování a jeho nabídce to neprospělo. Jako by si neuvědomovalo, jak stačí někdy málo k tomu, aby nějaké auto místo touhy vyvolávalo rozpaky. Výše popsané je navíc často primárním či sekundárním projevem toho, že i Zuffenhausen vsadil téměř vše na elektrická auta, čímž si chtěl mimo jiné pojistit svou pozici v Číně. Ale nedosáhl tím ničeho a přišel o mnohé, jeho loňské výsledky už popsanou bídu dokumentují.

Může se zdát, že teď, kdy Ursula von der L. najela do módu „Full Jakeš” a promarnila historickou šanci říci něco jako: „Ten Green Deal jsme sice chtěli a byl by vážně super, ale když to odpískaly USA, musíme to holt nechat být”, je Porsche na správné vlně. Ale tak to není. Vedení EU je dnes se svými kompasy k smíchu stejně jako kdysi Milouš J. s „bojlery”, ekonomické vyhlídky Evropy jsou mizerné a zbytek světa je jinde. I místní firmy tak stále silněji cítí, že musí začít jednat racionálněji. A Porsche má výhodu, že je pořád relativně malé, a tak jedná mezi prvními.

Nedávno se ukázalo, že pochopilo změnu pravidel hry a zamíří jinam. Některým lidem z vedení to ale nevoní, a tak se s nimi automobilka rozhodla rozloučit. Vytáhl to obvykle dobře informovaný Greg Kable, už i samo Porsche nám ale potvrdilo, že dozorčí rada dala impuls k prakticky okamžitému rozvázání kontraktů s prodejním šéfem firmy Detlevem von Platenem a finančním ředitelem společnosti Lutzem Meschkem.

Společnost odmítla otevřeně uvést důvod, který má vést k jejich téměř okamžitému propuštění - opustit řady Porsche mají už v první polovině února. Jazyk automobilky je v tomto ohledu striktně diplomatický, když uvádí, že změny „odráží širší změnu strategii zaměřenou na revitalizaci společnosti uprostřed vysoce konkurenčního boje v automobilovém sektoru”, mají vést ke „zvýšení provozní efektivity a obnovení důvěry investorů” a reflektují „výzvy, kterým společnost čelí při přizpůsobování se rychle se měnícím podmínkám na trhu a preferencím spotřebitelů”.

Naše zdroje uvnitř koncernu VW ale říkají, že von Platen s Meschkem nebyli na jedné lodi se zbytkem vedení při snaze o rychlý návrat ke spalovacím motorům a měli dát horovat za nerentabilní elektrické orgie. Ostatně, Meschke měl čas od času vážně zvláštní nápady. Další vývoj ukáže čas a za jakých okolností se kdy přesně stane. I Greg Kable ale dává zmíněným týden, maximálně dva.

Zazvonil zvonec a s Lutzem Meschkem (na první fotce vlevo) ve vedení Porsche má být konec. Oliver Blume (tamtéž vpravo) jako hlava koncernu VW zůstává, Detlev von Platen (na druhé fotografii) si má též balit. Foto: Porsche

