Porsche stále chystá elektrické nástupce svých menších sporťáků, i když prodeje jasně ukazují, že je skoro nikdo nechce před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Jejich projekt byl odložen, zasloužil by si ale zrušit. Tahle auta lidé dnes kupují víc než kdy dřív, pokud tedy ještě mohou, protože mají stále spalovací motor. Co víc Porsche potřebuje po veškerém dosavadním vývoji za signály?

V dnešní době musíte v tiskových zprávách umět číst mezi řádky, zvlášť pak u automobilek, které v posledních letech slibovaly rychlý přechod na elektromobilitu. Mezi takové patřilo i Porsche, které prohlašovalo, že v roce 2030 bude mít spalovací pohon už jen 20 procent aut, jež značka prodá. Nicméně tento plán již byl odpískán, neboť pokud by na něm vedení trvalo, zjevně by si zakrátko muselo sbalit kufry. Což se dost možná ve finále stane tak jako tak, ač to tak na první pohled nemusí vypadat.

Za první tři měsíce totiž značka dosáhla na 71 470 prodejů, z čehož hned 39 procent aut bylo nějakým způsobem elektrifikováno (ve 26 procentech zcela, u zbytku jde o plug-in hybridní techniku). Bez dalších detailů se tak může zdát, že zájem o elektromobilitu není na ústupu, nýbrž roste. Jenže je tu ještě méně blyštivá strana téže mince. Oproti stejnému období loňského roku totiž Porsche prodalo o 6 170 vozů méně, což není zanedbatelné množství. Co za tím stojí, je nad slunce jasné.

Automobilka totiž loni v Evropě hodila přes palubu spalovací Macan i Boxster a Cayman. V případě SUV pak sice již vyrukovala s novou generací, té však dodala pouze elektrický pohon. Nafasovat jej pak má i dvojice malých sporťáků. Jenže i když Porsche pravidelně připomíná, že premiéra je již za rohem, příchod obou elektrických vozů byl znovu odložen, a to na rok 2026. Automobilka totiž zjevně nepředpokládala, že by se Taycan, tedy její elektrická prvotina, mohl o polovinu propadnout.

Klientela tedy reálně elektromobilitě ukazuje záda, a to, že její podíl roste, je zapříčiněno pouze odebráním spalovacích hitů z nabídky. Potvrzeno je to ve Státech, kde lze spalovací Macan, Boxster i Cayman bez problémů pořídit, a to nikoli pouze ve vrcholných verzích. Dvojice malých sporťáků si totiž za onen první kvartál polepšila ze 797 loňských registrací na letošních 1 476, tedy na takřka dvojnásobek. Nahoru pak ostatně šlo naprosto vše, co má spalovací motor - lidé evidentně nechtějí nic nového a v panice kupují spalovací verze, dokud ještě jsou.

Naopak Taycan se dočkal dalšího propadu prodejů, od ledna do března totiž bylo lidem dodáno jen 1 019 aut oproti loňským 1 247 kusům. Elektrická prvotina Porsche přitom byla modernizována a navýšen byl i počet variant, ze kterých lze vybírat. Nic z toho ale úprku klientely nepomohlo, přičemž značka daný pokles tituluje jako „drobný“. A těší se z „úspěchu“ elektrického Macanu, na který připadá - bubny - 44,6 procenta z celkových 7 486 kusů. Jinými slovy, morálně dnes 11 let stará spalovací verze se prodává líp než žhavá elektrická novinka. Fascinující.

Vážně tak není divu, že elektrické sporťáky stíhá jeden odklad za druhým. Porsche totiž v jejich případě vstupuje na mnohem tenčí led, než tomu bylo u SUV. A protože nejspíš bude hrozit proboření i ve chvíli, kdy značka zvládne vyrukovat s dobře ovladatelným vozem, nebylo by až tak překvapivé, kdyby nakonec vedle ryzího elektromobilu dorazil i hybrid. A ono zpoždění bylo vlastně zapříčiněno jeho vývojem.

Boxster a Cayman ve spalovací verzi disponují pouze pohonem zadních kol, zatímco elektrický nástupce má dorazit i jako čtyřkolka. Ovšem ani tak to zatím nevypadá, že by za dveřmi čekal bestseller. Další odklad je tak jen logickým vyústěním. Foto: Porsche

Zdroje: Porsche, Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.